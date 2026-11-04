Hai cô gái ở TP.HCM chi hơn 100 triệu đồng trồng rau trên nóc nhà, khách ăn bánh xèo muốn hái bao nhiêu cũng được

Bích Nhi và Diễm My trồng rau trên sân thượng suốt 4-5 năm, nhiều đến mức ăn không hết. Thế rồi, hai người mở một quán bánh xèo ngay tầng trệt để dùng hết chỗ rau ấy.

Thay vì chỉ dọn sẵn một đĩa rau sống như những hàng bánh xèo thông thường, một quán ăn ở TP.HCM lại có cách phục vụ khá đặc biệt: đặt cả những trụ rau xanh ngay trong không gian ăn uống, để thực khách tự tay chọn và hái rau ăn kèm. Phía trên tầng thượng, chủ quán còn đầu tư hẳn một khu vườn rộng gần 200m² với khoảng 100 trụ trồng rau theo phương pháp khí canh, tổng chi phí hơn 100 triệu đồng.

Vườn rau có trước, quán bánh xèo có sau

Theo chia sẻ của chủ quán, mọi thứ bắt đầu từ sở thích trồng rau chứ không phải từ ý định mở hàng ăn. Hai người bạn thân Bích Nhi và Diễm My đã tìm hiểu, thử nghiệm mô hình khí canh từ khoảng 4-5 năm trước. Ban đầu, rau chủ yếu phục vụ bữa ăn gia đình, sau đó còn được chia sẻ cho bạn bè, người thân.

Rau của quán bánh xèo được trồng ngay trên sân thượng

Quá trình xây dựng khu vườn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Hai người từng trải qua nhiều lần thất bại, phải tham khảo kinh nghiệm từ các hội nhóm làm vườn, lựa chọn giống rau phù hợp với khí hậu nóng và có khả năng kháng bệnh tốt. Khi hệ thống dần ổn định, lượng rau thu hoạch ngày càng nhiều, cả hai mới nghĩ đến việc mở một quán ăn để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có.

Chi hơn 100 triệu đồng làm vườn rau trên sân thượng

Những ngày gần đây, một quán bánh xèo trên đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, TP.HCM thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh khu vườn rau xanh mướt trên sân thượng. Điểm đặc biệt là số rau này không chỉ để gia đình sử dụng mà còn được trồng riêng để phục vụ thực khách của quán.

Thay vì phải chờ nhân viên mang đĩa rau sống ra bàn, khách đến đây có thể tự tay chọn những lá cải xanh, xà lách tại các trụ rau được bố trí ngay trong khu vực ăn uống. Sau khi hái, rau sẽ được nhân viên mang đi rửa sạch trước khi phục vụ. Riêng khu vườn trên sân thượng tầng 4 là nơi khách có thể lên tham quan thoái mái.

Khu vườn rộng gần 200m², được phủ xanh bởi những trụ rau dựng đứng. Tổng kinh phí đầu tư hệ thống lên tới hơn 100 triệu đồng, bao gồm khoảng 100 trụ trồng rau, mỗi trụ cao hơn 2m, có sức chứa khoảng 60 cây và được lắp đặt hệ thống tưới tự động.

Khu vườn rộng gần 200m², được phủ xanh bởi những trụ rau dựng đứng.

Thay vì trồng trên những luống đất như cách làm truyền thống, chủ quán lựa chọn phương pháp khí canh. Với mô hình này, rễ cây được treo trong không khí, nước và chất dinh dưỡng được đưa đến thông qua hệ thống phun sương theo chu kỳ. Cách làm giúp tiết kiệm diện tích, tận dụng không gian theo chiều cao và phù hợp với điều kiện nhà phố ở đô thị.

Để khu vườn luôn có rau non phục vụ khách, gia đình áp dụng phương pháp trồng và thu hoạch cuốn chiếu. Mỗi ngày, các thành viên trồng mới khoảng 3-4 trụ, đồng thời thu hoạch những trụ đã đến kỳ. Sau khoảng 30-35 ngày, rau có thể thu hoạch. Sản lượng mỗi ngày vào khoảng 35kg, tương đương rau từ 3 trụ.

Không gian của quán bánh xèo Ngọc Anh

Hiện hai loại rau chủ lực được gia đình tự trồng là cải bẹ xanh và xà lách. Những loại rau ăn kèm khác như lá cách, diếp cá, rau thơm, cóc... vẫn được nhập từ bên ngoài để thực đơn thêm phong phú.

Từ sở thích trồng rau đến quán bánh xèo miền Tây, bán hơn 100 phần mỗi ngày

Bánh xèo được lựa chọn bởi đây là món ăn đặc trưng cần nhiều rau sống đi kèm. Đặc biệt, với những chiếc bánh xèo miền Tây có kích thước lớn, phần rau cuốn đóng vai trò quan trọng, giúp cân bằng vị béo của bột bánh và nhân tôm thịt.

