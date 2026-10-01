“Gig tripping”: Khi đi xem concert chỉ là cái cớ hoàn hảo để giới trẻ vung tiền du lịch

Bỏ ra vài triệu đồng săn vé đi đu idol nhưng cuối cùng lại quẹt thẻ thêm mười mấy triệu tiền vé máy bay và khách sạn chỉ vì tâm lý lỡ cất công đi rồi thì ở lại chơi thêm mấy hôm.

Hành vi vung tay quá trán này tưởng chừng vô lý nhưng lại đang trở thành một trào lưu gây sốt mang tên gig tripping, nơi buổi hòa nhạc thực chất chỉ là cái cớ hoàn hảo để người trẻ hợp lý hóa khao khát đi du lịch.

Mua vé concert rồi đặt vé máy bay và hào hứng tính luôn sáng hôm sau đi đâu chơi. Với nhiều bạn trẻ buổi diễn giờ đây chỉ là lý do để lên đường còn chuyến đi mới là phần kéo dài hơn cả đêm nhạc. Một kiểu du lịch đang được gọi bằng cái tên khá thú vị là gig tripping.

Với kiểu đi này lịch trình không kết thúc khi ánh đèn sân khấu vừa tắt. Người hâm mộ có thể đến thành phố sớm hơn một ngày để dành buổi sáng dạo phố rồi chọn sẵn một quán ăn trước giờ diễn và thảnh thơi ở lại thêm một đêm sau show. Nghệ sĩ là lý do họ lên đường nhưng một phần đáng kể của hành trình lại diễn ra ở ngoài sân khấu.

Sức kéo kinh tế khổng lồ từ những đêm nhạc tỷ đồng

Mùa concert cuối năm cho thấy những chuyến đi như vậy có thêm nhiều cơ hội để hình thành và bùng nổ. Riêng ngày 17 tháng 10 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đồng thời có Tinh Hà Say Hi Concert cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh hay Edge of Calm Tour của Tiffany Young. Tại Hà Nội nhóm nhạc Bigbang sẽ trở lại với hai đêm diễn thuộc Bigbang 2026 2027 World Tour ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2026 như những gì đã được xác nhận trên kênh chính thức của đơn vị tổ chức và nền tảng bán vé.

Ảnh: Anh Trai Say Hi

Sức kéo của những đêm diễn lớn này từng được thể hiện rõ qua hai đêm Blackpink tại Hà Nội năm 2023. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 thành phố đón hơn 170.000 lượt khách trong đó khoảng 70.000 người vào sân Mỹ Đình. Doanh thu du lịch trong giai đoạn này đạt khoảng 630 tỷ đồng và công suất phòng quanh khu vực biểu diễn tăng khoảng 20 phần trăm so với cuối tuần trước. Trong khi đó một số điểm tham quan ghi nhận lượng khách tăng từ 15 đến 20 phần trăm. Một đêm nhạc vì thế không chỉ kéo khán giả đến sân vận động mà còn tạo thêm dòng khách và hoạt động giao thương nhộn nhịp cho cả thành phố.

Cuộc vui luôn bắt đầu từ rất lâu trước giờ G

Cảm giác gig tripping bắt đầu từ rất sớm ngay từ lúc săn vé cùng việc chọn đồ rồi rủ hội bạn cùng đi và lên kế hoạch chụp ảnh check in. Một số người chọn ở gần sân vận động để dành sức cho đêm diễn. Việc đặt phòng tại các khách sạn nằm trong bán kính đi bộ quanh sân Mỹ Đình như Sheraton Hanoi West được nhiều nhóm bạn trẻ ưu tiên để né đặc sản tắc đường. Đại diện các khách sạn cho biết lượng đặt phòng thường tăng ngay khi concert được công bố và tiếp tục tăng vọt khi vé mở bán chính thức.

Không gian phòng khách tại hạng phòng Presidential Suite của Sheraton Hanoi West. Ảnh: Sheraton Hanoi West

Nhiều khách chọn đến Hà Nội trước một ngày thay vì chỉ ở lại trong đêm diễn để chớp lấy ưu đãi di chuyển cho khách lưu trú. Với nhóm bạn đi cùng nhau việc ở gần sân khấu giúp họ có thêm thời gian chuẩn bị trang phục cùng việc trang điểm và chụp ảnh trước giờ diễn trong những không gian rộng rãi như hạng phòng cao cấp.

