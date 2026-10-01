Mẫu máy bay mà cả Đông Nam Á chỉ mình Việt Nam sở hữu: Lao vút với tốc độ gần 2.000 km/h, cánh cụp vào, xòe ra tùy thích

Là dòng máy bay quân sự có tuổi đời lên tới 50 năm, Su-22 góp mặt trong không quân Việt Nam từ năm 1979. Điểm đặc biệt của dòng máy bay này nằm ở thiết kế cánh cụp, cánh xòe, cho phép thay đổi hình dạng cánh tùy theo tốc độ và điều kiện bay.

Su-22 là phiên bản xuất khẩu của dòng máy bay tiêm kích-bom Su-17 do Liên Xô phát triển từ những năm 1960. Mẫu máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1975 và được sản xuất hàng loạt từ năm 1976 đến năm 1990.

Tại Việt Nam, Su-22 gia nhập Không quân Nhân dân Việt Nam từ năm 1979 và dần thay thế một số dòng máy bay chiến đấu cũ hơn như MiG-21, MiG-19. Đến nay, Su-22 vẫn đang góp mặt trong biên chế, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển của Việt Nam.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia duy nhất sở hữu máy bay cường kích Su-22. Mẫu máy bay này được Liên Xô trang bị kiểu cánh cụp, cánh xòe. Hai cánh có thể giang rộng ra hoặc áp sát vào thân máy bay tùy theo chế độ bay.

Khi máy bay cần đạt tốc độ cao, cánh được cụp lại để giảm lực cản khí động học. Khi bay ở tốc độ thấp, đặc biệt trong quá trình cất và hạ cánh, cánh có thể xòe ra để tăng lực nâng.

Ở trạng thái cánh cụp, Su-22 có sải cánh khoảng 10,02 m. Khi xòe hết cỡ, sải cánh tăng lên 13,68 m. Thiết kế này cho phép máy bay thực hiện nhiệm vụ bay thấp với tốc độ cao hoặc đạt tốc độ vượt âm ở độ cao lớn. Khi cánh xòe, lực nâng tăng lên, giúp máy bay có khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn.

Su-22 có chiều dài 19,03 m, cao 5,12 m. Trọng lượng rỗng khoảng 10.640 kg, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa đạt 19.500 kg. Máy bay được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực Lyulka AL-21F-3, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 1.860 km/h ở độ cao lớn.

Theo tư liệu, Su-22 có tầm hoạt động khoảng 2.500 km, bán kính chiến đấu hơn 500 km và trần bay hơn 14 km. Tốc độ leo cao đạt khoảng 230 m/s.

Su-22 được thiết kế với khả năng mang nhiều loại vũ khí. Máy bay có hai pháo 30 mm NR30, mỗi pháo. Các điểm treo trên cánh cho phép Su-22 mang tổng cộng khoảng 4.000 kg vũ khí, gồm bom, rocket và nhiều loại tên lửa khác nhau.

Danh sách vũ khí được tư liệu đề cập gồm tên lửa đối không R-13 và R-60; tên lửa đối đất dẫn đường Kh-23, Kh-25 và Kh-29; cùng tên lửa chống radar Kh-28 và Kh-58. Trong số các biến thể được trang bị cho Không quân Nhân dân Việt Nam, Su-22M4 là phiên bản hiện đại nhất của dòng Su-22. Máy bay có thể mang hai tên lửa không đối đất Kh-29.

Kh-29 được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu lớn trên đất liền như kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, cầu cống và sân bay. Theo thông tin từ nhà sản xuất được tư liệu dẫn lại, tên lửa cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên biển.

Bên cạnh khả năng tấn công mục tiêu mặt đất và trên biển, Su-22 còn có thể sử dụng tên lửa chống radar Kh-28.

Do kích thước lớn, mỗi chiếc Su-22 chỉ có thể mang một tên lửa Kh-28 ở giá treo trên thân. Tên lửa kết hợp dẫn hướng quán tính với radar thụ động ở giai đoạn cuối.

Nguồn: Tổng hợp