Lộ tin nhắn đặt phở nửa đêm cho BIGBANG, hoá ra là hàng phở Trấn Thành mê suốt 9 năm nay

Đoạn tin nhắn đặt phở lan này cũng có thêm hai dòng ghi chú khiến người hâm mộ vô cùng thích thú: “Để riêng hành và rau mùi vì khách Hàn Quốc không ăn được, giao đúng 11h15”.

Dư âm của hai đêm concert BIGBANG 2026 2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI diễn ra vào ngày 24 và 25/10 vẫn chưa hạ nhiệt. Bên cạnh những màn trình diễn mãn nhãn hay khoảnh khắc tương tác gần gũi với người hâm mộ, câu chuyện về ẩm thực Việt Nam trong mắt ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung cũng trở thành chủ đề được bàn tán. Đặc biệt, phở bò dường như là món ăn để lại ấn tượng mạnh với nhóm.

BIGBANG ấn tượng mạnh với phở Hà Nội

Ngay trên sân khấu Mỹ Đình, Taeyang từng hào hứng nhắc đến phở bằng câu nói “Everything is Phở” trong đêm diễn đầu tiên. Daesung cũng nhập cuộc khiến màn giao lưu thêm rôm rả.

Chưa dừng lại ở đó, G-Dragon còn ngẫu hứng biến tấu đoạn “Oh oh oh” quen thuộc trong ca khúc “Lies” thành “Pho pho pho”, khiến hàng chục nghìn khán giả bên dưới thích thú hát theo. Những khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều V.I.P đùa rằng các thành viên BIGBANG đã phải lòng món phở Việt.

Sau khi BIGBANG trở về Hàn Quốc, câu chuyện về món ăn này vẫn chưa hết sức hút. Người hâm mộ bắt đầu tò mò không biết trong những ngày ở Hà Nội, các thành viên đã thưởng thức phở tại địa chỉ nào. Mới đây, một tài khoản Threads bất ngờ chia sẻ lại đoạn tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện giữa đại diện đoàn và chủ một quán phở.

Cuộc trò chuyện được cho là giữa đại diện đoàn và chủ một quán phở tại Hà Nội được fan chia sẻ lại. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung đoạn chat, người này đã đặt phở mang về cho các thành viên BIGBANG, đồng thời dặn quán để riêng hành và rau mùi vì khách Hàn Quốc không ăn được loại rau này. Khi chủ quán bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể trực tiếp đón nhóm đến dùng bữa, người đặt hàng cũng chia sẻ rằng bản thân rất muốn đưa các thành viên tới quán, nhưng lo ngại lượng người hâm mộ có thể kéo đến quá đông, gây ảnh hưởng đến việc thưởng thức của nhóm.

“Em cũng muốn dắt sang hu hu, mà fan manh động quá ạ”, người này nhắn lại. Ở một tin nhắn khác, đại diện đoàn còn cho biết sẽ đặt ship lấy đồ ăn vào lúc 11h15.

Chia sẻ kèm đoạn hội thoại, tài khoản Threads hài hước viết: “Chúc mừng tiệm phở giấu tên ạ. Góp công góp sức đưa Việt Nam vào bản đồ world tour và gây thương nhớ cực mạnh”. Bài đăng nhanh chóng khiến cộng đồng fan tò mò, bắt đầu truy tìm danh tính quán phở được nhắc đến.

Người hâm mộ BIGBANG nhanh chóng gọi tên phở Huy Cửa Đông bên dưới bài viết

Dưới phần bình luận, nhiều người gọi tên Phở Huy 67 trên phố Cửa Đông, Hà Nội. Một tài khoản cho biết đã nghe tiết lộ từ người đi concert rằng các thành viên BIGBANG từng bao quán trong khoảng một tiếng vào đêm diễn thứ hai, từ 0h, nhưng sau đó nhóm không xuất hiện để tránh ảnh hưởng đến không gian riêng tư. Một số thực khách khác cũng chia sẻ hình ảnh từng thưởng thức tại đây, dành lời khen cho hương vị món ăn: “Confirm là siêu ngon nha”, “Quán này siêu ngon, bán đêm luôn”, hay “Bảo sao các anh đắm mê”.

Các thành viên nhóm đều yêu thích phở Việt Nam

Dù vậy, đến hiện tại, chưa có thông tin chính thức xác nhận BIGBANG đã thưởng thức phở Huy 67. Việc cái tên này được nhắc đến chủ yếu xuất phát từ suy đoán và chia sẻ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nếu đúng là địa chỉ được các thành viên lựa chọn, đây hẳn sẽ là một kỷ niệm đặc biệt với quán ăn vốn đã có lượng khách quen và được nhiều thực khách yêu thích.

Nằm tại số 6C Cửa Đông, ngay khu vực phố cổ Hà Nội, Phở Huy 67 vốn không phải cái tên xa lạ với những tín đồ phở bò. Quán từng được nhiều nghệ sĩ Việt ghé thưởng thức, trong đó có vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Theo chia sẻ của chủ quán, cả hai đã ăn phở tại đây từ năm 2017, thời điểm quán còn ở phố Phùng Hưng. Trấn Thành thậm chí từng nhắc đến Phở Huy như một địa chỉ quen thuộc mỗi khi ra Hà Nội và là nơi anh thường tìm đến khi thèm phở Bắc.

Nằm tại số 6C Cửa Đông, ngay khu vực phố cổ Hà Nội, Phở Huy 67 vốn không phải cái tên xa lạ với những tín đồ phở bò

Ngoài phở lõi rùa, thực đơn của quán còn có những lựa chọn quen thuộc như tái, nạm, gầu, tái gầu hay bò sốt vang. Một món ăn kèm cũng được thực khách nhắc tới là quẩy trụ với lớp vỏ bên ngoài giòn, bên trong mềm xốp; ngoài ra, bò cháy tỏi cũng là món được nhiều người gợi ý thử.

Quán có không gian khá nhỏ, giản dị, mang dáng dấp của một hàng phở phố cổ hơn là một nhà hàng cầu kỳ. Theo các đánh giá của thực khách, bánh phở có sợi mềm, mỏng, nước dùng không quá béo và phần thịt bò được chế biến vừa miệng. Một số người nhận xét khẩu phần bánh phở hơi ít so với sức ăn, song mức giá khoảng 50.000 - 100.000 đồng/bát được cho là tương đối phù hợp với vị trí ngay trung tâm phố cổ.

Đáng chú ý, thương hiệu này hiện đã có thêm cơ sở tại TP.HCM, sau khi được Trấn Thành nhiều lần nhắc đến và khuyến khích chủ quán mở rộng để thực khách miền Nam cũng có cơ hội thưởng thức hương vị phở Bắc.

Chủ quán phở Huy cho biết vợ chồng Trấn Thành đã ăn từ năm 2017, khi quán còn nằm ở phố Phùng Hưng

Từ một quán phở được thực khách và nhiều nghệ sĩ yêu thích, Phở Huy 67 nay bất ngờ được cộng đồng fan BIGBANG gọi tên sau hai đêm concert tại Hà Nội. Dù câu chuyện nhóm có thực sự thưởng thức phở ở đây hay không vẫn cần được xác nhận, chỉ riêng việc một quán phở Việt được đặt cạnh những khoảnh khắc “Everything is Phở” và “Pho pho pho” của BIGBANG cũng đủ khiến người hâm mộ tò mò muốn tìm đến thử.