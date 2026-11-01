4 người một nhà dắt nhau nhập viện cấp cứu vì kiểu ăn thịt bò nhiều người khen "đại bổ"

Thực phẩm dù ngon, dù bổ đến mấy mà ăn sai cách cũng có thể mất đi dinh dưỡng, gây hại cho sức khỏe. Thịt bò cũng không ngoại lệ!

Từ lâu thịt bò đã được xem là một trong những nguồn dinh dưỡng vàng để bồi bổ sức khỏe. Giàu sắt, kẽm, vitamin B12 và protein… thịt bò là lựa chọn phổ biến cho những ai muốn tăng cường sức đề kháng, cải thiện thể lực, muốn bổ sung đạm và khoáng chất.

Tuy nhiên, chỉ cần chế biến sai cách, thực phẩm bổ dưỡng này có thể biến thành những "món độc" trên bàn ăn. Câu chuyện của gia đình ông Lâm sống tại Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) là một minh chứng sống.

Theo thông tin trên QQ, gia đình ông Lâm đã có bài học nhớ đời khi cả nhà 4 người cùng vào phòng cấp cứu vì một kiểu ăn thịt bò tẩm bổ. Đó là món thịt bò muối vốn được coi là “đại bổ”, nhất là cho nam giới và người mới ốm dậy.

Ông Lâm tự làm thịt bò muối bằng cách lấy thịt bò sống ướp với muối, rượu, gừng, tỏi và gia vị khác, sau đó để ngâm 1-2 ngày lên men rồi treo phơi một nửa và bảo quản lạnh nửa còn lại. Khi ăn, một số người trụng qua nước sôi nhưng gia đình ông tin rằng để nguyên ăn bổ hơn.

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Ăn xong, nửa đêm ông Lâm đau bụng dữ dội, còn sốt và tiêu chảy, buồn nôn. Bố ruột cùng 2 đứa con của ông Lâm cũng có dấu hiệu tương tự, chỉ mình vợ ông không thích đồ chưa chín hẳn nên không ăn thì “thoát nạn”. Bà cũng là người gọi xe cấp cứu đưa 4 người còn lại tới Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Phúc Kiến số 1 (Phúc Kiến, Trung Quốc).

Tại đây, các bác sĩ phát hiện chỉ số viêm của cả bốn người đều cao bất thường, có trường hợp sốt trên 40 độ C. Kết quả xét nghiệm cho thấy: lượng vi khuẩn Salmonella trong đường ruột vượt tiêu chuẩn cho phép tới 300 lần. Nguyên nhân đến từ thịt bò muối mà ông Lâm coi là “đại bổ”.

Salmonella : “Sát thủ vô hình” rất quen nhưng khó tránh

Salmonella là loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến. Theo chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa điều trị của ông Lâm, thời gian gần đây khoa nhi và cấp cứu thường xuyên tiếp nhận nhiều ca nhiễm khuẩn Salmonella, thậm chí có cả trẻ sơ sinh. Những trường hợp nhiều người trong cùng một gia đình cùng nhập viện cấp cứu như gia đình ông Lâm không hề hiếm, nguyên nhân chủ yếu liên quan tới thói quen ăn thực phẩm sống hoặc chưa chín kỹ.

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Bác sĩ cho biết thêm, Salmonella được ví như một sát thủ vô hình trong bếp với khả năng sống sót dai dẳng và không để lại dấu hiệu nhận biết rõ ràng:

- Sinh sôi nhanh chóng: Ở 37 độ C, Salmonella có thể nhân đôi mỗi 20 phút và tăng lên hàng triệu con chỉ sau vài giờ.

- Không bị tiêu diệt ở nhiệt độ thấp: Vi khuẩn này vẫn sống tốt trong tủ lạnh ở 4 độ C vài tuần và có thể tồn tại vài tháng trong ngăn đông âm 20 độ C.

- Ẩn mình không mùi, không màu: Thực phẩm nhiễm Salmonella không thay đổi màu sắc hay mùi vị, khiến người dùng khó phát hiện.

Đáng chú ý là vi khuẩn Salmonella thường cư trú trong ruột động vật, bao gồm cả bò. Nếu thịt bò không được nấu chín tới nhiệt độ tối thiểu 70 độ C trong thời gian đủ lâu, vi khuẩn trong thớ thịt chưa bị tiêu diệt và vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể người. Ngoài ra, các món thịt bò muối, tái, bò khô nếu không đảm bảo vệ sinh và quy trình xử lý kỹ lưỡng rất dễ trở thành ổ bệnh tiềm ẩn.

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Theo bác sĩ, người nhiễm Salmonella thường sẽ có các triệu chứng xuất hiện sau 6 đến 72 giờ từ khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy kéo dài, đau bụng dữ dội và sốt cao trên 40 độ C. Vị chuyên gia đưa ra cảnh báo nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể gây mất nước nghiêm trọng, nhiễm trùng huyết và đe dọa trực tiếp tính mạng, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch yếu.

Nguồn và ảnh: QQ, NetEase Health