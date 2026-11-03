Đi du lịch mà tối nào cũng về khách sạn sớm, bạn đang bỏ lỡ phần thú vị nhất của chuyến đi

Ở Hội An khi đêm xuống du khách ngồi xem màn giã gạo truyền thống rồi nâng ly đồ uống pha từ trà và nghệ tây. Trải nghiệm ấy hoàn toàn không diễn ra ngoài phố mà lại nằm ngay trong khu nghỉ dưỡng vào đúng khung giờ phần lớn du khách đã lùi về phòng nghỉ ngơi.

Hãy thử nhớ lại chuyến đi gần nhất của bạn. Có thể bạn vẫn còn nhớ con đường đông nghẹt người ở điểm check in nổi tiếng nhưng liệu bạn có nhớ được mùi vị đặc trưng của nơi đó không.

Phần lớn chúng ta thường khám phá một thành phố bằng đôi mắt ban ngày rồi khi đèn đường vừa bật sáng thì lại lặng lẽ quay về phòng khách sạn. Trớ trêu thay đó lại chính là lúc phố xá thực sự thức dậy với quán xá nhộn nhịp cùng nghệ nhân lên đèn và tiếng nhạc cất lên từ những góc phố để mỗi nơi bắt đầu kể câu chuyện riêng của mình.

Ăn tối xong tắm rửa rồi lướt điện thoại và ngủ sớm để mai dậy đi tiếp là một lịch trình quá đỗi quen thuộc. Chính vòng lặp ấy khiến không ít người đi qua rất nhiều nơi nhưng ký ức đọng lại về nơi nào cũng chỉ thông qua những tấm ảnh chụp vội ban ngày.

Thấu hiểu điều này thương hiệu Renaissance Hotels muốn du khách đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá ấy. Họ đã chọn một cách khá thú vị để làm điều đó thông qua việc biến ly đồ uống buổi tối thành một cánh cửa bí mật dẫn lối đi vào văn hóa địa phương.

Khi giờ lên đèn trở thành một nghi thức

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2026 thương hiệu Renaissance Hotels thuộc Marriott Bonvoy đã chính thức giới thiệu diện mạo mới cho chương trình Trải nghiệm Buổi tối tại Renaissance hay còn gọi là Evenings at Renaissance được áp dụng tại khu vực châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ Trung Quốc.

Trọng tâm cốt lõi của chương trình là những nghi thức đồ uống vào đúng thời khắc ngày chuyển sang đêm. Đó cũng là lúc du khách có dịp gặp gỡ nhau để trò chuyện và hiểu thêm về điểm đến qua con người cùng địa danh và những nét văn hóa làm nên bản sắc riêng biệt nơi đó.

Người đứng sau thành công của các ly đồ uống này là Demitria Dana Paramita thường được gọi thân mật là Demi. Cô là một chuyên gia pha chế người Indonesia từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá và đồng thời là nhà sáng lập HATS Bar ở Jakarta. Đặc biệt hơn cô cũng vinh dự trở thành Đại sứ Nghi thức Đồ uống đầu tiên của Renaissance Hotels. Lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Sumatra cùng kinh nghiệm dày dặn trong ngành pha chế tại Đông Nam Á thì Demi đã khéo léo làm mới những nguyên liệu quen thuộc của truyền thống địa phương để biến chúng thành những trải nghiệm thưởng thức mang đậm cá tính riêng của từng điểm đến.

Ba ly đồ uống chung chung ba câu chuyện văn hóa

Đồ uống dạng punch là một kiểu pha chế hòa quyện từ nhiều nguyên liệu và thường được rót từ một chiếc thố lớn để cả nhóm cùng chia nhau thưởng thức. Chính cách uống mang tính chia sẻ ấy đã khiến nó vô cùng hợp với tinh thần gặp gỡ và kết nối của chương trình.

