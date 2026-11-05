Hà Nội có 1 quán cà phê lạ đời: Khách trả 50.000 đồng để bị hù, nhận nước cũng phải hét thất thanh

Không cần ghế ngồi êm ái, không cần nhân viên niềm nở, một quán cà phê ở Hà Nội vẫn khiến giới trẻ tìm đến đông đảo.

Thông thường, khách tìm đến quán cà phê để thư giãn, trò chuyện hoặc tận hưởng chút yên tĩnh sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Thế nhưng, tại một quán cà phê ở Hà Nội, khách càng mong nhận đồ uống nhanh chóng thì càng dễ trở thành “con mồi” cho những màn trêu chọc bất ngờ từ phía bên kia bức tường.

Không có quầy gọi món, không nhân viên trực tiếp phục vụ hay những lời chào hỏi niềm nở. Thay vào đó, khách chỉ đối diện với một bức tường có vài ô cửa nhỏ, menu được dán ở góc và những bàn tay kỳ quái có thể bất ngờ thò ra bất cứ lúc nào.

Quán cà phê với cách phục vụ “không giống ai” đang thu hút sự chú ý của giới trẻ Hà Nội những ngày qua

Điều thú vị là hầu hết khách đều biết mình sẽ bị hù, nhưng không ai đoán được màn tiếp theo sẽ diễn ra khi nào và ở ô nào.

Chính cảm giác hồi hộp chờ đợi điều bất ngờ ấy biến việc gọi một cốc cà phê bình thường thành trải nghiệm khiến nhiều người vừa giật mình, vừa thích thú.

Quán không có không gian ngồi bên trong mà được bố trí ở khu vực bên hông, ngoài trời. Tại đây, chỉ có duy nhất một chiếc bàn và 2 chiếc ghế. Phần lớn hoạt động gọi món, thanh toán và nhận đồ uống đều diễn ra qua những ô cửa nhỏ trên bức tường, theo cách phục vụ độc lạ, không giống bất kỳ quán cà phê truyền thống nào

Gọi một cốc nước cũng phải trải qua vài lần “thót tim”

Ngay từ khâu gọi đồ, quán đã khiến khách hàng phải làm quen với cách phục vụ khác thường.

Khách chọn món trong menu được dán trên tường, sau đó đưa yêu cầu vào một chiếc hộp. Nếu thanh toán bằng tiền mặt, người mua trực tiếp bỏ tiền vào hộp. Với hình thức chuyển khoản, một bàn tay giống phù thủy bất ngờ thò ra từ ô cửa để đưa hóa đơn.

Bàn tay được tạo hình với những chiếc móng dài, sơn đỏ rực hoặc xanh lè. Trong không gian có phần bí ẩn, sự xuất hiện đột ngột này đủ khiến người chưa quen phải giật mình

Nhưng đó mới chỉ là màn khởi động. Sau khi order, khách được hướng dẫn nhận đồ uống tại một ô cửa sổ khác. Cánh cửa thường đóng hoặc chỉ hé mở, khiến người mua không biết phía sau đang có gì.

Khách phải tự tay mở cửa. Có khi bên trong chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng có lúc một chiếc mặt nạ đáng sợ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.

Nếu vượt qua màn này, khách tiếp tục bước vào thử thách nhận đồ uống. Những bàn tay kỳ quái lần lượt đưa ra ống hút, thìa và cốc nước. Tuy nhiên, chúng không hoạt động theo cách mà khách mong đợi.

Vừa đưa đồ ra, bàn tay có thể lập tức rụt vào. Khi khách tưởng đã nhận được món đồ, người phía sau lại bất ngờ thay đổi động tác, khiến việc lấy một chiếc ống hút cũng trở thành cuộc “đấu trí” nhỏ.

