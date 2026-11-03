Quán bánh cuốn 64 năm ở TP.HCM bán gia vị theo từng giọt 5.000 đồng, bà chủ 450 bộ áo dài không mặc trùng ngày nào

Nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP.HCM), quán bánh cuốn Tây Hồ 127 có lịch sử hơn 60 năm. Không chỉ gây chú ý bởi món bánh cuốn gia truyền, nơi đây còn khiến thực khách thích thú với hình ảnh bà chủ ngày nào cũng diện áo dài, sở hữu bộ sưu tập gần 450 chiếc.

Giữa nhiều hàng quán lâu đời ở TP.HCM, bánh cuốn Tây Hồ là cái tên đã trở nên quen thuộc với không ít thế hệ thực khách. Sau hơn 6 thập kỷ hoạt động, quán ăn gia đình này vẫn duy trì hương vị bánh cuốn truyền thống, trở thành địa chỉ được nhiều người tìm đến mỗi khi muốn thưởng thức một bữa sáng đậm chất Sài Gòn.

Năm 2026, bánh cuốn Tây Hồ 127 nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM, tiếp tục được Michelin Guide ghi nhận trong hạng mục Bib Gourmand - dành cho những cơ sở ăn uống có món ngon với mức giá hợp lý.

Thông tin được Michelin gọi tên khiến một địa chỉ vốn đã đông khách nay càng được nhiều người chú ý. Những ngày sau khi danh sách được công bố, quán thường xuyên đón lượng thực khách đông hơn, có thời điểm các bàn gần như kín chỗ. Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến để thử món bánh cuốn gia truyền đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Một trong những hình ảnh dễ nhận ra nhất tại đây là bà Trần Thị Thúy Loan (52 tuổi), chủ quán, trong tà áo dài Việt Nam duyên dáng. Dù trực tiếp tham gia nhiều công việc từ tráng bánh, tính tiền đến phục vụ khách, bà Loan vẫn luôn giữ thói quen mặc áo dài mỗi ngày.

Đặc biệt, người phụ nữ này hiện sở hữu gần 450 bộ áo dài, đủ để thay đổi trang phục liên tục mà không cần mặc trùng trong một thời gian dài.

Bà Trần Thị Thúy Loan (52 tuổi) - chủ quán trong tà áo dài Việt Nam duyên dáng.

Bà chủ có gần 450 bộ áo dài, ngày nào cũng diện một bộ đi làm

Khoảng 5h sáng mỗi ngày, bà Thúy Loan đã thức dậy tập thể dục, sau đó chuẩn bị trang phục rồi bắt đầu một ngày làm việc tại quán. Thay vì chọn những bộ quần áo tiện lợi thường thấy ở các hàng ăn, bà luôn ưu tiên áo dài truyền thống.

Từ lúc mở cửa đón khách đến khi quán đông đúc, hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài thướt tha, vừa thoăn thoắt làm việc vừa nở nụ cười tươi chào khách đã trở thành nét riêng của bánh cuốn Tây Hồ.

Bà Loan cho biết mình có khoảng 450 bộ áo dài, nhiều đến mức gần như có thể mặc một bộ khác nhau mỗi ngày. Đến những dịp lễ, Tết, bà vẫn thường may thêm trang phục mới để làm phong phú bộ sưu tập của mình.

Điều đáng chú ý là dù sở hữu số lượng áo dài khá lớn, bà Loan vẫn trung thành với kiểu dáng truyền thống, cổ cao, không quá cách điệu. Với bà, mặc áo dài không chỉ là sở thích cá nhân mà còn thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa Việt Nam và những vị khách ghé thăm quán.

Bà Loan cho biết mình có khoảng 450 bộ áo dài, nhiều đến mức gần như có thể mặc một bộ khác nhau mỗi ngày.

Thói quen này bắt đầu cách đây khoảng 3 năm. Ban đầu, bà Loan cũng có chút ngại ngùng khi diện áo dài trong lúc làm việc, bởi công việc ở quán ăn vốn khá tất bật. Thế nhưng, mỗi lần nhận được lời khen từ khách hàng, bà lại cảm thấy vui và có thêm động lực để duy trì.

Đặc biệt, quán thường xuyên đón những vị khách nước ngoài. Bà Loan cho rằng việc mặc áo dài cũng là một cách giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, giúp thực khách quốc tế có thêm một trải nghiệm văn hóa thú vị khi đến thưởng thức món ăn truyền thống.

Để giữ được sự nhanh nhẹn và năng lượng tích cực trong công việc, bà cũng duy trì thói quen tập yoga, vận động từ sáng sớm. Bởi với bà, làm dịch vụ ăn uống không chỉ cần món ăn ngon mà thái độ niềm nở, sự chu đáo khi đón tiếp khách cũng rất quan trọng.

