Việt Nam sắp có thêm quần thể rộng 45 ha, vốn 575 tỷ đồng tại nơi được ví như “Sa Pa thứ 2”: Xây khách sạn cao cấp giữa thiên đường mây vừa được vinh danh hàng đầu châu Á, đã có mốc khởi công dự kiến

Một quần thể đa chức năng hơn 45 ha, tổng vốn đầu tư 575 tỷ đồng đang được chuẩn bị triển khai tại nơi được ví là "Sa Pa thứ 2" của Việt Nam.

Ngày 21/10/2026, UBND tỉnh Sơn La tổ chức cuộc làm việc về công tác chuẩn bị khởi công các dự án thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, địa phương có 7 dự án du lịch dự kiến khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa, thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Dự án có quy mô 45,4 ha, tương đương 454.000 m², tổng vốn đầu tư 575 tỷ đồng. Đây cũng là dự án có diện tích lớn nhất trong số 7 dự án du lịch được địa phương đưa vào kế hoạch khởi công cuối năm.

Chiều ngày 02/11, Đảng ủy xã Tà Xùa tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phiên chuyên đề tháng 11/2026, nghe thuyết minh đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án do Công ty Cổ phần Đỉnh Gió Tà Xùa làm nhà đầu tư. Dự án dự kiến khởi công vào ngày 26/12/2026.

Nhà đầu tư trình bày phương án quy hoạch Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa (Ảnh Cổng TTĐT Xã Tà Xùa)

Về vị trí, khu vực dự án trải dài từ Đỉnh Gió đến Khe Cải, nằm trong không gian trung tâm của Tà Xùa. Đây là khu vực có lợi thế về cảnh quan núi rừng, tầm nhìn hướng ra thung lũng mây và khả năng kết nối với các tuyến giao thông hiện hữu.

Dự kiến xây khách sạn cao cấp, đài vọng cảnh và trung tâm chăm sóc sức khỏe giữa núi rừng

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư hàng trăm tỷ đồng, Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa còn được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp nhiều chức năng, từ lưu trú, nghỉ dưỡng đến chăm sóc sức khỏe, tham quan và trải nghiệm văn hóa.

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, dự án hướng tới mô hình du lịch sinh thái bền vững, trong đó có các phân khu lưu trú mang phong cách nhà truyền thống của đồng bào địa phương, được bố trí gắn với cảnh quan thiên nhiên.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là khách sạn sang trọng cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích cao cấp, hướng tới phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh khu lưu trú, dự án còn được định hướng phát triển các khu trải nghiệm cao cấp, đài vọng cảnh thiên nhiên, thảo nguyên và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Những không gian này được kỳ vọng mang đến các hoạt động nghỉ dưỡng, thư giãn và thưởng ngoạn cảnh quan vùng núi cao.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa (Ảnh Cổng TTĐT Xã Tà Xùa)

Đáng chú ý, yếu tố văn hóa bản địa cũng được đưa vào định hướng phát triển. Dự án dự kiến có các không gian trải nghiệm văn hóa, hoạt động canh tác nông nghiệp của đồng bào Tây Bắc, qua đó kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng với việc tìm hiểu đời sống của người dân địa phương.

Với nhiều nhóm tiện ích khác nhau, dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung sản phẩm du lịch tại Tà Xùa, tạo thêm lựa chọn cho du khách muốn lưu trú và trải nghiệm dài ngày. Tuy nhiên, các hạng mục kể trên hiện mới nằm trong định hướng phát triển, chưa phải những công trình đã hoàn thành.

Phối cảnh khu vực trải nghiệm, ngắm cảnh và hòa mình với thiên nhiên (Ảnh Cổng TTĐT Xã Tà Xùa)

Phối cảnh không gian nghỉ dưỡng giữa núi rừng Tà Xùa (Ảnh Cổng TTĐT Xã Tà Xùa)

Nơi được ví như “Sa Pa thứ 2”, vừa được vinh danh điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

Tà Xùa từ lâu đã được nhiều du khách biết đến như một trong những điểm săn mây nổi tiếng của vùng Tây Bắc. Nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.500–2.000 m so với mực nước biển, nhiệt độ ở Tà Xùa trung bình năm từ 16–18 độ C. Nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, địa danh này còn được ví như “Sa Pa thứ 2”.

Sức hút của Tà Xùa đến từ những biển mây phủ kín các thung lũng, những dãy núi nối tiếp nhau cùng nhiều địa điểm nổi tiếng như Sống lưng khủng long, Mỏm Cá Heo, Cây cô đơn, Đỉnh Gió và Thảo nguyên Tà Xùa.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Tà Xùa còn sở hữu những vùng chè Shan tuyết cổ thụ cùng nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Du khách đến đây có thể kết hợp săn mây, trekking, thưởng trà và khám phá đời sống bản địa.

Đặc biệt, ngày 27/9/2026, tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) diễn ra ở Maldives, Tà Xùa được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026”.

Ảnh Tổ Ong Adventures

Theo Báo Điện tử Chính phủ, đây là lần đầu tiên Tà Xùa được đề cử và giành chiến thắng tại hạng mục này, vượt qua nhiều điểm đến khác trong khu vực như Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Ninh Bình (Việt Nam).

Danh hiệu quốc tế được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với du lịch Tà Xùa, khi điểm đến vốn quen thuộc với cộng đồng yêu thích săn mây bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn trên bản đồ du lịch khu vực.

Theo số liệu được Báo Điện tử Chính phủ công bố tháng 10/2026, trong 6 tháng đầu năm, Tà Xùa ước đón 56.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 54 tỷ đồng. Cả năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 120.000 lượt khách, doanh thu khoảng 120 tỷ đồng.

Địa phương cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tập trung cải thiện hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa.

Trong bối cảnh đó, dự án nghỉ dưỡng quy mô 575 tỷ đồng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ, tạo thêm sức hút cho Tà Xùa. Song song với phát triển hạ tầng, việc gìn giữ những biển mây, cảnh quan núi rừng và nét văn hóa nguyên bản vẫn được xác định là yếu tố quan trọng đối với tương lai du lịch địa phương.