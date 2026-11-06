Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư phổi dễ bị nhầm với thay đổi thời tiết, nhiều người bỏ qua

Nhiều dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn đầu dễ bị bỏ qua, bởi chúng thường bị nhầm với những vấn đề sức khỏe thông thường hoặc do thời tiết thay đổi.

Ung thư phổi là tình trạng các tế bào trong phổi phát triển bất thường, hình thành khối u ác tính. Đây là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam.

Ho thường được xem là triệu chứng điển hình khi nhắc đến các bệnh lý về phổi. Tuy nhiên, không phải trường hợp nàocũng bắt đầu bằng những cơn ho. Đôi khi, cơ thể có thể phát ra những tín hiệu ít ngờ tới hơn, từ thay đổi ở đầu ngón tay, giọng nói đến tình trạng đau vai, lưng hay khó thở.

Ung thư phổi không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những cơn ho dai dẳng (Ảnh minh hoạ: AI)

Những biểu hiện này có thể xuất hiện âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường hoặc sự thay đổi của thời tiết, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Vì vậy, việc nhận biết những dấu hiệu bất thường và chủ động thăm khám khi cần thiết là điều quan trọng.

Dưới đây là 6 biểu hiện có thể liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở phổimà chúng ta không nên bỏ qua.

1. Đầu ngón tay thay đổi hình dạng

Một trong những dấu hiệu bất thường cần chú ý là hiện tượng ngón tay dùi trống. Tình trạng này khiến phần đầu ngón tay trở nên phình to, dày hơn bình thường, trong khi móng tay có thể cong và biến dạng.

Hiện tượng ngón tay dùi trống có thể liên quan đến một số bệnh lý mạn tính, trong đó có các bệnh về phổi. Khi chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, những thay đổi trong cơ thể có thể tác động đến mô mềm ở đầu ngón tay. Tuy nhiên, cơ chế hình thành tình trạng này không chỉ đơn giản là do thiếu oxy kéo dài.

Ngoài hình dạng, màu sắc và kết cấu móng tay cũng có thể phản ánh những bất thường về sức khỏe. Móng có thể trở nên nhợt nhạt, tím tái, xuất hiện các đường ngang hoặc vết lõm. Một số trường hợp còn gặp tình trạng móng lõm ở giữa, trông giống hình chiếc thìa.

Những thay đổi ở ngón tay và móng không đồng nghĩa với ung thư phổi, bởi chúng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xuất hiện mới, kéo dài hoặc ngày càng rõ rệt, chúng ta nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

2. Đau vai và lưng không rõ nguyên nhân

Đau vai, lưng thường được cho là hệ quả của căng cơ, thoái hóa cột sống, làm việc quá sức hoặc thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, những cơn đau kéo dài, khu trú tại một vị trí và ngày càng nghiêm trọng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe cần được chú ý.

Khác với tình trạng đau cơ thông thường, cơn đau có thể tập trung ở vùng xương bả vai hoặc một vị trí nhất định trên lưng, không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi hay thay đổi tư thế. Một số trường hợp còn cảm thấy đau rõ hơn vào ban đêm, khi cơ thể không vận động nhiều.

Trong một số trường hợp, tổn thương ở phổi hoặc các cấu trúc bên trong lồng ngực có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh, màng phổi và gây đau lan đến vai hoặc lưng.

Đáng chú ý, người gặp tình trạng này có thể xuất hiện thêm triệu chứng tê bì, nhức mỏi hoặc giảm sức nắm ở cánh tay cùng bên. Nếu đau vai, lưng kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở người có tiền sử hút thuốc lâu năm, việc thăm khám sớm sẽ giúp xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

3. Khàn giọng kéo dài

Khàn giọng thường xuất hiện khi bị cảm lạnh, viêm họng hoặc sử dụng giọng nói quá mức. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra mà không kèm theo đau họng, sốt hay các triệu chứng cảm lạnh thông thường, chúng ta cũng không nên chủ quan.

Khi giọng nói đột nhiên trở nên trầm, khàn và không cải thiện sau nhiều ngày, nguyên nhân có thể liên quan đến những bất thường ở thanh quản hoặc dây thần kinh điều khiển hoạt động của cơ quan này.

Dây thần kinh thanh quản có đường đi qua vùng cổ và khoang ngực. Do đó, một số tổn thương hoặc khối bất thường trong lồng ngực có thể gây chèn ép dây thần kinh, ảnh hưởng đến hoạt động của dây thanh và khiến giọng nói thay đổi.

Ngoài khàn giọng, người gặp tình trạng này có thể khó phát âm những nốt cao hoặc thấp, cảm thấy vướng ở cổ họng, thậm chí gặp khó khăn khi nuốt. Nếu khàn giọng kéo dài mà không có dấu hiệu cải thiện, việc thăm khám sẽ giúp chúng ta xác định nguyên nhân chính xác thay vì chỉ sử dụng thuốc ngậm hoặc tự điều trị tại nhà.

4. Sưng mặt và cổ

Sưng mặt vào buổi sáng đôi khi xuất hiện sau khi uống nhiều nước trước khi ngủ hoặc do những thay đổi sinh hoạt thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng sưng kéo dài, không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở vùng mí mắt và má, chúng ta cần chú ý hơn.

Một trong những nguyên nhân có thể liên quan là tình trạng cản trở dòng máu tĩnh mạch từ đầu và cổ trở về tim. Khi các mạch máu lớn trong lồng ngực bị chèn ép, máu có thể lưu thông khó khăn, gây tích tụ và dẫn đến sưng ở mặt, cổ.

Ngoài biểu hiện phù nề, các tĩnh mạch ở cổ cũng có thể nổi rõ bất thường. Một số người còn cảm thấy chóng mặt hoặc có cảm giác nặng, căng tức ở vùng đầu.

Nếu tình trạng sưng mặt kéo dài, đi kèm hiện tượng tĩnh mạch cổ nổi rõ, chúng ta nên sớm đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xác định nguyên nhân.

5. Đau ngực và khó thở

Đau ngực và khó thở cũng là một trong những triệu chứng đặc biệt quan trọng mà mọi người không nên xem nhẹ. Cơn đau có thể âm ỉ ở vùng trước ngực hoặc hai bên thành ngực, trở nên rõ hơn khi hít sâu, ho hoặc thay đổi tư thế. Do biểu hiện không đặc hiệu, nhiều người dễ nhầm lẫn với các vấn đề về dạ dày hoặc đau dây thần kinh liên sườn.

Khó thở có thể xuất hiện ban đầu khi đi bộ nhanh, leo cầu thang hoặc mang vác vật nặng. Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, cảm giác hụt hơi có thể xảy ra ngay cả lúc nghỉ ngơi, khiến người bệnh khó nằm thẳng khi ngủ.

Những triệu chứng này không nên bị mặc định là hệ quả của tuổi tác hay suy giảm thể lực. Nếu đau ngực hoặc khó thở kéo dài, tái diễn, người bệnh cần đi khám để tìm nguyên nhân. Đặc biệt, đau ngực đột ngột hoặc khó thở dữ dội cần được cấp cứu kịp thời.

Đau ngực, khó thở hay các dấu hiệu bất thường khác không đồng nghĩa với việc mắc ung thư phổi, bởi chúng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt ở người hút thuốc lâu năm hay thường xuyên tiếp xúc với bụi, việc thăm khám sớm là cần thiết để xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

Nguồn: Bohe