Người đàn ông 29 tuổi tử vong vì suy thận giai đoạn cuối, mẹ bật khóc: "Tôi đã nhắc con dừng 1 việc từ lâu"

Chủ quan trước cảnh báo của bác sĩ và phát lờ lời khuyên của mẹ, người đàn ông này chưa bao giờ nghĩ cái giá phải trả là... tính mạng.

Sự ra đi đột ngột của anh Lý (Đài Loan, Trung Quốc) ở tuổi 29 vì biến chứng suy thận mạn tính giai đoạn cuối một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về lối sống của nhiều người trẻ hiện nay. Khi chủ quan trước cảnh báo từ bác sĩ và những lời cằn nhằn hàng ngày của mẹ, có lẽ anh chưa từng nghĩ cái giá phải trả sẽ là cả tính mạng mình.

Khoảng 2 năm trước, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ đã phát hiện những chỉ số bất thường trong nước tiểu của anh Lý. Ông đưa ra lời khuyên cần uống nhiều nước lọc hơn, giảm các loại đồ ngọt, rượu bia, tránh thức khuya và theo dõi chức năng thận sát sao qua tái khám định kỳ.

Người đàn ông 29 tuổi suy thận vì uống nước ngọt có ga, trà sữa thay nước lọc (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, vì cơ thể hoàn toàn không có cảm giác đau đớn hay triệu chứng rõ rệt, anh Lý nhanh chóng bỏ ngoài tai lời dặn của y bác sĩ. Hằng ngày, anh duy trì lịch làm việc căng thẳng trước máy tính hơn 10 tiếng, thường xuyên nạp đồ ăn nhanh chứa nhiều muối, đường và đạm. Đặc biệt, anh có thói quen lười uống nước lọc, chỉ tìm đến nước giải và trà sữa khát khi thấy khát.

Đau đớn nhớ lại, mẹ anh Lý bật khóc chia sẻ rằng trung bình mỗi tuần con trai tiêu thụ tới 10 chai nước ngọt có ga lớn và dùng nó thay thế hoàn toàn cho nước lọc. Dù bà đã liên tục can ngăn và nhắc nhở dừng thói quen này từ rất lâu, anh vẫn chủ quan cho rằng bản thân còn trẻ, người trẻ ngoài kia ai cũng sống như vậy và "trước giờ vẫn uống suốt có sao đâu". Bà nhắc anh đu khám anh cũng toàn "tặc lưỡi bỏ qua" vì quá bận.

Thời gian sau, cơ thể anh Lý bắt đầu phát đi những tín hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, mí mắt sưng húp vào mỗi sáng thức dậy và tần suất đi tiểu đêm tăng lên. Tuy nhiên, anh chỉ nghĩ đó là sự mệt mỏi do áp lực công việc. Cho đến khi những cơn buồn nôn dồn dập cùng cảm giác khó thở ập đến, anh mới được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc).

Người đàn ông 29 tuổi tử vong sau 1 năm phát hiện suy thận giai đoạn cuối (Ảnh minh họa)

Tại khoa cấp cứu, kết quả xét nghiệm khiến tất cả bàng hoàng: chỉ số nồng độ creatinin trong máu của anh đã vượt mốc 800 µmol/L, hình ảnh siêu âm cho thấy hai thận đã teo nhỏ. Đây là những bằng chứng cho thấy thận đã tổn thương vĩnh viễn và tiến triển sang giai đoạn cuối. Dù các bác sĩ đã nỗ lực can thiệp bằng liệu pháp lọc máu tích cực, anh Lý vẫn không thể vượt qua khỏi ranh giới sinh tử sau chưa đầy một năm chống chọi.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, thận đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên, mỗi ngày phải xử lý hàng trăm lít máu để đào thải chất độc hại. Quá trình làm sạch này đòi hỏi phải cung cấp đủ nước cho cơ thể. Khi lượng nước cung cấp quá ít, nước tiểu sẽ bị cô đặc, làm gia tăng nồng độ chất thải và buộc các cầu thận phải hoạt động với công suất cực hạn. Tình trạng này kéo dài sẽ phá hủy dần các đơn vị lọc, làm gia tăng nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và suy giảm chức năng thận không thể phục hồi.

Đáng lo ngại hơn, việc dùng nước ngọt có ga hay các loại nước công nghiệp, trà sữa để thay thế nước lọc là một sai lầm chết người. Thành phần đường fructose, phosphate và caffeine trong các loại đồ uống này sẽ đẩy nồng độ axit uric lên cao, làm rối loạn chuyển hóa khoáng chất.

Chưa kể, tác dụng lợi tiểu của caffeine còn khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, vô tình chất thêm gánh nặng độc hại lên hệ tiết niệu. Ngay cả đồ uống dán nhãn không đường cũng chứa chất tạo ngọt nhân tạo khiến thận phải làm việc liên tục để chuyển hóa.

Để bảo vệ chức năng thận, bác sĩ Hồng khuyến cáo mỗi người cần tạo thói quen uống nước lọc đều đặn trong ngày thay vì đợi đến khi cơ thể phát tín hiệu khát. Bạn nên chia nhỏ lượng nước uống khoảng 150 đến 200ml cho mỗi lần, trải đều từ lúc thức dậy, giữa giờ làm việc cho đến trước khi đi ngủ. Một ngày nên uống ít nhất 1,5 lít nước lọc chưa tính canh hay nước trọng thực phẩm khác. Vận động vừa phải nhưng đều đặn, kiểm soát muối và đường, giảm bia rượu, tránh xa thuốc lá, đặc biệt không thức khuya là những thói quen tốt cho thận.

Cần nhớ rằng, không có loại nước nào có thể thay thế được nước lọc trong chế độ ăn uống hàng ngày (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, kiểm tra chức năng thận qua thăm khám định kỳ cũng như tự kiểm tra nước tiểu mỗi sáng cũng rất quan trọng. Màu vàng nhạt thể hiện cơ thể đủ nước, trong khi màu vàng sẫm là lời cảnh báo bạn cần bổ sung nước lọc ngay lập tức. Nếu tiểu buốt, tiểu quá ít, tiểu quá nhiều lần trong ngày hay nước tiểu có màu lạ, có lẫn máu thì phải đến bệnh viện ngay!

Nguồn và ảnh: Toutiao, China News