Vì vậy, dù đã gắn bó với quán trong nhiều năm, bà Loan vẫn thường xuyên có mặt, tự tay làm nhiều công đoạn và trò chuyện với thực khách. Với những khách quen, hình ảnh bà chủ mặc áo dài đã trở thành một phần thân thuộc, không thể thiếu khi nhắc đến bánh cuốn Tây Hồ.

Hơn 60 năm giữ hương vị bánh cuốn gia truyền ở Sài Gòn

Đằng sau quán bánh cuốn Tây Hồ ngày nay là câu chuyện về một gia đình đã gắn bó với nghề làm bánh qua nhiều thế hệ.

Bà Thúy Loan là con dâu cả của cụ Trần Thị Cà (1919-2006), người được xem là người gây dựng thương hiệu bánh cuốn Tây Hồ. Cụ Cà quê ở Hà Nam, sau đó vào Sài Gòn lập nghiệp và mở sạp bánh cuốn từ năm 1962.

Địa điểm đầu tiên của hàng bánh nằm gần đền thờ cụ Phan Châu Trinh, trên đường Gallimard xưa, nay là đường Nguyễn Huy Tự, thuộc khu vực Đa Kao. Đây cũng là chi tiết gắn với sự ra đời của cái tên bánh cuốn Tây Hồ.

Hình ảnh về gian hàng của cụ Cà vẫn được bà Loan gìn giữ cẩn thận

Thực tế, Tây Hồ là hiệu của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, người thường được gọi là cụ Phan Tây Hồ. Do sạp bánh nằm gần đền thờ cụ, người dân địa phương dần quen miệng gọi món ăn mình thường ghé thưởng thức là bánh cuốn Tây Hồ. Cái tên ban đầu mang tính nhận diện địa điểm ấy theo thời gian đã trở thành tên thương hiệu, được nhiều thế hệ thực khách ghi nhớ.

Từ một sạp bánh nhỏ, hàng ăn dần trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân khu vực Đa Kao và những vùng lân cận. Trải qua nhiều năm, quán vẫn duy trì cách làm bánh truyền thống, phục vụ những thực khách đã gắn bó từ thời trẻ cho đến khi trở thành ông bà.

Sau khi cụ Cà qua đời năm 2006, các thành viên trong gia đình tiếp tục nối nghiệp. Bà Loan cùng các chị em trong nhà duy trì hoạt động kinh doanh, gìn giữ công thức và hương vị đã được truyền lại. Khoảng hai năm trở lại đây, bà Loan là người trực tiếp đảm nhận vai trò chính trong việc quản lý và vận hành quán.

Sau hơn 6 thập kỷ hoạt động, quán ăn gia đình này vẫn duy trì hương vị bánh cuốn truyền thống

Một điều dễ nhận thấy khi ghé bánh cuốn Tây Hồ là gia đình không cố gắng biến nơi đây thành một hàng ăn hiện đại, cầu kỳ. Trên những bức tường của quán vẫn treo các bức ảnh đen trắng ghi lại hình ảnh cụ Cà và sạp bánh ngày trước. Những tư liệu ấy giống như một góc lưu giữ ký ức, giúp thực khách hình dung hành trình của thương hiệu từ những ngày đầu.

Bên cạnh đó, quán còn bố trí bảng giới thiệu về bánh cuốn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung giải thích đây là món ăn truyền thống làm từ bột gạo, được hấp thành những lớp bánh mỏng, sau đó cuộn lại với phần nhân thịt, mộc nhĩ hoặc các nguyên liệu khác. Cách giới thiệu giản dị nhưng giúp những vị khách quốc tế hiểu hơn về món ăn mà mình sắp thưởng thức.

Bà Loan cho rằng việc mặc áo dài cũng là một cách giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với khách du lịch quốc tế

Theo bà Loan, công thức gia truyền được mẹ chồng truyền lại vẫn được gia đình duy trì đến nay. Bà từng chia sẻ rằng có những thực khách là Việt kiều, dù sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, mỗi lần trở về Việt Nam vẫn tìm đến quán để ăn lại món bánh cuốn gắn với ký ức tuổi thơ.

Có những vị khách lớn tuổi không ngại đi một quãng đường xa, thậm chí tốn kém tiền xe chỉ để thưởng thức một vài đĩa bánh. Với bà Loan, đó là điều vô cùng đáng trân trọng, cũng là lý do gia đình luôn cố gắng duy trì chất lượng món ăn để không phụ lòng những người đã tin tưởng và ủng hộ suốt nhiều năm.

Bánh cuốn Tây Hồ có gì đặc biệt mà được Michelin gọi tên?

