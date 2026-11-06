Phát hiện nhiều mảnh sáp thơm trong dạ dày người bệnh

Người bệnh 54 tuổi có tiền sử tâm thần phân liệt được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thở khò khè, không đáp ứng sau khi nuốt phải lượng lớn sáp thơm.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp người bệnh nam, 54 tuổi, nuốt phải nhiều mảnh sáp thơm.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử tâm thần phân liệt. Trước khi nhập viện, gia đình phát hiện người bệnh thở khò khè, gọi hỏi không đáp ứng. Tại giường có một lọ sáp thơm bị vỡ, nhiều mảnh vụn nghi là sáp thơm xuất hiện xung quanh và trong miệng bệnh nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, tiến hành nội soi và lấy ra rất nhiều mảnh sáp thơm trong dạ dày. Người bệnh đồng thời được hồi sức, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các biến chứng có thể xảy ra. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, bệnh nhân được chỉ định xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba, sáp thơm và các sản phẩm tạo hương không phải thực phẩm. Việc nuốt phải những sản phẩm này có thể gây nguy hiểm, đặc biệt khi nuốt số lượng lớn hoặc ở người không kiểm soát được hành vi.

Để phòng tránh những sự cố tương tự, bác sĩ khuyến cáo các gia đình bảo quản sáp thơm, nước hoa, chất tẩy rửa và các sản phẩm tạo hương ở nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh lý tâm thần hoặc suy giảm nhận thức.

Với người mắc bệnh tâm thần, gia đình cần chú ý theo dõi, hạn chế để người bệnh ở một mình trong thời gian dài, đồng thời giám sát việc dùng thuốc và tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Khi phát hiện người thân nuốt phải dị vật hoặc có biểu hiện bất thường như khó thở, thở khò khè, nôn, đau bụng, li bì, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.