30 năm trước bị Starbucks 'cướp' hợp đồng trị giá 1,3 triệu USD, một chuỗi cà phê nhỏ hiện lật ngược tình thế, liên tục mở rộng

Trong khi Starbucks phải đóng 250 quán cà phê, đối thủ nhỏ Equator lại tăng trưởng gấp đôi kể từ đại dịch, hướng tới doanh thu 40 triệu USD.

Starbucks đang bước vào giai đoạn thu hẹp quy mô khi chuỗi cà phê Mỹ cho biết sẽ đóng cửa khoảng 250 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả tại Bắc Mỹ, tương đương khoảng 1% trong hơn 18.000 địa điểm của hãng tại khu vực này. Động thái nằm trong kế hoạch tái cấu trúc của CEO Brian Niccol, đồng thời khiến Starbucks phải ghi nhận khoản phí tái cấu trúc khoảng 300 triệu USD.

Trong khi Starbucks thu hẹp mạng lưới, một đối thủ nhỏ hơn nhiều lại đang mở rộng. Cách trụ sở Starbucks tại Seattle hàng trăm dặm về phía nam, Equator Coffees, công ty rang xay được thành lập trong một gara tại hạt Marin năm 1995, đang hướng tới doanh thu khoảng 40 triệu USD trong năm nay.

Theo bà Helen Russell, đồng sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Equator, công ty hiện vận hành 12 quán cà phê, phục vụ hàng trăm khách hàng bán buôn và đã tăng hơn gấp đôi quy mô kể từ đại dịch.

Russell cho rằng việc Starbucks đóng cửa các cửa hàng, đặc biệt tại khu vực Vịnh San Francisco và các khu trung tâm thành phố, đang mở ra cơ hội cho các nhà rang xay độc lập.

"Việc đóng cửa một số cửa hàng Starbucks ở khu vực Vịnh, đặc biệt là ở trung tâm thành phố, đã mang đến cho nhiều thương hiệu cà phê đặc sản địa phương cơ hội tiếp quản các địa điểm cũ của Starbucks và mở rộng phạm vi bán lẻ", Russell nói với Forbes.

Theo bà, sự dịch chuyển này giúp người tiêu dùng tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm cà phê đặc sản.

Điều đáng chú ý là nhiều năm trước, chính Starbucks từng khiến Equator mất đi một khách hàng bán buôn lớn, với hợp đồng trị giá khoảng 1,3 triệu USD, tương đương gần 15% doanh thu của Equator vào thời điểm đó. Sự mất mát này khiến những người sáng lập Equator nhận ra rằng hoạt động bán lẻ có thể đóng vai trò thúc đẩy mảng bán buôn. Từ đó, họ quyết định mở các quán cà phê mang thương hiệu riêng.

Suýt sụp đổ vì đại dịch, Equator buộc phải thay đổi

Kế hoạch này sau đó trở nên đặc biệt quan trọng khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Năm 2020, khi các văn phòng đóng cửa và nhân viên chuyển sang làm việc tại nhà, Equator mất khoảng 7 triệu USD doanh thu chỉ trong vài tuần. Những khách hàng doanh nghiệp lớn như Google, Twitter và Slack đều bị ảnh hưởng, khiến nguồn thu từ nhóm khách hàng này sụt giảm mạnh.

Trước khủng hoảng, Equator đã dành 25 năm xây dựng hoạt động kinh doanh bán buôn và đạt doanh thu khoảng 20 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, đại dịch khiến một phần lớn nguồn doanh thu này biến mất.

Chính vì vậy, Russell đã lựa chọn đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Equator đẩy mạnh bán lẻ thực phẩm, bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng và phát triển các sản phẩm đồ uống đóng chai. Các quán cà phê cũng được sử dụng như điểm tiếp xúc trực tiếp giữa người tiêu dùng và thương hiệu. Chiến lược này giúp Equator giảm sự phụ thuộc vào khách hàng doanh nghiệp và xây dựng thêm các nguồn doanh thu khác.

Chi phí cao hơn để đầu tư vào nhân viên

Equator được Russell và Brooke McDonnell xây dựng theo một mô hình có chi phí vận hành cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ trong ngành.

Năm 2011, Equator trở thành công ty rang cà phê đầu tiên tại California được chứng nhận B Corp. Đến năm 2016, công ty được Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Mỹ (SBA) vinh danh là Doanh nghiệp Nhỏ Quốc gia của Năm, đồng thời là doanh nghiệp thuộc sở hữu của cộng đồng LGBTQ đầu tiên nhận giải thưởng này.

Hiện Equator có hơn 200 nhân viên và cung cấp nhiều chế độ phúc lợi như bảo hiểm y tế, bảo hiểm nha khoa, chương trình hưu trí và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Song, những chính sách này đồng nghĩa với chi phí vận hành cao hơn.

Trong khi đó, giá cà phê xanh tiếp tục gây áp lực lên ngành. Giá hợp đồng tương lai cà phê arabica được giao dịch gần mức 3 USD/pound trong phần lớn mùa hè.

Dù phải đối mặt với chi phí tăng cao, kết quả kinh doanh nửa đầu năm của Equator vẫn vượt kế hoạch. Doanh số cà phê tăng giúp công ty bù đắp một phần áp lực từ chi phí đầu vào và các khoản đầu tư cho nhân viên.

Đặt cược dài hạn vào trang trại cà phê ở Panama

Một phần khác trong chiến lược dài hạn của Equator nằm tại Panama, nơi công ty đồng sở hữu Finca Sophia, một trang trại cà phê vùng cao mà Equator đã tham gia canh tác từ năm 2008.

Tại đây, công ty đang thử nghiệm biochar, loại vật liệu giống than củi được sản xuất từ chất thải nông nghiệp, trong khuôn khổ một dự án loại bỏ carbon hợp tác với David Griswold của Carbon Standards International.

Thay vì mua các chứng chỉ carbon từ những dự án không liên quan, phương pháp này hướng tới việc loại bỏ carbon trực tiếp từ chuỗi cung ứng của Equator.

Các nhà nghiên cứu từ Stanford sẽ theo dõi nhiều yếu tố tại trang trại, bao gồm sức khỏe đất, khả năng giữ nước, năng suất cây trồng và lượng khí thải.

"Chúng tôi sẽ là những người tiên phong trong lĩnh vực này", Russell nói.

Tuy nhiên, hiệu quả của biochar vẫn còn gây tranh luận. Sam Knowlton, chuyên gia tư vấn các dự án cà phê tại SoilSymbiotics, cho rằng vật liệu này đang được đánh giá quá cao. Theo ông, phần lớn các thử nghiệm cho thấy biochar mang lại ít tác động đối với đất, trong khi chi phí trên mỗi tấn thường không đủ để bù đắp giá trị carbon được loại bỏ.

Dự án tại Finca Sophia hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Trong bối cảnh Starbucks thu hẹp mạng lưới tại Bắc Mỹ, Equator đang lựa chọn hướng đi ngược lại: mở rộng bán lẻ, đa dạng hóa nguồn doanh thu và tiếp tục đầu tư vào chuỗi cung ứng cà phê trong dài hạn.

Theo International Business Times