Quán ăn 50 món, 40 tuổi ngay chợ Bến Thành đóng cửa vì không còn ai nối nghiệp, khách quen kéo đến bịn rịn chia tay

Từ miến cua, miến gà đến hủ tiếu Nam Vang, bún mắm và cơm tấm, Thanh Bình từng phục vụ nhiều món ăn quen thuộc trong suốt hơn 40 năm. Nay quán đã ngừng kinh doanh khi các thành viên trong gia đình muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau nhiều năm buôn bán.

Giữa khu vực sầm uất bậc nhất TP.HCM, có những quán ăn không chỉ níu chân thực khách bằng hương vị mà còn trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Thanh Bình, quán ăn gia đình nằm trên đường Lê Thánh Tôn, ngay gần chợ Bến Thành, là một địa chỉ như thế. Sau hơn 40 năm hoạt động, quán đã ngừng kinh doanh, để lại nhiều tiếc nuối cho những thực khách từng gắn bó với nơi này.

Chiều 21/10, bà Phượng, đại diện quán Thanh Bình, phường Bến Thành xác nhận cơ sở đã đóng cửa sau nhiều năm buôn bán. Lý do được gia đình đưa ra khá giản dị: các thành viên đã đến tuổi nghỉ ngơi, sức khỏe không còn đảm bảo để tiếp tục công việc, trong khi gia đình cũng không có người kế nghiệp. Mặt bằng dự kiến sẽ được cho thuê lại.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Phượng không giấu được sự tiếc nuối. Dẫu vậy, sau hàng chục năm gắn bó với căn bếp và những vị khách quen, gia đình hiểu rằng đã đến lúc cần dành thời gian cho bản thân, thay vì tiếp tục guồng quay công việc vốn chưa bao giờ thực sự ngơi nghỉ.

Hơn 40 năm đỏ lửa, phía sau quán ăn là những ngày dài tất bật của cả gia đình

Hoạt động từ năm 1984, Thanh Bình được gây dựng và duy trì theo mô hình kinh doanh gia đình. Qua nhiều năm, các thành viên cùng nhau đảm nhận từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn, nhận món, phục vụ đến giữ xe cho khách.

Sau hơn 40 năm hoạt động, quán ăn Thanh Bình đã ngừng kinh doanh, để lại nhiều tiếc nuối cho những thực khách từng gắn bó với nơi này.

Một ngày làm việc tại quán thường bắt đầu từ sáng sớm và chỉ kết thúc vào khoảng 22h. Trước giờ mở cửa, cả nhà đã phải chuẩn bị nguyên liệu cho thực đơn phong phú với hàng chục món ăn. Khi khách đến đông, công việc nối tiếp nhau không ngừng, từ đứng bếp, bưng bê đến dọn dẹp để kịp phục vụ lượt khách tiếp theo.

Nhịp sống ấy đã lặp lại suốt nhiều năm, trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của những người làm quán. Nhưng khi tuổi tác ngày càng cao, công việc đòi hỏi phải đứng lâu, di chuyển liên tục và duy trì cường độ cao cũng dần trở thành gánh nặng đối với sức khỏe.

Hoạt động từ năm 1984, Thanh Bình được gây dựng và duy trì theo mô hình kinh doanh gia đình

Quyết định đóng cửa vì thế không đơn thuần là chuyện dừng một hoạt động kinh doanh. Đó còn là dấu mốc khép lại một chặng đường mà các thành viên trong gia đình đã dành nhiều năm tháng để vun đắp.

Sau khi quán ngừng hoạt động, gia đình dự định cho thuê lại mặt bằng. Các chị em cũng muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân sau nhiều năm gần như dành trọn ngày tháng cho công việc buôn bán.

Với những người đã quen thức dậy từ sớm để chuẩn bị từng nồi nước dùng, từng phần nguyên liệu và kết thúc ngày làm việc khi phố xá lên đèn, có lẽ việc nghỉ ngơi sau hơn bốn thập kỷ không phải một quyết định dễ dàng. Nhưng đôi khi, khép lại một hành trình cũng là cách để mỗi người dành cho mình một khoảng lặng sau những năm tháng miệt mài.

Sau khi quán ngừng hoạt động, gia đình dự định cho thuê lại mặt bằng.

Thực đơn khoảng 50 món, miến cua là một trong những món được thực khách nhớ đến

Nằm tại số 140 Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành, quán Thanh Bình có vị trí thuận tiện, thường đón cả khách địa phương lẫn khách du lịch. Điểm đặc trưng của quán là thực đơn đa dạng, quy tụ nhiều món ăn quen thuộc của ẩm thực Việt Nam, từ món nước đến cơm và các món ăn chơi.

