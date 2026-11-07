Đừng nhầm vết loét ung thư với nhiệt miệng thông thường

Những vết loét trong khoang miệng thường bị xem là nhiệt miệng thông thường và dễ bị bỏ qua nếu không gây đau đớn nghiêm trọng. Tuy nhiên, đằng sau những tổn thương tưởng chừng vô hại có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư sàn miệng.

Theo tin từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, khoa Ngoại Đầu cổ của bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nam (55 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau đớn nhiều vùng khoang miệng do vết loét lớn dưới lưỡi.

Một năm trước, người đàn ông này phát hiện một nốt nhỏ ở vùng dưới lưỡi. Sau khi đến một cơ sở y tế thăm khám và thực hiện sinh thiết, bệnh nhân nhận kết quả tổn thương lành tính. Cho rằng đây chỉ là vấn đề thông thường, người bệnh không tiếp tục theo dõi, kiểm tra định kỳ mà chung sống với nốt bất thường trong thời gian dài.

Tuy nhiên, khoảng một tháng trước khi đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, tổn thương dưới lưỡi đột ngột tăng nhanh kích thước, lan rộng thành vết loét và gây đau đớn dữ dội. Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng ăn uống cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Nam bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, xét nghiệm và sinh thiết tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc ung thư sàn miệng, thể ung thư tế bào vảy, giai đoạn T2N1M0. Khai thác tiền sử cho thấy, người bệnh có thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài và đang điều trị đái tháo đường.

Trước tình trạng bệnh, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật triệt căn.

Tiến sĩ-bác sĩ Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết, khó khăn lớn nhất của ca phẫu thuật là khối u nằm ngay mặt dưới lưỡi và vùng sàn miệng. Để bảo đảm điều trị triệt căn, ê-kíp phải cắt rộng khối u, đồng thời vét hạch cổ hai bên. Tuy nhiên, việc loại bỏ tổn thương sẽ để lại khuyết hổng lớn ở vùng sàn miệng khiến quá trình phục hồi cấu trúc và chức năng sau phẫu thuật trở nên phức tạp.

Sau khi cân nhắc, các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật vi phẫu sử dụng vạt lân cận, cụ thể là vạt rãnh mũi má, để che phủ phần khuyết hổng. Đây là vạt có kích thước phù hợp với tổn thương, được cấp máu và nuôi dưỡng bởi động mạch mặt.

Kết quả, ca phẫu thuật cắt u, vét hạch và chuyển vạt được thực hiện thành công. Đến ngày thứ 7 sau phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân đã khô, chỉ còn phù nề nhẹ; phần vạt chuyển sống tốt, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm đều ổn định.

Đánh giá bước đầu, hiệu quả ca mổ đạt khoảng 95%. Trong thời gian tiếp theo, người bệnh sẽ được hướng dẫn tập vận động lưỡi nhằm từng bước phục hồi khả năng ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo các bác sĩ, ung thư khoang miệng nói chung và ung thư sàn miệng nói riêng là những bệnh lý ác tính có thể diễn biến âm thầm. Ở giai đoạn đầu, biểu hiện bệnh đôi khi không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng viêm nhiễm hoặc nhiệt miệng thông thường. Chính sự chủ quan trước những tổn thương nhỏ, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng ngay lập tức có thể khiến người bệnh bỏ qua thời điểm cần thăm khám.

Các yếu tố nguy cơ được bác sĩ lưu ý gồm hút thuốc lá, sử dụng rượu bia và chất kích thích kéo dài, thói quen nhai trầu, vệ sinh răng miệng kém hoặc nhiễm vi rút HPV. Đây là những yếu tố cần được quan tâm trong phòng ngừa các bệnh ung thư vùng khoang miệng. Việc hạn chế rượu bia, từ bỏ thuốc lá, duy trì vệ sinh răng miệng sạch sẽ và xây dựng lối sống lành mạnh góp phần giảm thiểu các nguy cơ có thể kiểm soát.

Đáng chú ý, các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chỉ dựa vào mức độ đau để đánh giá tính chất của tổn thương trong khoang miệng. Một vết loét nhỏ, ít gây khó chịu vẫn cần được theo dõi nếu tồn tại dai dẳng. Đặc biệt, khi xuất hiện những vết loét kéo dài trên 2 tuần không khỏi, có xu hướng lan rộng hoặc kèm theo tình trạng đau bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ngoài ra, người dân không nên tự ý mua thuốc điều trị kéo dài hoặc tiếp tục coi tổn thương là nhiệt miệng khi tình trạng không cải thiện.

Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm và can thiệp điều trị phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với người mắc ung thư sàn miệng. Nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật triệt để, bệnh có thể có tiên lượng sống tốt. Vì vậy, đừng chủ quan trước những vết loét tưởng chừng vô hại trong khoang miệng.