Trong số đó ly gần gũi nhất với khẩu vị người Việt có lẽ là The Night Market tạm dịch là Chợ đêm. Thức uống này được pha chế từ lá dứa cùng quả tắc và me nhằm gợi nhắc lại bầu không khí náo nhiệt của những khu phố khi về đêm.

Hai ly còn lại thì đi theo một hướng hoàn toàn khác. Ly Blooming Flower tạm dịch là Muôn hoa khai nở lấy cảm hứng chủ đạo từ các loài hoa và đi cùng nghi thức thưởng thức chung với thạch cam chanh thanh mát. Tiếp đó là ly The Silk Road tạm dịch là Con đường Tơ lụa lại là sự kết hợp thơm nồng của trà cùng nghệ tây và các loại gia vị để tôn vinh sự giao thoa hương vị giữa nhiều nền văn hóa.

Blooming Flower

The Silk Road

Sau sự kiện ra mắt thì các khách sạn tham gia chương trình vẫn tiếp tục phục vụ một số thức uống chọn lọc từ bộ sưu tập độc đáo này. Nổi bật nhất là Tropical Silk với các tầng hương chanh dây đan xen vị vải và trà. Bên cạnh đó ly Remedy lại lấy cảm hứng từ những công thức truyền thống mang ý nghĩa vỗ về và chăm sóc bằng cách cân bằng hương vị cùng mứt trái cây do khách sạn tự làm nhằm phản ánh trọn vẹn khẩu vị của từng địa phương.

Bộ sưu tập đặc biệt này được ra mắt trong khuôn khổ sự kiện Ngày Hội Khám Phá Cùng Renaissance năm 2026 vốn là hoạt động thường niên diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 tại các khách sạn Renaissance trong toàn khu vực.

Chủ đề của năm nay mang tên Những Tầng lớp Khám phá xuất phát từ một ý tưởng rất sâu sắc rằng một điểm đến không bao giờ bộc lộ hết vẻ đẹp ngay lần gặp đầu tiên mà sẽ mở ra dần dần qua những hành trình do đội ngũ Navigator dẫn dắt. Đó là các cuộc gặp gỡ thú vị với nghệ nhân địa phương và những trải nghiệm gắn bó mật thiết với cộng đồng bản địa.

Ở Việt Nam thì chương trình ý nghĩa này diễn ra tại hai điểm đến tiêu biểu.

Tại Renaissance Danang Hoi An Resort And Spa từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 du khách đã có dịp khám phá những lát cắt văn hóa đặc sắc của Hội An thông qua nghề thủ công cùng di sản nông nghiệp và cộng đồng sáng tạo địa phương. Ban ngày họ được tự tay thử in lụa sinh thái cùng Gomee Collective và trải nghiệm chụp chân dung bằng kỹ thuật wet plate cùng Mot Met Studio tức là kỹ thuật chụp ảnh cổ điển trên tấm kính tráng hóa chất ra đời từ giữa thế kỷ 19. Cùng với đó là các buổi hội thảo lấy cảm hứng từ di sản canh tác lâu đời của vùng đất này. Khi màn đêm xuống thì câu chuyện lại được nối tiếp qua dự án xe đạp Cowcycle của Minh vốn là một nghệ sĩ phố Hội cùng màn trình diễn giã gạo truyền thống và nghi thức thưởng thức đồ uống The Silk Road.

Renaissance Danang Hoi An Resort And Spa

Tại Renaissance Riverside Hotel Saigon vào ngày 31 tháng 10 du khách lại được gặp gỡ Jack Clayton là một nghệ nhân in khắc gỗ và họa sĩ minh họa đã gắn bó sâu đậm với Sài Gòn suốt 14 năm để rồi tự tay in tranh khắc trên nền giấy dó. Chương trình còn mang đến hoạt động nhuộm chàm cùng Saigon Indigo và vẽ nón lá kết hợp nghệ thuật mosaic trước khi tiếp nối bằng các món ăn lấy cảm hứng từ nguyên liệu bản địa trải dài từ Bắc vào Nam. Khi ngày vừa chuyển sang đêm thì chương trình khép lại đầy viên mãn với nghi thức đồ uống cùng ly Tropical Silk.