Những khách hàng không sợ hãi, thậm chí chủ động trêu lại quán, đôi khi còn gặp màn đáp trả bất ngờ hơn. Bàn tay liên tục xuất hiện rồi biến mất, những món đồ kỳ lạ được ném ra khiến người mua không khỏi hét lên

Ở đây, khách hàng không đơn thuần là người mua đồ uống. Họ trở thành nhân vật chính trong một màn diễn mà kịch bản có thể thay đổi theo từng phản ứng.

Khách trả tiền để bị dọa, nhưng thứ họ nhận được là cảm giác giải tỏa

Điều đáng chú ý là những màn hù dọa không khiến khách hàng bỏ chạy. Ngược lại, nhiều người chủ động tìm đến vì tò mò muốn biết trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào.

Huyền, 20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội, cho biết cô thích mô hình này vì cảm giác mới lạ và thú vị. Theo Huyền, trải nghiệm giúp cô giải tỏa sau những giờ học căng thẳng, đồng thời tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ mà các quán cà phê thông thường khó mang lại.

Thay vì chỉ mua cà phê, khách hàng còn trả tiền cho trải nghiệm vừa hồi hộp, vừa hài hước

Chị Anh, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, cũng đánh giá mô hình này mang lại cảm giác xả stress. Thay vì ngồi uống nước và trò chuyện như thường lệ, khách được tham gia vào một hoạt động giải trí ngắn, có yếu tố bất ngờ và tương tác trực tiếp.

Một điểm khác biệt của mô hình này là khách không có chỗ ngồi lại như những quán cà phê truyền thống. Mức giá khoảng 40.000-50.000 đồng/cốc cũng không phải quá thấp nếu chỉ xét riêng đồ uống.

Menu của quán cũng khá đa dạng, với nhiều lựa chọn đồ uống để khách hàng thưởng thức

Tuy nhiên, khách hàng dường như không chỉ trả tiền cho cà phê. Họ còn trả tiền cho những giây phút hồi hộp, những tiếng hét bất ngờ và câu chuyện có thể kể lại với bạn bè sau khi rời quán.

Đây cũng là lý do trải nghiệm có thể trở thành yếu tố quan trọng không kém sản phẩm trong một số mô hình kinh doanh dịch vụ.

Khi cà phê không còn đơn thuần là chuyện uống gì, ngồi ở đâu

Tại TP.HCM, những mô hình cà phê kết hợp hù dọa cũng xuất hiện ở nhiều địa điểm với cách thức khác nhau. Mỗi quán tạo ra một kiểu tương tác riêng, từ bàn tay ma quái đến những màn xuất hiện bất ngờ sau cánh cửa.

Điểm chung của các mô hình này là biến một hoạt động vốn quen thuộc thành trải nghiệm có tính giải trí. Khách không nhất thiết phải dành hàng giờ ở quán, cũng không cần một không gian sang trọng để chụp ảnh. Đôi khi, chỉ vài phút tương tác đủ tạo nên ấn tượng.

Trong bối cảnh nhiều quán cà phê cạnh tranh bằng thiết kế, đồ uống và không gian check-in, cách tiếp cận này tạo ra một hướng đi khác: khiến khách nhớ đến quán bằng cảm xúc.

Một cốc cà phê có thể được thưởng thức ở rất nhiều nơi. Nhưng cảm giác mở cửa nhận nước rồi bất ngờ hét lên vì một chiếc mặt nạ, hay phải giằng co với bàn tay phù thủy để lấy chiếc ống hút, lại là trải nghiệm khó tìm thấy ở quán bên cạnh.

Và có lẽ, đó chính là điều khiến mô hình này trở nên đáng nhớ. Khách bước vào với mục đích uống cà phê, nhưng khi ra về, thứ đọng lại trong ký ức có thể không phải hương vị đồ uống, mà là khoảnh khắc bị dọa đến giật mình.

Đôi khi, để khiến khách nhớ một quán cà phê, người ta không cần mang đến sự dễ chịu. Chỉ cần tạo ra một phen hú hồn đủ vui, khách hàng đã có lý do để kể lại và rủ thêm bạn bè đến thử.