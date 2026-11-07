Trên Thread xôn xao bàn tán về việc lè lưỡi 40 giây mỗi ngày có thể giảm căng thẳng: Liệu có thực sự hiệu quả trong 2 tuần?

Trên Threads gần đây rộ lên trào lưu giảm căng thẳng bằng cách lè lưỡi. Theo lời truyền tai trên mạng, mỗi ngày chỉ cần lè lưỡi 40 giây, thực hiện 2 lần và duy trì trong 2 tuần là có thể làm giảm cortisol - hormone thường được gọi là hormone căng thẳng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng động tác đơn giản này còn giúp kích thích dây thần kinh phế vị, khiến cơ thể thư giãn và giải tỏa những căng thẳng tích tụ.

Không cần tập thể dục, chẳng tốn tiền, ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà... những điều này khiến phương pháp lè lưỡi 40 giây nhanh chóng thu hút sự tò mò của nhiều người. Nhưng liệu lè lưỡi có thực sự giúp giảm cortisol và cải thiện tình trạng căng thẳng? Cách làm này có cơ sở khoa học hay không?

Trào lưu lè lưỡi 40 giây mỗi ngày: Được cho là giúp giảm cortisol sau 2 tuần

Theo những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, mỗi sáng và tối, chỉ cần lè lưỡi trong 40 giây. Động tác này được cho là khiến các cơ quanh lưỡi và xương móng phối hợp hoạt động, từ đó kích thích dây thần kinh phế vị, giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn. Nếu kiên trì thực hiện trong 2 tuần, lượng cortisol tăng cao có thể trở về mức bình thường.

Vì cách làm đơn giản, không đòi hỏi dụng cụ hay chi phí, trào lưu này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Lè lưỡi có thực sự kích thích dây thần kinh phế vị?

Phương pháp giảm căng thẳng đang được chia sẻ trên mạng cho rằng việc kéo giãn lưỡi có thể kích thích dây thần kinh phế vị, từ đó giúp cơ thể thư giãn. Tuy nhiên, xét về cấu tạo hệ thần kinh, hoạt động của lưỡi và chức năng của dây thần kinh phế vị không hoàn toàn giống nhau.

Theo các tài liệu y khoa nước ngoài, những chuyển động như đưa lưỡi ra ngoài hay cuộn lưỡi chủ yếu do dây thần kinh hạ thiệt - dây thần kinh sọ số XII - điều khiển. Trong khi đó, dây thần kinh phế vị, tức dây thần kinh sọ số X, tham gia điều hòa hoạt động nuốt, vùng họng và nhiều cơ quan nội tạng.

Một số cơ liên quan đến vùng lưỡi và họng có thể chịu sự chi phối của các đường thần kinh khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa chỉ cần lè lưỡi là có thể kích thích hiệu quả dây thần kinh phế vị.

Dây thần kinh phế vị giữ vai trò quan trọng trong hệ thần kinh phó giao cảm, giúp điều hòa nhiều hoạt động của cơ thể khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không thể từ đó suy luận rằng bất kỳ động tác nào có liên quan đến lưỡi cũng tạo ra hiệu quả thư giãn tương tự.

Đến nay, chưa có đủ bằng chứng khoa học chứng minh việc lè lưỡi 40 giây mỗi ngày có thể kích thích dây thần kinh phế vị, làm giảm cortisol hoặc giúp hormone này trở về mức bình thường.

Cortisol không phải cứ muốn giảm là có thể giảm

Cortisol là hormone do vỏ tuyến thượng thận sản xuất, thường được gọi là hormone căng thẳng vì tham gia điều chỉnh phản ứng của cơ thể trước áp lực. Tuy nhiên, nồng độ cortisol không chỉ thay đổi khi tâm trạng căng thẳng mà còn tuân theo nhịp sinh học tự nhiên.

Thông thường, cortisol ở mức cao hơn vào buổi sáng, sau đó giảm dần vào buổi chiều và ban đêm. Nồng độ hormone này còn chịu ảnh hưởng của tình trạng sức khỏe, bệnh lý và mức độ căng thẳng kéo dài. Vì vậy, khó có thể khẳng định chỉ một động tác ngắn ngủi đã đủ để tạo ra sự thay đổi ổn định về nồng độ cortisol.

Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy cortisol bất thường, điều quan trọng là tìm hiểu nguyên nhân thay vì chỉ dựa vào những mẹo giảm căng thẳng được chia sẻ trên mạng.

Bên cạnh đó, cortisol cũng không phải hormone càng thấp càng tốt. Khi đánh giá kết quả xét nghiệm, bác sĩ cần xem xét thời điểm lấy mẫu, tình trạng sức khỏe và các triệu chứng đi kèm. Chỉ dựa vào một kết quả xét nghiệm đơn lẻ không đủ để kết luận một người đang chịu căng thẳng kéo dài hay mắc rối loạn nội tiết.

Muốn thư giãn, đừng chỉ trông chờ vào động tác thè lưỡi: 3 cách đơn giản nên thử

Dù chưa có đủ bằng chứng khoa học về hiệu quả giảm căng thẳng của động tác lè lưỡi 40 giây, nếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, bồn chồn hoặc đầu óc khó thư giãn, bạn vẫn có thể xây dựng những thói quen giúp cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn.

1. Tập thở bằng bụng

Hãy chọn tư thế ngồi hoặc nằm thoải mái, đặt một tay lên bụng. Khi hít vào, cảm nhận bụng phồng lên tự nhiên; khi thở ra, từ từ để bụng xẹp xuống. Duy trì nhịp thở chậm rãi, đều đặn và dễ chịu, không cần cố nín thở hay hít quá sâu.

Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày, bạn đã có thể tạo cho mình một khoảng nghỉ ngắn giữa lịch trình bận rộn, giúp điều hòa nhịp thở và giảm cảm giác căng thẳng.

2. Ngân nga một bài hát yêu thích

Khi cảm thấy áp lực, đầu óc liên tục suy nghĩ và khó dừng lại, hãy chọn một bài hát quen thuộc, tốt nhất là giai điệu nhẹ nhàng, rồi ngân nga theo trong khoảng 3-5 phút.

Bạn không cần hát hay hay cố lên những nốt cao. Hãy để giọng hát và nhịp thở diễn ra tự nhiên. Đây có thể là cách đơn giản giúp bạn tạm rời sự chú ý khỏi những lo toan, đồng thời tạo một khoảng thư giãn ngắn trong ngày.

3. Tạo thói quen thư giãn trước giờ ngủ

Trước khi đi ngủ, hãy thử hạn chế lướt điện thoại, giảm ánh sáng trong phòng, kết hợp vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng hoặc nghe nhạc êm dịu. Những thói quen này giúp bạn chuyển dần từ nhịp sống bận rộn sang trạng thái nghỉ ngơi.

Nếu yêu thích hương thơm, bạn có thể sử dụng loại hương phù hợp để tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, hương thơm và các bước chăm sóc bản thân chỉ nên được xem là một phần của thói quen thư giãn, không phải phương pháp điều trị lo âu hay cách làm giảm cortisol đã được chứng minh.