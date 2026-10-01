Việt Nam vừa có thêm siêu tàu 100 tỷ đồng được hạ thủy, dài hơn 93m, rộng 14m, cao 3 tầng: Thiết kế như "khách sạn nổi", hành trình dự kiến xuyên sang 1 nước láng giềng

Du thuyền hạng sang này trị giá hơn 100 tỷ đồng, được đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam.

Ngày 29/9, tại TP.HCM, tàu du lịch mang tên Mekong Romance, tàu lần đầu tiên được hạ thủy sau hơn một năm kể từ thời điểm dự án bước vào giai đoạn đóng mới. Theo thông tin từ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), lễ hạ thủy được tổ chức tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (SSIC), với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trọng Điểm (Focus Travel) cùng các đơn vị thiết kế, tư vấn và thi công.

Mekong Romance là du thuyền hạng sang được đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam, hướng tới khai thác các tuyến du lịch trên dòng Mekong. Theo thông số được SBIC công bố tại lễ hạ thủy, tàu dài 76,8 m, rộng 13,2 m và cao 3 tầng, gồm 35 phòng, có thể phục vụ tối đa khoảng 70 khách. Trước đó, tại lễ cắt tôn dự án vào tháng 7/2025, SBIC cho biết tổng mức đầu tư dành cho Mekong Romance lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Mekong Romance trước giờ hạ thủy (Ảnh SBIC)

Không gian như một “khách sạn nổi” trên dòng Mekong

Điểm đáng chú ý của Mekong Romance không chỉ nằm ở kích thước, mà còn ở cách con tàu được thiết kế cho những hành trình dài ngày. Thay vì chỉ đóng vai trò phương tiện đưa khách từ điểm này tới điểm khác, các không gian lưu trú, ăn uống và giải trí được bố trí để hành khách có thể sinh hoạt nhiều ngày liên tục ngay trên tàu.

Theo SBIC, Mekong Romance mang phong cách kiến trúc Đông Dương, lấy cảm hứng từ những ngôi nhà cổ Nam Bộ và hướng tới kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Ở giai đoạn công bố dự án, đơn vị này cho biết tàu có 32 cabin dành cho khách, mỗi cabin đều sở hữu ban công riêng. Đi kèm là hàng loạt tiện ích như hồ bơi vô cực, quầy bar, nhà hàng và sân khấu phục vụ các chương trình nghệ thuật truyền thống.

Đại diện các đơn vị tham gia dự án mở champange chúc mừng sự kiện hạ thủy tàu (Ảnh SBIC)

Focus Travel cũng từng công bố cabin tiêu chuẩn trên Mekong Romance có diện tích tối thiểu khoảng 30 m2 và ban công riêng. Con tàu được định hướng trở thành sản phẩm du lịch đường sông cao cấp, nơi thời gian di chuyển cũng là một phần của kỳ nghỉ, thay vì đơn thuần là quãng đường nối giữa các điểm tham quan.

Khi đi vào hoạt động, hành khách dự kiến không chỉ ngắm cảnh từ trên boong tàu mà còn có thể thưởng thức ẩm thực, xem các chương trình nghệ thuật Việt Nam và Campuchia, sau đó xuống tàu để khám phá làng nghề, chợ và đời sống bản địa dọc hai bên sông Mekong.

Lên tàu tại Mỹ Tho, hành trình tiếp tục sang Campuchia

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Mekong Romance là hành trình xuyên biên giới đang được đối tác quốc tế Rivages du Monde giới thiệu. Theo chương trình “Le Mékong, rêve et élégance” hiện được công bố trên website của hãng, toàn bộ hành trình từ TP.HCM tới khu vực Angkor kéo dài 14 ngày 11 đêm. Trong đó, hành khách có 7 đêm lưu trú trực tiếp trên Mekong Romance.

Dù hành trình được giới thiệu bắt đầu từ TP.HCM, khách không lên Mekong Romance ngay tại trung tâm thành phố. Sau một ngày tham quan TP.HCM, tới ngày thứ ba, đoàn được đưa bằng đường bộ tới Mỹ Tho. Đây mới là nơi hành khách lên tàu, nhận cabin và bắt đầu hành trình đường sông.

Ngay chiều hôm đó, Mekong Romance dự kiến tới Vĩnh Long. Những ngày tiếp theo, hành khách lần lượt trải nghiệm nhiều điểm thuộc Đồng bằng sông Cửu Long như khu vực Mang Thít, Bến Tre, Tân Phong, Cái Bè, Sa Đéc và Tân Châu.

Tàu Mekong Romance được hạ thủy an toàn (Ảnh SBIC)

Các điểm dừng được kết hợp với những chuyến đi bằng thuyền nhỏ, tham quan làng nghề, vùng trồng cây ăn trái và những địa điểm văn hóa đặc trưng. Tại Sa Đéc, chương trình hiện được giới thiệu có hoạt động tham quan ngôi nhà gắn với câu chuyện trong tiểu thuyết Người tình của nữ nhà văn Pháp Marguerite Duras, cùng chợ địa phương và một cơ sở Cao Đài.

Đến Tân Châu, hành trình bắt đầu có một bước chuyển đặc biệt. Theo Rivages du Monde, Mekong Romance sẽ di chuyển về phía biên giới và dừng lại để thực hiện thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam, nhập cảnh Campuchia.

Từ đây, “khách sạn nổi” tiếp tục đưa hành khách tới Phnom Penh, sau đó đi dọc phần thượng nguồn Mekong qua một số điểm của Campuchia như Đảo Lụa và Angkor Ban. Đến Kampong Cham, khách rời tàu và tiếp tục di chuyển bằng đường bộ khoảng 5 giờ tới Siem Reap, trước khi dành những ngày còn lại khám phá quần thể Angkor.

Khi nào hành khách có thể trải nghiệm?

Dù Mekong Romance đã chính thức xuống nước, con tàu hiện chưa đồng nghĩa với việc đã bắt đầu vận hành thương mại.

SBIC cho biết sau lễ hạ thủy ngày 29/9, Mekong Romance sẽ tiếp tục được hoàn thiện, kiểm tra và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi đưa vào khai thác.

Sau khi hạ thủy Mekong Romance sẽ tiếp tục được hoàn thiện, kiểm tra và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi đưa vào khai thác (Ảnh SBIC)

Trong khi đó, kế hoạch thương mại cho con tàu đã bắt đầu xuất hiện. Trang chính thức của Rivages du Monde hiện giới thiệu các hành trình sử dụng R/V Mekong Romance từ năm 2027. Với chiều từ TP.HCM tới Angkor, chuyến gần nhất đang được niêm yết vào ngày 3/3/2027; các đợt khác tiếp tục được mở trong năm 2027 và đầu năm 2028. Ở chiều ngược lại, từ Angkor về TP.HCM, lịch gần nhất hiện được công bố là ngày 8/3/2027.