Một số người khác lại tận dụng ngày diễn để đi chơi đặc biệt khi đã cất công đến thành phố của nghệ sĩ mình thích. Ở Thành phố Hồ Chí Minh những người rủng rỉnh tài chính thường chọn lưu trú tại các khách sạn 5 sao nằm ngay trung tâm như Le Meridien Saigon để những điểm quen thuộc như phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng Nhà hát Thành phố và Nhà thờ Đức Bà hay Bưu điện Trung tâm đều nằm trong tầm đi bộ.

Không gian phòng nghỉ tại Le Méridien Saigon. Ảnh: Le Méridien Saigon

Đồng thời vị trí này gần ga Ba Son giúp mở ra hướng đi về phía Thảo Điền nơi tập trung nhiều không gian ẩm thực sáng tạo và nghệ thuật. Từ đây một buổi chiều dạo phố ghé các không gian nghệ thuật đương đại rồi dùng bữa nhẹ hoặc thưởng thức cocktail hoàn toàn có thể nằm gọn trong lịch trình trước khi di chuyển đến địa điểm biểu diễn.

Unlock Art cùng với Le Méridien Saigon tại Chillala. Ảnh: Le Méridien Saigon

Cái cớ hoàn hảo để vung tiền kéo dài dư âm

Phần thú vị nhất của gig tripping có lẽ nằm ở khoảng thời gian sau tiếng nhạc cuối cùng. Khán giả không cần vội vã rời thành phố ngay trong đêm. Họ có thể ngồi lại xem những bức ảnh vừa chụp rồi chỉnh video để đăng lên mạng xã hội và kể cho nhau nghe về tiết mục yêu thích rồi dành buổi sáng hôm sau để nghỉ ngơi hoặc tiếp tục khám phá thành phố.

Tại Hà Nội việc thưởng thức đồ uống ở các quán bar trên tầng thượng hướng mắt về phía sân vận động Mỹ Đình là một cách kéo dài dư âm đêm nhạc cực kỳ hiệu quả. Một số nhà hàng và quầy bar trong khách sạn cũng tâm lý kéo dài giờ phục vụ trong các dịp concert lớn để phục vụ khách sau buổi diễn. Nhân hai đêm diễn của Bigbang vào cuối tháng 10 tới đây nhiều nơi còn dự kiến giới thiệu gói đồ uống theo chủ đề để chiều lòng người hâm mộ.

Sky bar tại Sheraton Hanoi West hướng về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Sheraton Hanoi West

Ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều dân chơi hệ sang chảnh lại nhắm đến tòa nhà cao nhất Việt Nam như Landmark 81. Khách sạn nằm bên sông Sài Gòn cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút và khu Thảo Điền khoảng 10 phút di chuyển. Nơi đây liền kề tổ hợp trung tâm thương mại nên việc mua sắm ăn uống giải trí có thể gói gọn trong cùng một khu. Những căn phòng có cửa kính phủ dài từ sàn đến trần nhìn ra sông Sài Gòn và đường chân trời thành phố cho phép một đêm ở lại kéo dài sang buổi sáng thư thả.

Trải nghiệm phòng nghỉ tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection với tầm nhìn toàn cảnh TP.HCM. Ảnh: Vinpearl

Với nhiều người cuộc trò chuyện sau concert với ly cocktail hay rượu vang giữa khung cảnh Sài Gòn lung linh từ trên cao cũng là phần đáng nhớ không kém bài hát cuối cùng. Chuyến đi lúc này không còn chỉ xoay quanh hai tiếng đồng hồ trên sân khấu. Concert đã kết thúc nhưng hành trình chơi bời thì chưa.

Nhâm nhi cocktail, rượu vang tại không gian The Clound tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection. Ảnh: Vinpearl

Với gig tripping concert chỉ là lý do để lên đường. Phần còn lại của chuyến đi nằm ở những gì khán giả chọn làm trước khi sân khấu sáng đèn và sau khi bài hát cuối cùng kết thúc. Khi một đêm nhạc có thể kéo theo vé máy bay cùng phòng khách sạn và những bữa ăn lẫn cả một lịch trình khám phá thành phố thì gig tripping thực sự đã trở thành một kiểu kết hợp hoàn hảo giữa đi xem ca nhạc và du lịch.



