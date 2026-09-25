Việt Nam góp 5 trong 12 nhà hàng khách sạn đáng đi vì món ăn ở châu Á, nhiều hơn Thái Lan và Nhật Bản cộng lại

Trong số mười hai điểm đến ẩm thực thuộc khuôn khổ khách sạn đáng chú ý nhất ở châu Á, dải đất hình chữ S tự hào giữ tới năm cái tên trải dài từ mờ sương Sa Pa, vịnh di sản Hạ Long, dải biển Đà Nẵng trứ danh xuống tận đảo ngọc Phú Quốc và vùng vịnh Cam Ranh vẫy gọi. Trong khi đó, Thái Lan chỉ khiêm tốn góp mặt ba đại diện, còn các thiên đường du lịch lừng lẫy như Maldives, Nhật Bản, Indonesia hay Campuchia mỗi nước chỉ sở hữu duy nhất một địa chỉ.

Hành trình ẩm thực trải dài từ mờ sương Tây Bắc xuống tận biển khơi phương Nam

Ngay tại tâm điểm Sa Pa, một nhà hàng mang âm hưởng ẩm thực Pháp lãng mạn đã khéo léo mang tinh hoa phương Tây lên vùng núi cao Tây Bắc. Nằm gọn trong một tòa nhà bề thế do chính tay vị kiến trúc sư huyền thoại thiết kế, phòng ăn tại đây được bài trí vô cùng giàu tính nghệ thuật, trong khi sân hiên bên ngoài mở ra trọn vẹn cảnh sắc triền đồi và thung lũng mờ ảo. Thực đơn được xây dựng dựa trên các công thức kinh điển của nước Pháp kết hợp khéo léo với nguồn nguyên liệu bản địa tươi ngon theo từng mùa vụ. Sắp tới vào ngày 24 tháng 10 năm 2026, nơi này sẽ tổ chức một đêm tiệc từ thiện bốn tay đặc biệt với sự góp mặt của vị đầu bếp trứ danh từng nhận sao Michelin danh giá.

Không gian nội thất của Chic Restaurant được kiến tạo bởi kiến trúc sư, nhà thiết kế danh tiếng Bill Bensley.

Di chuyển xuống vịnh di sản Hạ Long, một nhà hàng nằm trên tầng mười của khu nghỉ dưỡng hạng sang đã kết hợp hoàn hảo không gian ẩm thực Nhật Bản đương đại với quầy pha chế trên cao hướng trọn tầm nhìn ra vùng vịnh kỳ quan. Tên gọi của nơi này mang ý nghĩa là số sáu trong tiếng Nhật, tượng trưng cho sáu kỹ thuật chế biến chủ đạo được đích thân đầu bếp phô diễn điêu luyện ngay trước mắt thực khách. Bắt đầu từ tháng sáu năm nay, vị trí tổng chỉ huy gian bếp được giao phó cho một người dạn dày mười lăm năm kinh nghiệm tại các chuỗi ẩm thực lừng danh thế giới.

Roku mở ra tầm nhìn đày ngoạn mục hướng về Vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận.

Dừng chân tại dải biển Đà Nẵng, một địa chỉ trực thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bán đảo Sơn Trà đang giữ kỷ lục là nơi đầu tiên và duy nhất ở miền Trung Việt Nam được trao tặng sao Michelin danh giá. Điểm đến này trung thành theo đuổi phong cách ẩm thực xa xỉ dưới sự dẫn dắt chiến lược của vị đầu bếp từng giữ ba sao Michelin suốt hai mươi hai năm liên tiếp. Không gian thưởng thức tuyệt mỹ nằm ẩn mình trong căn biệt thự mang đậm phong cách Đông Dương hướng thẳng ra đại dương bao la. Dành cho những nhóm khách đề cao sự riêng tư, khu vực bàn tiệc của bếp trưởng sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tận mắt theo dõi toàn bộ quá trình chuẩn bị món ăn đầy nghệ thuật.

La Maison 1888 tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là nhà hàng duy nhất tại miền Trung Việt Nam được trao sao Michelin.

Xuôi về tận cùng phương Nam tại đảo ngọc Phú Quốc, một cái tên mới toanh vừa khai trương hồi đầu năm nay đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn. Tọa lạc ngay vị trí đắc địa giữa lòng Thị trấn Hoàng Hôn, nơi đây chuyên phục vụ ẩm thực Trung Hoa Quảng Đông đương đại dưới sự dẫn dắt của vị bếp trưởng sở hữu hơn ba mươi năm kinh nghiệm tại các gian bếp ngập tràn sao Michelin. Thực đơn làm say lòng thực khách bao gồm hải sản tươi sống xào chảo lửa, thịt quay hảo hạng và há cảo làm thủ công tinh xảo. Điểm đắt giá nhất là từ chính chiếc bàn ăn của mình, thực khách có thể thong thả chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ mỗi đêm.

Seta là nhà hàng Trung Quốc - Quảng Đông đương đại, đưa thực khách bước vào hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực Trung Hoa.

Điểm đến duy nhất trong danh sách vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện cũng tự hào nằm tại vùng vịnh Cam Ranh tuyệt đẹp của Việt Nam. Dự kiến ra mắt vào quý bốn năm nay, đây sẽ là một không gian nướng chuẩn Hàn Quốc kết hợp với quầy đồ uống trên tầng thượng hướng trọn tầm nhìn ra biển xanh vẫy gọi. Nơi đây cũng đang ráo riết lên kế hoạch cho những đêm tiệc sôi động với sự góp mặt của các bậc thầy pha chế khách mời và nghệ sĩ chơi nhạc trực tiếp.