Renaissance Riverside Hotel Saigon

Ông Cristiano Rinaldi hiện là Giám đốc phụ trách Sản phẩm và Dịch vụ Lưu trú khu vực châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ Trung Quốc của Marriott International cho rằng những khám phá đáng nhớ nhất thường đến khi du khách chủ động kết nối với bản sắc điểm đến theo những cách vô cùng bất ngờ. Theo ông thì cách chuyên gia Demi đưa những nguyên liệu quen thuộc và nghi thức văn hóa lồng ghép vào lăng kính đương đại cũng chính là cách mở ra cơ hội tuyệt vời để du khách hiểu hơn về cộng đồng làm nên bản sắc của mỗi vùng đất.

Cùng một đêm nhưng mỗi nơi lại có một cách kể chuyện riêng

Ở nhiều nơi khác trong khu vực thì những nghi thức tương tự cũng được kể lại bằng ngôn ngữ riêng biệt của từng điểm đến.

Tại Renaissance Bali Uluwatu Resort And Spa từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 du khách đã được khám phá hòn đảo Bali thông qua nghệ nhân cùng câu chuyện địa phương và hương vị đặc trưng của vùng đất này. Nổi bật trong đó có cả lớp học pha chế do chính Demi trực tiếp hướng dẫn. Buổi tối ở đây trở nên vô cùng sôi động với nhạc sống và màn trình diễn gamelan vốn là dàn nhạc gõ truyền thống trứ danh của Indonesia.

Renaissance Bali Uluwatu Resort And Spa

Tại Renaissance Kuala Lumpur Hotel And Convention Centre vào dịp cuối tuần ngày 31 tháng 10 lại là một cơ hội tuyệt vời để tôn vinh nghệ thuật cùng nghề thủ công và nền ẩm thực Malaysia. Du khách được tham gia lớp in lụa cùng nghệ sĩ địa phương Fritilldea và tìm hiểu nghệ thuật kết cườm Peranakan vô cùng tinh xảo. Khi đêm xuống thì chương trình Malam Lagenda đã mang đến các tiết mục biểu diễn bản địa và những thức uống có lá dứa hòa quyện bột ngũ vị hương nhằm khơi gợi lại đúng mùi vị đặc trưng của khu phố.

Renaissance Kuala Lumpur Hotel And Convention Centre

Tại Renaissance Goa Baga Arpora Hotel cũng vào dịp cuối tuần ngày 31 tháng 10 du khách lại được lặn ngụp khám phá di sản giao thoa Ấn Độ và Bồ Đào Nha của vùng Goa thông qua hoạt động vẽ gạch Azulejo. Họ được dạo bước quanh khu chợ thủ công và tham gia chuyến đi bộ khám phá khu Fontainhas cùng đội ngũ Navigator trước khi thưởng thức bữa tối tại một ngôi nhà di sản đậm chất Bồ Đào Nha. Đêm hội khép lại với màn làm pasta trực tiếp hòa cùng nghi thức The Silk Road đầy ấn tượng.

Renaissance Goa Baga Arpora Hotel

Du khách ngày nay không chỉ đơn thuần muốn ngắm nhìn một miền đất mới mà họ còn khao khát được thấu hiểu sâu sắc nơi đó. Và đôi khi để thực sự hiểu một thành phố thì bạn hoàn toàn không cần phải chen chúc đến thêm một điểm tham quan nào nữa. Bạn chỉ cần đừng vội lùi bước về phòng mà hãy ở lại thêm một buổi tối để nâng một ly đồ uống thơm nồng và tĩnh lặng lắng nghe người bản địa kể những câu chuyện chân thực về nơi họ đang sống.