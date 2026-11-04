Việt Nam có 1 công trình lot top đẹp nhất thế giới, được Oscar du lịch vinh danh liên tục, Trung Quốc cũng xuất hiện công trình có thiết kế tương tự

Sở hữu kiến trúc độc đáo với hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ lối đi, công trình tại Đà Nẵng trở thành biểu tượng du lịch Việt Nam.

Ra mắt năm 2018, Cầu Vàng tại Đà Nẵng đã nhanh chóng trở thành biểu tượng du lịch của Việt Nam, gây tiếng vang trên truyền thông quốc tế và nhiều lần được vinh danh tại World Travel Awards. Đáng chú ý, sau công trình này, Trung Quốc, Campuchia và Philippines lần lượt xuất hiện những cây cầu có thiết kế bàn tay khổng lồ nâng đỡ lối đi, gợi liên tưởng đến công trình nổi tiếng của Việt Nam.

Công trình dài 150 m trên đỉnh núi, lọt top 4 cây cầu đẹp nhất thế giới

Cầu Vàng được khởi công tháng 7/2017, chính thức đưa vào khai thác từ tháng 6/2018, có chiều dài khoảng 150 m, rộng 5 m, gồm 8 nhịp, 7 trụ và 2 mố.

Khác với những cây cầu thông thường, Cầu Vàng được xây dựng trên sườn núi ở độ cao hơn 1.400 m. Ban đầu, công trình được thiết kế nhằm kết nối ga cáp treo với Vườn Thiên Thai, giải quyết nhu cầu di chuyển giữa hai khu vực có sự chênh lệch về cao độ. Tuy nhiên, thay vì một lối đi đơn thuần, nhóm thiết kế lựa chọn tạo hình cây cầu uốn cong theo địa hình tự nhiên, biến công trình giao thông thành điểm nhấn kiến trúc giữa núi rừng Bà Nà.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở hai bàn tay khổng lồ có vẻ ngoài như được tạc từ đá núi, phủ những mảng rêu phong và vết nứt cổ kính. Theo ý tưởng thiết kế, đây là hình ảnh đôi bàn tay thần núi nâng đỡ một dải lụa vàng, tạo cảm giác cây cầu được kéo ra từ lòng núi.

Dù mang dáng vẻ của những khối đá tự nhiên, hai bàn tay thực tế được tạo hình bằng hệ khung thép, lưới thép và vật liệu hoàn thiện bề mặt. Đội ngũ thiết kế phải nhiều lần điều chỉnh vị trí các ngón tay để đạt hình dáng mong muốn, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan bên dưới.

Phần kết cấu cầu sử dụng hệ thống dầm thép chữ I, vỏ cầu ốp thép tấm sơn nhũ vàng, lan can inox mạ titan vàng bóng và mặt cầu lát gỗ kiền kiền tự nhiên. Sự kết hợp giữa kết cấu hiện đại với hình ảnh đôi bàn tay mang vẻ cổ kính tạo nên diện mạo khác biệt cho công trình.

Chỉ khoảng hai tháng sau khi mở cửa, Cầu Vàng đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế như CNN, The Guardian, TIME và The Independent giới thiệu. Tạp chí TIME đưa công trình vào danh sách 100 địa điểm tuyệt vời nhất thế giới năm 2018.

Đầu năm nay, chuyên trang du lịch Time Out của Anh tiếp tục xếp Cầu Vàng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới, đứng trên nhiều công trình nổi tiếng như cầu Brooklyn của Mỹ và cầu cảng Sydney của Australia. Bảng xếp hạng xem xét các yếu tố về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và giá trị biểu tượng đối với du lịch.

Cầu Vàng cũng ghi dấu ấn tại World Travel Awards – giải thưởng thường được ví như Oscar của ngành du lịch. Công trình liên tiếp được vinh danh ở hạng mục “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” trong 4 năm, từ 2020 đến 2023.

Không chỉ được biết đến trong lĩnh vực du lịch, hình ảnh đôi bàn tay đá của Cầu Vàng còn xuất hiện trong bộ phim quốc tế The Sandman. Theo thông tin về quá trình thực hiện, đội ngũ kỹ xảo của bộ phim đã lấy kiến trúc siêu thực tại Đà Nẵng làm nguồn cảm hứng cho một phân cảnh.

Những dấu ấn này đưa Cầu Vàng vượt ra ngoài vai trò một lối đi bộ trên núi, trở thành công trình có giá trị nhận diện riêng của du lịch Việt Nam.

Trung Quốc, Campuchia và Philippines cũng có những cây cầu có hình dáng tương tự

Sau khi Cầu Vàng ra mắt, ý tưởng sử dụng bàn tay khổng lồ làm điểm tựa cho cây cầu cũng xuất hiện tại một số điểm du lịch nước ngoài. Trong đó, Trung Quốc có những công trình sở hữu hình thức kiến trúc khiến nhiều người liên tưởng đến cây cầu nổi tiếng của Việt Nam.

Tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, cầu Thái Hồng Tiên Thủ (Taihong Xianshou) được khánh thành ngày 17/8/2019. Công trình dài khoảng 99 m, sử dụng mặt cầu kính và có hình ảnh một bàn tay khổng lồ nâng đỡ lối đi.

Thay vì đôi bàn tay phủ rêu phong như Cầu Vàng, công trình tại Phúc Kiến sử dụng một bàn tay màu trắng làm điểm tựa. Phần mặt cầu kính được thiết kế với hiệu ứng cầu vồng, tạo diện mạo nổi bật giữa cảnh quan tự nhiên.

Cầu Thái Hồng Tiên Thủ (Taihong Xianshou) tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Một công trình khác tại Trung Quốc cũng gây chú ý là cầu Bàn Tay Phật Thiên Quan, thuộc khu thắng cảnh Maling Tianguan, tỉnh Chiết Giang. Cây cầu có hai bàn tay khổng lồ cao khoảng 23 m nâng đỡ lối đi rộng khoảng 5 m.

Điểm tương đồng dễ nhận thấy nằm ở cách sử dụng hai bàn tay khổng lồ như thể đang nâng một dải cầu giữa không trung. Tuy nhiên, công trình tại Chiết Giang có cách tạo hình và bối cảnh cảnh quan riêng, không hoàn toàn giống Cầu Vàng ở Đà Nẵng.

Cầu Bàn Tay Phật Thiên Quan thuộc khu thắng cảnh Maling Tianguan, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Ngoài Trung Quốc, cuối năm 2024, hình ảnh một cây cầu có thiết kế tương tự cũng được chia sẻ tại River Grass Resort, tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Công trình có quy mô nhỏ hơn đáng kể, với cầu gỗ dài khoảng 8-10 m, được nâng đỡ bởi hai bàn tay làm từ tre và bọc vải nhũ vàng. Đến tháng 1/2026, một dự án tại Longlong, La Trinidad, tỉnh Benguet, Philippines tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện hình ảnh thiết kế cây cầu có bàn tay khổng lồ nâng đỡ.



