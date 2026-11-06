Ăn trứng mỗi ngày suốt 3 tháng, người đàn ông bất ngờ khi đi khám

Chỉ sau 3 tháng kiên trì tuân thủ chế độ ăn trứng dưới sự theo dõi sát sao của y bác sĩ, người đàn ông bị béo phì và gan nhiễm mỡ nhận kết quả bất ngờ. Trường hợp trên được đăng tải trên Tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition.

Tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition mới đây đăng tải ca bệnh béo phì và gan nhiễm mỡ cải thiện ngoạn mục sau 12 tuần ăn trứng.

Một nghiên cứu lâm sàng vừa được công bố trên chuyên san y khoa hàng đầu đã ghi nhận trường hợp điều trị thành công bệnh lý chuyển hóa phức tạp bằng một phương pháp dinh dưỡng ăn trứng từng gây tranh cãi.

Theo báo cáo được đăng tải trên The American Journal of Clinical Nutrition , một bệnh nhân nam trung niên đã phải cùng lúc đối mặt với tình trạng béo phì độ hai, hội chứng chuyển hóa nặng và nguy cơ tiền đái tháo đường.

Suốt thời gian dài, người bệnh liên tục áp dụng các chế độ kiêng khem khắt khe, loại bỏ hầu như toàn bộ chất béo và thực phẩm giàu cholesterol theo kinh nghiệm truyền miệng nhằm giảm cân và hạ mỡ nội tạng.

Tuy nhiên, các chỉ số đường huyết, men gan và mỡ trong máu vẫn không ngừng leo thang, kèm theo tình trạng mệt mỏi kéo dài do cơ thể thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu.

Trước tình trạng bệnh không có dấu hiệu cải thiện, ê-kíp bác sĩ dinh dưỡng và chuyên gia chuyển hóa đã tiến hành đánh giá lại toàn diện phác đồ điều trị.

Thay vì tiếp tục ép bệnh nhân theo đuổi việc kiêng khem cực đoan, các chuyên gia thiết kế một chế độ ăn uống khoa học kết hợp kiểm soát nghiêm ngặt lượng calo nạp vào hằng ngày.

Ảnh minh họa.

Điểm đột phá trong phác đồ này là việc đưa trứng nguyên quả vào bữa ăn sáng đều đặn trong suốt 12 tuần liên tiếp.

Giải thích về quyết định này, các chuyên gia cho biết lòng đỏ trứng chứa hàm lượng lớn các dưỡng chất đặc biệt như choline và lecithin, đóng vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo tại gan và cải thiện độ nhạy của insulin.

Chỉ sau 3 tháng kiên trì tuân thủ chế độ ăn trứng mới dưới sự theo dõi sát sao của y bác sĩ, người bệnh quay lại cơ sở y tế để kiểm tra tổng quát. Kết quả siêu âm và xét nghiệm chuyên sâu khiến cả hội đồng điều trị ngỡ ngàng:

Độ nhạy insulin của cơ thể tăng lên rõ rệt, giúp kiểm soát đường huyết ổn định hơn rất nhiều. Tình trạng gan nhiễm mỡ độ hai trước đó đã thuyên giảm đáng kể, kết hợp với việc các chỉ số viêm toàn thân hạ xuống mức an toàn. Cân nặng và lượng mỡ thừa của bệnh nhân cũng giảm đi trông thấy mà không hề gây ra tình trạng suy kiệt cơ bắp.

Từ ca bệnh thực tế này, các chuyên gia y khoa quốc tế đưa ra khuyến cáo quan trọng cho người bệnh gan nhiễm mỡ, béo phì:

-Không kiêng khem mù quáng: Việc loại bỏ hoàn toàn các nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng như ăn trứng chỉ vì sợ cholesterol đôi khi mang lại tác dụng ngược, khiến quá trình chuyển hóa của gan thêm phần trì trệ.

-Cần có sự hướng dẫn chuyên môn: Mọi sự thay đổi về chế độ dinh dưỡng trong điều trị bệnh lý mạn tính đều cần dựa trên cơ sở khoa học vững chắc và có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa.

Theo American Heart Association , trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đủ các axit amin thiết yếu giúp duy trì khối cơ và tạo cảm giác no lâu. Việc ăn một quả trứng mỗi ngày có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Không chỉ vậy, lòng đỏ trứng còn giàu choline, dưỡng chất quan trọng cho não bộ. Walter Willett, giáo sư dịch tễ học và dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard, cho biết phần lớn người khỏe mạnh có thể ăn một quả trứng mỗi ngày mà không làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, nếu tổng thể chế độ ăn cân đối.

Một thay đổi khác là cải thiện thị lực. Trứng chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ăn càng nhiều càng tốt. Với người có cholesterol máu cao hoặc bệnh tim mạch, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng phù hợp. Ngoài ra, cách chế biến cũng quan trọng: trứng luộc, hấp sẽ tốt hơn trứng chiên nhiều dầu mỡ.

Ăn trứng hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng chìa khóa vẫn nằm ở sự cân bằng. Một thực phẩm tốt chỉ thực sự phát huy giá trị khi đặt trong một chế độ ăn đa dạng và lối sống lành mạnh.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Lao Động)