Thực đơn tại bánh cuốn Tây Hồ khá phong phú, với nhiều lựa chọn từ bánh cuốn nhân thịt, nhân tôm đến bánh cuốn trứng, bánh cuốn chà bông heo, chà bông tôm. Ngoài ra, quán còn có những lựa chọn dành cho người ăn chay.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách chế biến phần nhân. Thay vì sử dụng thịt băm trộn mộc nhĩ như nhiều hàng bánh cuốn khác, nhân bánh tại đây có thịt được cắt thành những miếng nhỏ, kết hợp với củ sắn cũng thái hạt lựu. Khi ăn, thực khách có thể cảm nhận được độ mềm của thịt xen lẫn chút giòn ngọt của củ sắn, tạo nên hương vị khá riêng.

Bánh được tráng nóng trực tiếp tại quầy, sau đó cuộn cùng phần nhân và nhanh chóng mang ra phục vụ. Lớp vỏ bánh mỏng, mềm nhưng vẫn có độ dai nhẹ, bên trong là phần nhân được nêm nếm vừa vị. Khi thưởng thức lúc bánh còn nóng, mùi thơm của bột gạo hòa cùng phần nhân tạo nên một món ăn giản dị nhưng hấp dẫn.

Một thành phần không thể thiếu là nước mắm ăn kèm. Nhiều thực khách từng ghé quán nhận xét nước chấm có vị đậm đà, cân bằng giữa mặn và ngọt, giúp món bánh cuốn thêm tròn vị.

Ngoài phần bánh chính, thực khách có thể gọi thêm nem Huế, chả lụa, chả quế để ăn cùng. Một chi tiết khá thú vị là quán còn phục vụ tinh chất cà cuống, có thể gọi theo từng giọt để tăng hương thơm đặc trưng cho nước chấm. Đây cũng là kiểu gia vị gợi nhớ đến cách thưởng thức bánh cuốn truyền thống ở miền Bắc.

Mức giá tại quán dao động khoảng 40.000-64.000 đồng cho các phần bánh thông thường, phần đặc biệt có giá khoảng 72.000 đồng. Các món ăn kèm như nem, chả được tính riêng, dao động từ khoảng 10.000-24.000 đồng tùy loại. Tinh chất cà cuống có giá khoảng 5.000 đồng/giọt.

Với một quán ăn nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM, mức giá này có thể nhỉnh hơn so với những hàng bánh cuốn bình dân, nhưng thực khách có thêm nhiều lựa chọn về nhân bánh và đồ ăn kèm.

Thực đơn tại bánh cuốn Tây Hồ khá phong phú, với nhiều lựa chọn từ bánh cuốn nhân thịt, nhân tôm đến bánh cuốn trứng, bánh cuốn chà bông heo, chà bông tôm...

Trên các nền tảng đánh giá, bánh cuốn Tây Hồ nhận được nhiều ý kiến tích cực về lớp bánh mỏng, phần nhân đậm đà và tốc độ phục vụ. Một thực khách tự nhận đã biết đến quán từ năm 1997 cho biết hương vị vẫn mang lại cảm giác thân thuộc sau nhiều năm. Người này đặc biệt yêu thích phần nước mắm và cho rằng đây là một trong những yếu tố làm nên nét riêng của quán.

Một vị khách khác nhận xét: "Bánh cuốn ở đây tráng nóng tại chỗ, bánh mỏng mềm dai, nhân bánh là thịt nạc cắt cục hột lựu được ướp vừa vị trộn với củ sắn cũng cắt hột lựu ăn giòn ngon vị rất riêng".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng có một số ý kiến cho rằng mức giá tại quán tương đối cao, đặc biệt khi gọi thêm nem, chả vì các món này không nằm sẵn trong phần bánh cuốn. Một vài khách quen cũng bày tỏ mong muốn quán duy trì lượng nhân thịt như trước đây để giữ đúng hương vị mà họ từng yêu thích.

Bánh cuốn Tây Hồ nhận được nhiều ý kiến tích cực về lớp bánh mỏng, phần nhân đậm đà và tốc độ phục vụ nhanh nhẹn

Đây cũng là điều dễ hiểu với một thương hiệu đã tồn tại hơn 60 năm. Khi thực khách có nhiều lựa chọn hơn, việc duy trì chất lượng ổn định và cân bằng giữa giá cả với trải nghiệm là bài toán không đơn giản đối với bất kỳ hàng quán lâu đời nào.

Dẫu vậy, sức hút của bánh cuốn Tây Hồ không chỉ nằm ở một đĩa bánh nóng hổi. Đó còn là câu chuyện về một sạp hàng nhỏ được gây dựng từ năm 1962, về công thức được truyền qua nhiều thế hệ và hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài vẫn miệt mài đón khách mỗi ngày.

Có lẽ, với những người từng gắn bó cùng quán từ hàng chục năm trước, điều khiến họ quay trở lại không đơn thuần là một bữa ăn sáng. Đó còn là cảm giác được tìm về một hương vị quen thuộc, nơi những ký ức cũ vẫn được gìn giữ giữa nhịp sống ngày càng đổi thay của Sài Gòn.

Ảnh: Sưu tầm, Google Review