Những trải nghiệm độc bản tại Thái Lan và các thiên đường láng giềng

Tại Thái Lan, một điểm đến nằm rạp mình trên bãi cát trắng phau cách mặt nước chỉ vài bước chân lại sở hữu đặc quyền vô cùng độc đáo khi du khách chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy. Những mẻ hải sản tươi rói trong ngày được các con thuyền đánh cá truyền thống của cộng đồng bản địa đưa vào bờ, sau đó lập tức được chế biến tỏa hương thơm lừng trên bếp than hồng. Trong khi đó, một đại diện khác tại Phuket lại tái hiện trọn vẹn mô hình của một quán ăn trên cao từng đoạt giải thưởng danh giá tại thủ đô nước Ý. Đều đặn vào thứ Ba và thứ Bảy hằng tuần, nơi đây phục vụ thực đơn bí mật gồm bốn món được thiết kế riêng hoàn toàn dựa trên sở thích cá nhân của từng vị khách.

Nhà hàng Edgewater Bar & Grill chỉ có thể đến bằng thuyền, mang đến cảm giác riêng tư độc nhất bên bờ biển.

ALTO Italian Restaurant mang hương vị nước Ý đến bờ biển ngắm hoàng hôn của Phuket.

Ngay giữa lòng thủ đô Bangkok ồn ã, một nhà hàng sở hữu không gian mở với những ô cửa kính kịch trần nhìn bao quát toàn cảnh thành phố đang khiến giới sành ăn mê mẩn. Vị bếp trưởng tài hoa tại đây theo đuổi triết lý ẩm thực hòa quyện giữa hương hoa và đất mẹ, khéo léo kết hợp kỹ thuật Pháp với các loài hoa ăn được, thảo mộc quý hiếm và rau củ tinh túy theo mùa.

Signature Bangkok kết hợp ẩm thực Pháp sao Michelin với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Bốn cái tên còn lại trong danh sách trải dài từ trải nghiệm lơ lửng trên tầng 69 giữa Jakarta sôi động đến sức nóng của bếp than tầng 32 ở Osaka hoa lệ. Ở Jakarta, một địa chỉ ẩm thực vắt ngang từ tầng 67 đến tầng 69 đang giữ ngôi vương là không gian trên cao sừng sững nhất thủ đô Indonesia. Tại Osaka sầm uất, một nhà hàng đặc biệt trên tầng 32 lại tạo điểm nhấn thú vị vào ngày 29 hàng tháng với ưu đãi giảm giá sâu, xuất phát từ cách chơi chữ đồng âm với từ thịt trong tiếng Nhật.

Henshin trải rộng trên ba tầng cao nhất của The Westin Jakarta, với tầm nhìn ngoạn mục ra đường chân trời thành phố.

Xa hơn về phía Ấn Độ Dương, một khu nghỉ dưỡng mang phong cách boutique của Maldives khéo léo tạo nên những món ăn đậm đà bản sắc khi kết hợp hài hòa hương vị của cả ba vùng đất Maldives, Sri Lanka và Ấn Độ. Cuối cùng, một đại diện nằm khép mình giữa khu vườn xanh mát nhìn ra hồ nước êm đềm ở Siem Reap của Campuchia lại ghi điểm tuyệt đối bằng thực đơn nếm thử mang tên chuyến viễn du, tôn vinh trọn vẹn nguyên liệu bản địa qua lăng kính kỹ thuật đương đại.

Thari Restaurant hướng tầm nhìn ra hồ bơi và đại dương tại Noku Maldives, Vignette Collection.

Mouhot’s Dream nép mình giữa khu vườn thơm ngát, nhìn ra mặt hồ tại Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort.

Chọn điểm dừng chân chính là chọn một bữa tiệc vị giác

Nhìn lại mười hai địa chỉ danh giá kể trên, có thể dễ dàng nhận thấy ba mảng màu khác biệt khiến thực khách sẵn sàng rút hầu bao. Có nơi khảm sâu dấu ấn bằng vị trí đắc địa bên biển khơi lộng gió. Có nơi lại chinh phục những tâm hồn mộng mơ bằng tầm nhìn ngoạn mục từ những tầng mây cao vút. Cũng có nơi tạo ra sức hút khó cưỡng bằng chính tên tuổi lẫy lừng và phong cách ẩm thực độc bản của người nhạc trưởng đứng bếp.

Tuy nhiên điểm chung lớn nhất là nhà hàng bên trong khách sạn ngày nay không còn đơn thuần là một lựa chọn ăn uống tiện lợi sau một ngày rã rời khám phá. Nhiều nơi đã tự mình vươn lên thành một điểm đến độc lập, được đầu tư chỉn chu như một phần không thể tách rời của trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Việc Việt Nam nắm giữ gần một nửa số lượng địa chỉ danh giá trong bảng xếp hạng, trải dài từ Sa Pa, Hạ Long, Đà Nẵng đến Phú Quốc và Cam Ranh chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho sức hút của ngành dịch vụ cao cấp nước nhà. Với những người đam mê xê dịch, đây chính là những minh chứng sống động nhất cho thấy một chuyến đi hoàn hảo không chỉ xoay quanh việc đêm nay ngủ ở đâu, mà hoàn toàn có thể được khơi mào đầy hứng khởi từ câu hỏi tối nay sẽ thưởng thức món gì.



