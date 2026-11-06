4 thứ BẨN NHẤT của con gà: Nhiều người Việt mê ăn, còn tưởng... bổ

Thịt gà quen thuộc và là món "khoái khẩu" trên mâm nhậu hay bữa cơm gia đình Việt, tuy nhiên không phải bộ phận nào của con gà bạn cũng nên ăn.

Thịt gà là nguồn đạm chất lượng cao quen thuộc trong thực đơn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, các báo cáo đánh giá an toàn thực phẩm từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) chỉ ra rằng, trên cơ thể gia cầm nói chung và gà nói riêng tồn tại những vị trí đóng vai trò như chốt chặn lọc độc tố hoặc nơi tích tụ dư lượng hóa chất chăn nuôi.

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Có nhiều người khi ăn gà thường tiếc rẻ một số phần hoặc đơn giản là yêu thích các hương vị khác biệt. Trong khi đó, chúng lại có thể vô tình biến bữa ăn bổ dưỡng thành con đường ngắn nhất nạp chất độc vào cơ thể, đặc biệt nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ có miễn dịch yếu.

Dưới đây là 4 bộ phận bẩn nhất của con gà mà tốt nhất bạn nên thẳng tay vứt bỏ, hoặc ít nhất là đừng ăn chúng thường xuyên:

1. Phao câu gà

Phao câu từ lâu đã trở thành món khoái khẩu trên bàn nhậu của người Việt nhờ độ dai giòn và vị ngậy béo đặc trưng. Trong dân gian thậm chí còn truyền miệng câu nói "nhất thủ nhì phao câu" để ngợi khen hương vị của bộ phận này, khiến nhiều người lầm tưởng ăn phao câu giúp đẹp da, bổ dưỡng.

Tuy nhiên, về mặt sinh học, phao câu thực chất là nơi tập trung của tuyến bã nhờn (tuyến bôi trơn lông) và các mô bạch huyết. Các nghiên cứu vi sinh cho thấy vùng phao câu chứa hàng triệu vi khuẩn như Salmonella và Campylobacter từ môi trường sống của gà. Ngay cả khi được nướng cháy cạnh hay nấu ở nhiệt độ cao, các mầm bệnh này vẫn khó lòng bị tiêu diệt hoàn toàn.

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Bên cạnh đó, dịch tiết bôi trơn lông ở vùng này chứa lượng lớn chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ phao câu thường xuyên không chỉ gây tăng mỡ máu mà còn khiến các độc tố tích tụ âm thầm, làm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

2. Đầu gà

Đầu gà hấp hành hay đầu gà ngâm sả tắc là những món nhắm mặn mòi được nhiều người ưa chuộng. Một số người thậm chí tin rằng ăn đầu gà giúp bổ não hay tăng cường trí nhớ cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, các nghiên cứu độc học thực phẩm đã chứng minh vùng đầu gia cầm là nơi tích tụ nhiều tạp chất độc hại bậc nhất. Tiến sĩ Trần Diệu Khoan (Yao-Kuan Chen) từ Đại học Oxford (Anh) lưu ý rằng, các chất độc hại mà gà hấp thụ từ thức ăn công nghiệp, nguồn nước hay môi trường sống có xu hướng đọng lại rất cao tại mô não và các tế bào vùng đầu.

Đặc biệt, gà chăn nuôi càng lâu năm thì nồng độ các kim loại nặng như chì và thủy ngân ở phần đầu càng lớn. Trẻ em tiêu thụ phần này thường xuyên có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của hệ thần kinh trung ương.

3. Cổ gà, nhất là lớp da cổ

Thịt cổ gà thường được nhiều gia đình Việt giữ lại để làm món luộc lai rai hoặc băm nấu canh vì ít mỡ. Thế nhưng ít ai quan sát thấy rằng ngay bên dưới lớp da cổ mỏng manh lại chứa dày đặc các hạt nhỏ bằng hạt đậu.

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Đó chính là hệ thống hạch bạch huyết đóng vai trò lọc vi khuẩn và mầm bệnh cho toàn bộ cơ thể gà. Theo công bố trên Tạp chí Bảo vệ Thực phẩm (Journal of Food Protection, 2026), các mô hạch và vùng da gia cầm thường đọng lại dư lượng thuốc kháng sinh cùng hóa chất chăn nuôi chưa được chuyển hóa hết.

Nếu không lột bỏ triệt để phần da và loại sạch các hạt hạch này trước khi chế biến, người ăn sẽ hấp thụ trực tiếp nguồn chất độc, gây áp lực nặng nề lên gan và thận. Ngoài ra, da cổ gà cũng là nơi chứa lượng cholesterol xấu rất cao, hoàn toàn không phù hợp cho người có tiền sử tim mạch hay cao huyết áp.

4. Tạng phủ gồm gan, thận và phổi gà

Trong mâm cơm Việt, đĩa lòng mề gà xào giá hay gan gà luộc là món ăn quen thuộc. Nhiều người tin rằng "ăn gì bổ nấy", ăn gan gà sẽ giúp sáng mắt và bổ máu.

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Tuy nhiên, dưới góc độ sinh lý học, gan và thận là hai cơ quan đảm nhận nhiệm vụ lọc và giải độc cho cơ thể gà. Do đó, đây là nơi đọng lại nồng độ cao nhất của dư lượng thuốc kháng sinh, kim loại nặng như cadmium và chì. Trong khi đó, phổi lại là cơ quan hô hấp làm việc liên tục trong môi trường chuồng trại đầy bụi bẩn, khiến các vi sinh vật độc hại dễ dàng mắc kẹt sâu bên trong các phế nang.

Lượng cholesterol xấu khổng lồ cùng mầm bệnh tích tụ trong bộ ba tạng phủ này có thể gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm, làm suy giảm hệ miễn dịch của người già và trẻ nhỏ.

Một số lưu ý để ăn thịt gà an toàn và tốt cho sức khỏe

Thịt gà chỉ thực sự phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng khi được lựa chọn và sơ chế đúng cách, bạn nên ghi nhớ các nguyên tắc sau:

- Mua gà có nguồn gốc rõ ràng: Chọn mua thịt gà tươi tại các cơ sở uy tín để tránh nguy cơ tồn dư thuốc tăng trọng và kháng sinh.

- Sơ chế kỹ phần rủi ro: Lột sạch da cổ, bỏ hẳn phao câu, đầu và móc sạch toàn bộ tạng phủ trong bụng gà trước khi nấu.

- Tránh nhiễm khuẩn chéo: Dùng dao thớt riêng cho thịt gà sống, rửa sạch tay và dụng cụ để vi khuẩn Salmonella không lây sang thức ăn khác.

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- Ưu tiên luộc hoặc hấp: Hạn chế chiên rán ngập dầu ở nhiệt độ cao nhằm tránh làm biến tính chất béo và giữ trọn vẹn dinh dưỡng của thịt.

- Kết hợp thực phẩm lành mạnh: Ăn kèm các loại rau xanh giàu chất xơ và ngũ cốc để hỗ trợ tiêu hóa, đào thải bớt chất béo, tránh ăn cùng đồ chiên rán nhiều mỡ hay nước ngọt đóng chai.

- Ai cần hạn chế: Người bị bệnh gút, mỡ máu cao, suy gan thận, trẻ nhỏ và người già chỉ nên ăn phần thịt nạc luộc hoặc hấp, tránh ăn da, phao câu và nội tạng gà.

Tổng hợp