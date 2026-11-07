Cho con uống 5-7 giọt vitamin D mỗi ngày, mẹ bất ngờ khi đưa bé đi khám

Thấy con 18 tháng tuổi biếng ăn, chỉ nặng 9,4 kg, chị Ngọc Đức đưa bé đi khám và được bác sĩ lưu ý về việc tự bổ sung nhiều loại vi chất cho con.

Thấy con 18 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 9,4kg, lười ăn, lại thường xuyên ra mồ hôi trộm, chị Ngọc Đức (phường Ba Đình, Hà Nội) đưa con đi khám dinh dưỡng. Điều bất ngờ là, nguyên nhân khiến bé gặp phải tình trạng này lại xuất phát từ chính sự chăm sóc “quá đà” của chị.

Nghe các mẹ rỉ tai nhau phải bổ sung vitamin D mỗi ngày, nên từ khi con chào đời, ngày nào chị cũng đều đặn cho bé uống 5-7 giọt. Khi con hay ra mồ hôi trộm, tự tìm hiểu thấy đây là dấu hiệu thiếu canxi, chị lại cho uống thêm canxi mỗi sáng.

Đến lúc con lười ăn, chị tiếp tục “nhồi” thêm siro bổ sung kẽm, bởi nhiều mẹ mách, kẽm sẽ kích thích vị giác, giúp con ăn ngon miệng hơn. Ngoài các vitamin trên, buổi tối trước khi đi ngủ chị còn cho bé uống thêm DHA.

Các loại vitamin, TPCN chị Đức cho con uống mỗi ngày. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bác sĩ cho biết, việc bổ sung quá nhiều vitamin D sẽ gây ra tình trạng dư thừa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ lười ăn, chậm tăng cân, chậm mọc răng, ngủ trằn trọc, hay quấy khóc hoặc lăn lộn.

Liên quan đến tình trạng này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết, đây là sai lầm của nhiều phụ huynh. Trong quá trình thăm khám lâm sàng, bà tiếp nhận không ít bệnh nhi đến với tình trạng như trên.

Vitamin D rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, nhưng nếu bổ sung quá liều, dẫn tới dư thừa lại gây ra những tác động tiêu cực.

Hiện phác đồ của Bộ Y tế khuyến nghị bổ sung 400 IU vitamin D/ngày, liều lượng này áp dụng cho trẻ dưới 1 tuổi, bú mẹ hoàn toàn. Với trẻ uống sữa công thức, trong sữa có sẵn một lượng vitamin D nhất định, nên mẹ không trừ đi lượng này mà vẫn bổ sung theo liều khuyến nghị, thì về lâu dài, sẽ dẫn tới dư thừa.

Vì vậy khi xét nghiệm, nhiều bé có chỉ số vitamin D trong máu lên đến 60-80 đơn vị, gấp đôi mức bình thường. Đáng nói, triệu chứng thừa vitamin D lại “đánh lừa” phụ huynh vì giống hệt lúc thiếu hụt, sự trùng hợp này khiến các mẹ càng muốn bổ sung thêm, vô tình đẩy con vào vòng luẩn quẩn.

Chuyên gia khuyến cáo, nhu cầu của mỗi đứa trẻ ở mỗi độ tuổi là khác nhau, bổ sung thừa thậm chí còn nguy hiểm hơn khi thiếu vi chất. Do đó, cha mẹ không nên tự ý cho con uống bổ sung các loại vi chất khi chưa có sự tư vấn từ bác sĩ.