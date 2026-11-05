Nắm được "linh hồn" của 5 món thịt này, bạn sẽ nấu cực dễ và ngon mà ăn không bao giờ chán!

"Linh hồn" của 5 món ăn này nằm ở quá trình ướp và tỷ lệ các loại nước sốt. Chỉ cần bạn làm theo là có thể dễ dàng thực hiện được dù mới vào bếp học nấu ăn.

Hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp giúp bạn 5 công thức nấu món ăn thơm ngon, vô cùng đưa cơm và không bao giờ biết chán. Các món ăn đó gồm: Đùi gà sốt hành baro mềm mọng, thịt heo xào dứa chua ngọt, và thịt bò hầm củ cải mềm ngon… Nhờ các công thức chi tiết từ nguyên liệu đến gia vị bạn có thể dễ dàng thực hiện được dù là người mới vào bếp học nấu ăn. Bạn có thể lưu lại các công thức này để trổ tài dần trong các bữa cơm gia đình hoặc thiết đãi bạn bè, và thử làm ngay trong bữa tối nay nhé!

1. Đùi gà sốt hành baro

Đây là một món ăn sử dụng nguyên liệu quen thuộc và công thức nấu cũng vô cùng dễ. Món ăn với hương vị mềm ngon, mọng nước và đậm đà hương vị hành lá, ăn cùng cơm rất cuốn.

Nguyên liệu: 2 phần má đùi gà, 1-2 cây hành baro, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh bột bắp, lượng tiêu đen và muối vừa đủ, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh xì dầu và một lượng đường vừa đủ.

Cách làm món đùi gà sốt hành baro

Bước 1: Sơ chế sạch rồi lọc bỏ xương và cắt đùi gà thành từng miếng. Cho thịt gà vào bát, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh bột bắp, lượng tiêu đen và muối vừa đủ, trộn đều và ướp trong 20 phút. Trong một bát khác, cho 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương và chút đường, khuấy đều và để sang một bên. Hành baro rửa sạch và thái vát thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho đùi gà đã ướp vào và chiên cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và đảo đều để nước sốt phủ đều thịt gà và tạo màu. Cho các đoạn hành baro đã thái nhỏ vào và đảo đều. Đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 1 phút.

2. Thịt heo xào dứa chua ngọt

Món ăn có vị chua ngọt hấp dẫn, giòn bên ngoài và mềm bên trong, cả người lớn lẫn trẻ em đều rất thích! Nó có màu sắc tươi sáng, vị chua ngọt cân bằng, và thực sự rất dễ làm.

Nguyên liệu: Thịt lợn nạc, dứa, ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương, một chút muối, tiêu và 1 muỗng canh bột bắp, 3 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm trắng.

Cách làm món thịt heo xào dứa chua ngọt

Bước 1: Cắt thịt lợn thành từng miếng, cho 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương, một chút muối, tiêu và 1 muỗng canh bột bắp vào, trộn đều và ướp trong 15 phút. Sau đó bạn chuẩn bị một chiếc bát để pha nước sốt chua ngọt: Cho 3 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm trắng, 1 muỗng canh nước tương và nửa bát nước. Khuấy đều.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo và chiên các miếng thịt cho đến khi chín vàng. Vớt thịt ra khỏi dầu. Tăng nhiệt độ dầu và chiên lại cho đến khi vàng nâu và giòn. Vớt thịt ra khỏi dầu và để ráo. Cắt dứa thành từng miếng, cắt ớt chuông đỏ và ớt chuông xanh thành từng miếng. Cho một ít dầu vào chảo, thêm dứa, ớt chuông đỏ và ớt chuông xanh rồi xào nhanh trong vài phút. Cho các miếng thịt đã chiên vào, đổ nước sốt chua ngọt đã chuẩn bị vào, xào trên lửa lớn cho đến khi nước sốt sánh lại và mỗi miếng thịt được phủ đều nước sốt, sau đó tắt bếp.

3. Củ cải hầm thịt bò

Món hầm này là món ăn không thể thiếu trong mùa thu và mùa đông. Thịt bò tươi ngon, thơm phức, củ cải trắng ngọt thanh, và nước dùng ăn kèm với cơm thì tuyệt vời!

Nguyên liệu: Thịt bò, củ cải trắng, ớt đỏ băm nhỏ, hành lá, 3 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh hắc xì dầu, 2 muỗng canh nước dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp và 1 muỗng canh dầu mè.