Chị Bích Nhi, quê Trà Vinh, cùng người bạn Diễm My đã tìm hiểu, học nghề làm bánh xèo trước khi bắt đầu kinh doanh. Hai người dành thời gian thử nghiệm cách pha bột, chuẩn bị nhân và điều chỉnh nhiệt độ chảo để bánh có lớp vỏ giòn, không quá nhiều dầu mỡ.

Quán được mở tại tầng trệt nhà chị Nhi, với các thành viên trong gia đình cùng tham gia vận hành. Người đảm nhận công việc làm bánh, người chuẩn bị nhân, người lên sân thượng thu hoạch và sơ chế rau. Khu vườn vì thế không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu mà còn trở thành điểm nhấn trong mô hình kinh doanh của hai người bạn.

Bánh xèo ở đây được làm theo phong cách miền Tây, kích thước khá lớn, phần nhân gồm tôm, thịt, giá, trứng, củ sắn và đậu xanh. Ngoài bánh xèo truyền thống, quán còn phục vụ bánh khọt với nhiều lựa chọn nhân khác nhau.

Theo bảng giá niêm yết tại quán, bánh xèo có giá khoảng 55.000-60.000 đồng mỗi phần, bánh khọt khoảng 50.000-55.000 đồng tùy loại. Quán mở cửa từ 11h30 đến 21h hằng ngày, phục vụ hơn 100 phần bánh xèo mỗi ngày.

Thực đơn của quán chủ yếu là các món bánh xèo, bánh khọt

Đáng chú ý, dù đã có nguồn rau tự trồng, chủ quán vẫn không đặt mục tiêu tự cung cấp toàn bộ rau ăn kèm. Cải xanh và xà lách được ưu tiên lấy từ vườn nhà, trong khi những loại rau khác vẫn được mua thêm để đảm bảo sự đa dạng.

Chủ quán cũng thừa nhận việc tự trồng rau kéo theo nhiều công đoạn và chi phí hơn so với nhập nguyên liệu từ chợ. Gia đình phải thường xuyên kiểm tra hệ thống tưới, chăm sóc cây, thu hoạch đúng thời điểm và trồng bổ sung để duy trì nguồn cung. Bởi vậy, theo lời chủ quán, dù có tiết kiệm được một phần chi phí mua rau thì mô hình này cũng không hẳn giúp quán tối ưu lợi nhuận.

Khách thích thú với trải nghiệm tự hái rau, bánh xèo và bánh khọt được nhận xét ra sao?

Không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội bởi khu vườn sân thượng, quán còn nhận được nhiều phản hồi từ thực khách đã ghé trải nghiệm. Điểm được nhắc đến nhiều nhất chính là phần rau ăn kèm. Nhiều người thích thú khi được tự tay chọn những lá cải, xà lách còn xanh non ngay tại quán, thay vì chỉ nhận một đĩa rau đã được chuẩn bị sẵn. Một số thực khách cho biết cảm thấy yên tâm hơn khi biết rau được gia đình tự trồng, đồng thời đánh giá cao việc quán cho gọi thêm rau thoải mái.

Thay vì phải chờ nhân viên mang đĩa rau sống ra bàn, khách đến đây có thể tự tay chọn những lá cải xanh, xà lách tại các trụ rau được bố trí ngay trong khu vực ăn uống.

Về món ăn, bánh xèo được nhận xét có phần vỏ mỏng, giòn, nhân tương đối đầy đặn. Một số người thích vị béo nhẹ của nước cốt dừa trong bột bánh, tạo cảm giác dai và có vị ngọt dịu. Bánh khọt cũng là món được nhiều thực khách dành lời khen, đặc biệt là phiên bản có nước cốt dừa với vị béo, thơm.

Mức giá nói trên cũng được đánh giá là khá hợp lý. Không gian quán tại nhà được nhận xét sạch sẽ, thoáng mát, chủ quán nhiệt tình tư vấn và nhân viên thân thiện.

Tuy nhiên, trải nghiệm tại đây vẫn có một vài điểm chưa thực sự hoàn hảo. Một số khách cho biết thời gian chờ bánh hơi lâu, nhất là khi quán đông bởi số lượng người trực tiếp đổ bánh chưa nhiều. Khâu gọi món và thanh toán đôi lúc cũng chưa nhanh. Ngoài ra, khu vực ăn uống vào buổi trưa có thể khá nóng, ảnh hưởng phần nào đến trải nghiệm của thực khách.

Dù vậy, mô hình kết hợp quán ăn với vườn rau sân thượng vẫn là điểm khác biệt đáng chú ý giữa lòng thành phố. Không chỉ mang đến những đĩa rau tươi cho bữa bánh xèo, khu vườn còn biến một lần đi ăn bình thường thành trải nghiệm thú vị hơn, khi thực khách có thể tận mắt nhìn thấy, tự tay lựa chọn nguyên liệu sẽ xuất hiện trong bữa ăn của mình.

Ảnh: Google Review, Sưu tầm