Cách Hà Nội 40km có một ngôi làng rộng 1.544ha, được ví như "nhà chung” của 54 dân tộc, tái hiện cuộc sống Việt Nam thu nhỏ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tái hiện không gian sống, kiến trúc, phong tục và nhiều nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc trên một quần thể rộng lớn.

“Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em

Nếu muốn tìm hiểu nhiều nét văn hóa vùng miền trong một chuyến đi, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là điểm đến có thể đưa vào lịch trình khám phá ngoại thành Hà Nội.

Làng nằm tại khu vực Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 40 km. Toàn khu được quy hoạch với quy mô khoảng 1.544 ha, gồm 606 ha đất và 939 ha mặt nước, nằm trong không gian cảnh quan hồ Đồng Mô.

Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam – “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền đất nước - Ảnh: vinwonders

Đây là công trình văn hóa quy mô quốc gia, được xây dựng nhằm bảo tồn, tái hiện và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Điểm đặc biệt của nơi này là các không gian văn hóa không chỉ dừng ở việc trưng bày hiện vật. Trong khuôn viên Làng có hệ thống các công trình được xây dựng, phục dựng theo kiến trúc đặc trưng của nhiều vùng miền, từ nhà sàn, nhà rông đến các công trình tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng.

Cổng chào vào Làng văn hóa - Ảnh: langvanhoavietnam.vn

Du khách có thể lần lượt khám phá các không gian văn hóa của đồng bào Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trong cùng một hành trình. Mỗi khu vực có kiến trúc, cảnh quan và cách bài trí riêng, giúp hình dung phần nào đời sống truyền thống của từng cộng đồng.

Năm 2026, Làng duy trì hoạt động của khoảng 16 nhóm đồng bào dân tộc. Các nghệ nhân và đồng bào trực tiếp tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn và thực hành văn hóa như dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ, trình diễn dân ca, dân vũ hay tổ chức trò chơi dân gian.

Sinh hoạt văn hóa đậm chất bản sắc dân tộc - Ảnh: vietnamtourism

Vì vậy, nếu đến đúng thời điểm có chương trình văn hóa, du khách không chỉ tham quan kiến trúc mà còn có cơ hội xem và tham gia một số hoạt động do chính đồng bào thực hiện.

Đi thế nào, chơi gì ở Làng?

Từ trung tâm Hà Nội, du khách có thể di chuyển theo hướng Đại lộ Thăng Long, kết nối với Quốc lộ 21 để tới khu vực Đồng Mô. Với khoảng cách khoảng 40km, nơi đây có thể được kết hợp trong một chuyến đi về trong ngày.

Nếu sử dụng phương tiện công cộng, du khách có thể lựa chọn tuyến buýt 107, kết nối từ Kim Mã qua Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Giá vé được Làng công bố là 9.000 đồng/lượt.

Do khuôn viên rộng, du khách nên dành phần lớn thời gian trong ngày để khám phá thay vì chỉ ghé qua trong vài tiếng. Một cách đơn giản là bắt đầu từ khu các làng dân tộc, tìm hiểu kiến trúc, không gian sinh hoạt rồi tiếp tục tới những khu vực cảnh quan và trải nghiệm.

Ảnh: vietnamtourism

Tùy từng thời điểm, Làng tổ chức các chương trình giao lưu, trình diễn nghệ thuật dân gian, tái hiện phong tục, lễ hội, chợ phiên, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống. Lịch hoạt động được xây dựng theo từng tháng, gắn với các ngày lễ, lễ hội và chủ đề văn hóa của từng cộng đồng.

Trong năm 2026, một số chương trình lớn được tổ chức tại Làng gồm “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Ảnh: vinwonders

Một không gian mới đáng chú ý là Khu Hồ trên núi và Khu Làng chài, được đưa vào hoạt động từ dịp 30/4/2026.

Khu Hồ trên núi có quần thể gồm 9 ngọn núi, 3 hồ nước, thác suối, cùng các không gian cảnh quan phục vụ tham quan. Trong đó, khu vực núi số 7 có lầu vọng cảnh, tạo thêm một điểm dừng chân cho du khách.

Trong khi đó, Khu Làng chài tái hiện không gian đời sống gắn với sông nước, với chòi nghỉ, cầu gỗ, vó bè, cầu khỉ, nhà rường và lối đi ven hồ.

Làng văn hóa còn là nơi thu hút giới trẻ tới check-in - Ảnh: vinwonders

Từ tháng 8/2026, Làng cũng bổ sung dịch vụ xe đạp trợ lực điện nhằm hỗ trợ du khách di chuyển trong khuôn viên rộng. Dịch vụ được công bố với mức giá 50.000 đồng/2 giờ hoặc 100.000 đồng/ngày.

Nếu muốn chuyến đi có nhiều trải nghiệm hơn, du khách nên kiểm tra lịch chương trình trước khi xuất phát. Những ngày có chợ phiên, lễ hội hoặc hoạt động giao lưu thường có nhiều nội dung văn hóa được tổ chức hơn so với ngày tham quan thông thường.

Ăn gì khi tới Làng văn hóa

Ẩm thực tại Làng gắn với các chương trình giao lưu văn hóa, chợ phiên và hoạt động giới thiệu văn hóa của từng cộng đồng.

Trong các chương trình được tổ chức tại đây, du khách có thể bắt gặp nhiều món ăn đặc trưng vùng miền như cơm lam, thịt nướng, xôi ngũ sắc, bánh dày, bánh cuốn vùng cao cùng nhiều loại bánh truyền thống.

Ảnh: langvanhoavietnam.vn

Chẳng hạn, trong chương trình “Chào năm mới 2026”, không gian chợ phiên giới thiệu các món như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, cơm lam và thịt nướng. Dịp 30/4 - 1/5/2026, không gian chợ phiên “Sắc màu Lai Châu” cũng giới thiệu nhiều sản vật và món ăn truyền thống như xôi ngũ sắc, bánh dày, bánh cuốn vùng cao.

Điểm đáng chú ý là ẩm thực ở đây không chỉ được giới thiệu dưới góc độ món ăn mà còn gắn với câu chuyện văn hóa, cách chế biến và tập quán sinh hoạt của từng cộng đồng.

Ảnh: langvanhoavietnam.vn

Với quy mô khoảng 1.544 ha, nhiều không gian văn hóa và cảnh quan, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến một hành trình khác với những chuyến tham quan thông thường. Du khách có thể tìm hiểu kiến trúc, gặp gỡ đồng bào, xem các hoạt động văn hóa, trải nghiệm nghề truyền thống, khám phá cảnh quan hồ núi và thưởng thức những món ăn đặc trưng vùng miền.