Cách làm món củ cải hầm thịt bò

Bước 1: Cắt thịt bò thành lát mỏng, cho 1 muỗng canh xì dầu, nửa muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh nước dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp và 1 muỗng canh dầu mè vào, trộn đều và ướp trong 15 phút. Tiếp theo chuẩn bị một chiếc bát tô, cho 2 muỗng canh xì dầu, nửa muỗng canh hắc xì dầu, 1 muỗng canh dầu hào và 1 bát con nước và, trộn đều để được phần nước sốt.

Bước 2: Cho một ít dầu vào nồi, đun nóng, cho củ cải cắt miếng vào xào sơ, sau đó đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và đun nhỏ lửa trong 15 phút. Đổ thịt bò đã ướp lên trên củ cải, rồi rắc thêm ớt băm nhỏ và hành lá thái nhỏ. Đậy nắp nồi và nấu nhỏ lửa trong 2 phút (thịt bò thái lát rất dễ chín, vì vậy đừng ninh quá lâu).

4. Thịt ức gà xào cay

Món ăn này làm rất dễ, thịt thơm, giòn và rất ngon khi ăn kèm với đồ uống hoặc cơm.

Nguyên liệu: Thịt ức gà, đậu phộng, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô, bột tiêu, nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn.

Bước 1: Rửa sạch thịt ức gà rồi thấm khô nước. Sau đó cắt thịt gà thành các khối vuông nhỏ. Ướp ức gà với 2 thìa canh nước tương, một ít nước tương đen, bột tiêu, rượu nấu ăn và một chút dầu ăn trong 20 phút. Sau đó cho dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi trút thịt ức gà vào xào đến khi chín, sau đó lấy ra để riêng.

Bước 2: Để lại một ít dầu trong chảo, cho bột tiêu và ớt khô vào xào thơm, sau đó cho hành lá, gừng và tỏi băm vào xào tiếp. Tiếp đó cho thịt ức gà đã xào vào, thêm nước tương, muối, đường, nước tương đen, tinh chất cốt gà và một chút giấm vừa khẩu vị. Cho thêm một ít bột bắp pha loãng để làm đặc hỗn hợp, sau đó cho đậu phộng vào và xào trước khi dùng.

5. Sườn non hầm cay

Đừng chỉ dùng sườn non để nấu canh nữa! Hãy thử công thức sườn non hầm cay này. Sườn non sẽ giòn tan và đậm đà hương vị, còn các món ăn kèm thì ngon đến nỗi bạn sẽ muốn vét sạch đĩa.

Nguyên liệu: 500g sườn heo, gừng thái lát, hoa hồi, lá nguyệt quế, ớt khô, ớt chuông xanh và đỏ, tỏi băm, rau mùi, bột ớt, nước tương, dầu hào, nước tương đen, 1 lon bia, tinh chất cốt gà, bột tiêu trắng.

Cách làm món sườn non hầm cay

Bước 1: Chặt sườn heo thành từng khúc ngắn sau đó chần sơ rồi vớt ra, rửa lại với nước ấm. Làm nóng dầu trong chảo, chiên sườn heo đến khi vàng nâu, sau đó cho gừng thái lát, hoa hồi, lá nguyệt quế và ớt khô vào xào thơm. Thêm 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào và một ít nước tương đen vào, sau đó thêm một lon bia và lượng nước sôi vừa đủ. Đun nhỏ lửa trong 40 phút, sau đó vớt sườn ra.

Bước 2: Trong một chảo khác, đun nóng dầu, cho tỏi băm và ớt chuông xanh, đỏ cắt miếng nhỏ vào xào thơm, sau đó cho sườn vào. Thêm tinh chất cốt gà, bột tiêu trắng và bột ớt rồi xào. Thêm một thìa sốt từ việc hầm sườn và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Cuối cùng, rắc rau mùi lên trên, đảo đều và dọn ra ăn. Món ăn thơm lừng, cay nồng và vô cùng ngon miệng!

"Linh hồn" của 5 món ăn này nằm ở quá trình ướp và tỷ lệ các loại nước sốt. Bạn có thể lưu lại hình ảnh công thức chế biến biến món ăn để lần lượt nấu cho gia đình thưởng thức nhé. Nấu ăn thực ra không khó; đặt cả trái tim vào từng bữa ăn là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu cuộc sống của bạn.