Với khoảng 50 món, thực khách có thể tìm thấy miến gà, miến cua, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm, cơm tấm cùng nhiều lựa chọn khác. Trong đó, miến cua là một trong những món được nhiều người nhắc đến khi nói về quán. Bên cạnh đồ ăn dùng tại chỗ, Thanh Bình còn bán các loại đặc sản đóng gói như kẹo, mứt và đồ sấy khô để khách mua về làm quà.

Khách tới quán thường thưởng thức miến gà, miến cua, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm, cơm tấm,...

Theo thông tin về thực đơn được cung cấp, các món ăn có giá khoảng 100.000-200.000 đồng mỗi món, đồ uống từ 40.000 đồng. Đây là mức giá mà một số thực khách cho rằng tương đối cao, nhưng cũng có người đánh giá chất lượng món ăn và vị trí thuận tiện là những yếu tố đáng cân nhắc.

Qua các đánh giá trên Google, quán đạt 4,1/5 sao với gần 300 lượt nhận xét. Nhiều người dành lời khen cho hương vị món ăn, sự thân thiện của chủ quán và nhân viên, cũng như việc phục vụ tương đối nhanh.

Một thực khách chia sẻ sau khi thưởng thức món miến cua rằng nước dùng có vị ngọt thịt, đậm đà, sợi miến mềm và phần cua khá nhiều. Người này chấm món ăn 9/10, đồng thời nhận xét mức giá 100.000 đồng cho một tô là phù hợp với chất lượng mình trải nghiệm.

Một khách khác cho biết thường ghé Thanh Bình mỗi lần đến TP.HCM và đặc biệt yêu thích món miến cua bể. Điều khiến người này nhớ đến quán không chỉ là món ăn mà còn là cảm giác quen thuộc qua năm tháng: “Lần đầu tiên tới quán là từ năm 1992 mà tới giờ chả mấy thay đổi”.

Với một số thực khách, Thanh Bình còn là địa chỉ gắn với những chuyến đi gia đình, những lần ghé trung tâm thành phố hay những bữa ăn đã thành thói quen. Có người gọi đây là nơi tập hợp nhiều món Việt, từ cơm sườn, bún thịt nướng đến các món nước như bún mắm, bún riêu, bánh canh cua.

Dĩ nhiên, trải nghiệm của khách hàng không hoàn toàn giống nhau. Một số ý kiến cho rằng không gian quán khá nhỏ, đôi lúc hạn chế chỗ ngồi vào ban ngày; giá món ăn cũng tương đối cao. Dù vậy, sự đa dạng trong thực đơn, vị trí ngay gần chợ Bến Thành và phong cách phục vụ thân thiện vẫn là những điểm được nhắc đến trong nhiều đánh giá.

Khi một quán ăn đóng cửa, điều khiến người ta tiếc nuối đôi khi không chỉ là món ngon

Sau khi biết tin Thanh Bình ngừng kinh doanh, một số thực khách tìm đến quán để thưởng thức những món ăn quen thuộc lần cuối. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi một địa chỉ ẩm thực đã gắn bó với mình qua nhiều năm không còn hoạt động.

Với người mới ghé quán một vài lần, Thanh Bình có thể là một điểm ăn uống gần chợ Bến Thành, thuận tiện để khám phá nhiều món Việt trong cùng một thực đơn. Nhưng với những người từng đến đây từ hàng chục năm trước, giá trị của quán có lẽ nằm ở nhiều điều hơn thế.

Đó có thể là hương vị miến cua từng ăn cùng gia đình, một bữa cơm quen trong chuyến trở lại Sài Gòn, hay đơn giản là cảm giác được gặp lại những người chủ và nhân viên đã quen mặt qua năm tháng. Những điều bình dị ấy khiến một quán ăn không còn chỉ là nơi bán món ăn, mà trở thành một phần ký ức của người từng ghé qua.

Hơn 40 năm là một quãng thời gian dài đối với một cơ sở kinh doanh gia đình. Trong suốt hành trình ấy, Thanh Bình đã chứng kiến sự thay đổi của khu vực quanh chợ Bến Thành, đón nhiều lượt khách khác nhau và lưu lại những kỷ niệm riêng trong lòng thực khách.

Giờ đây, khi gia đình lựa chọn dừng lại để nghỉ ngơi, căn bếp từng đỏ lửa mỗi ngày cũng khép lại một chương của mình. Có thể thực khách sẽ còn nhớ món miến cua, nhớ thực đơn nhiều lựa chọn hay vị trí quen thuộc trên đường Lê Thánh Tôn. Nhưng có lẽ, điều khiến người ta tiếc nuối nhất vẫn là một địa chỉ thân quen từng hiện diện suốt nhiều năm, nay chỉ còn trong những câu chuyện và ký ức của người từng gắn bó.

Ảnh: Google Review