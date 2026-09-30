Leo núi mệt tới mức phải bò bằng cả tay, giờ có khung robot 1,8 kg cho thuê với giá hơn 200.000 đồng mỗi 3 tiếng

Khi đôi chân đã mỏi tới mức không muốn bước tiếp, nhiều du khách chọn một cách nghe như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng: đeo khung robot vào chân rồi đi tiếp.

Leo núi vốn chẳng phải thử thách dễ dàng, nhưng càng khó chinh phục, người ta lại càng muốn thử một lần. Ở Trung Quốc, nơi có hàng loạt ngọn núi nổi tiếng như Hoàng Sơn, Hoa Sơn hay Thái Sơn, leo núi từ lâu không chỉ là một hình thức du lịch mà còn trở thành cách để du khách thử sức bền, săn cảnh đẹp và chinh phục những cung đường được ví như "bài kiểm tra thể lực". Thế nhưng, khi đôi chân đã mỏi đến mức không muốn bước tiếp, một giải pháp mới đang khiến trải nghiệm leo núi ở đất nước tỷ dân trở nên rất khác: mặc robot vào chân và đi tiếp.

Trong số những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc, Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông có lẽ là cái tên quá quen thuộc với những người yêu thích trekking. Ngọn núi cao 1.532,7 m này được xem là một trong những biểu tượng của Trung Quốc, đồng thời là nơi nhiều du khách tìm đến để thử sức với hành trình leo bộ thay vì đi cáp treo.

Núi Thái Sơn nằm ở phía tây tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tuyến đường kinh điển từ Hồng Môn lên Ngọc Hoàng Đỉnh dài khoảng 9-10 km, với hơn 7.000 bậc thang. Theo China Tourism News, đoạn từ Trung Thiên Môn tới Nam Thiên Môn dài khoảng 3 km, trong đó có Thập Bát Bàn, đoạn đường nổi tiếng hiểm trở và dốc nhất của Thái Sơn. Nhiều người leo đến đây thậm chí phải dùng cả tay chân để tiếp tục hành trình.

Thông thường, một người có thể mất vài tiếng để hoàn thành cung đường này, tùy thể lực và tốc độ. Hàng nghìn bậc thang liên tiếp khiến cơ đùi, đầu gối và bắp chân phải hoạt động gần như không ngừng nghỉ. Lên đến đỉnh đã mệt, xuống núi lại là một chuyện khác khi đôi chân bắt đầu run sau nhiều giờ vận động.

Tuyến đường kinh điển từ Hồng Môn lên Ngọc Hoàng Đỉnh dài khoảng 9-10 km, với hơn 7.000 bậc thang.

Những đoạn video được chia sẻ trên Douyin, phiên bản TikTok tại Trung Quốc, từng khiến dân mạng thích thú khi ghi lại cảnh du khách sau khi chinh phục Thái Sơn gần như "hết pin". Có người phải ngồi nghỉ giữa các bậc đá, có người bước xuống trong trạng thái chân run lẩy bẩy, thậm chí có người phải bò bằng cả tay để vượt qua những đoạn dốc.

Dân mạng Trung Quốc còn truyền nhau câu nói đùa "tuổi trẻ không có giá, Thái Sơn ngay dưới chân" thường được dùng lại kèm ảnh chụp cảnh ngồi thở dốc giữa lưng chừng núi.

Với những du khách không đủ thể lực, nhiều lựa chọn hỗ trợ đã xuất hiện. Có người chọn đi cáp treo, có người thuê người đồng hành, còn giờ đây, du khách tại Thái Sơn có thêm một lựa chọn nghe chẳng khác gì bước ra từ phim khoa học viễn tưởng: thuê "chân robot" để leo núi.

Leo núi Thái Sơn, có người bước xuống trong trạng thái chân run lẩy bẩy, thậm chí có người phải bò bằng cả tay để vượt qua những đoạn dốc.

Không phải người đồng hành, chân robot mới là "trợ thủ" gây sốt

Thiết bị này thực chất là một dạng robot ngoại cốt (exoskeleton), được phát triển bởi Tập đoàn Văn hóa Du lịch Thái Sơn phối hợp cùng một công ty công nghệ tại Thâm Quyến. Thiết bị lần đầu được đưa vào thử nghiệm tại Thái Sơn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, hướng tới nhóm du khách lớn tuổi hoặc những người có thể lực không quá tốt nhưng vẫn muốn tự mình leo núi và ngắm cảnh thay vì chỉ ngồi cáp treo.

Nhìn bên ngoài, "chân robot" không quá đồ sộ như những bộ giáp cơ khí trong phim. Thiết bị được đeo quanh phần hông và chân, cố định vào đùi, sau đó sử dụng hệ thống động lực, cảm biến, điện tử và thuật toán AI để nhận biết chuyển động của người sử dụng.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, chân robot được thiết kế để quấn quanh eo và đùi người dùng, trọng lượng 1,8 kg. Ảnh: Popular Science.

Hiểu đơn giản, khi người đeo bắt đầu bước lên, cảm biến sẽ nhận biết hướng chuyển động của chân và đưa ra lực hỗ trợ tương ứng. Khi người dùng dừng lại hoặc thay đổi bước chân, hệ thống cũng điều chỉnh theo. Mục tiêu là để robot không "đi thay" mà giống như một lực đẩy bổ sung, giúp người dùng nhấc chân nhẹ hơn và giảm bớt áp lực lên cơ bắp.

Về thông số, theo Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ CCTV, bản thử nghiệm tại Thái Sơn nặng khoảng 1,8 kg, tức nhẹ hơn một chai nước 2 lít. Thiết bị cho lực hỗ trợ khoảng 500W, hoạt động liên tục hơn 5 giờ và đi được khoảng 14 km sau một lần sạc. Mỗi viên pin hỗ trợ được chừng 10.000 bước chân, và mỗi bộ thường đi kèm một tới hai viên. Sau giai đoạn thử nghiệm, thiết bị được định hướng cung cấp theo hình thức cho thuê thay vì yêu cầu du khách phải mua riêng.

Robot trợ lực dù có một số nhược điểm nhưng vẫn là một sản phẩm hữu ích đối với người cao tuổi, trẻ em và những người gặp khó khăn trong việc di chuyển. Ảnh: Xinhua.

Hiệu quả của nó cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong một đoạn video được truyền thông Trung Quốc chia sẻ, một du khách sau khi đeo thiết bị cho biết cảm giác giống như có người đang "kéo" mình lên núi. Một số người thử nghiệm thậm chí mô tả việc bước lên bậc thang nhẹ nhàng đến mức có cảm giác còn dễ hơn đi trên đường bằng.

Chính những hình ảnh này khiến "chân robot leo núi" nhanh chóng viral. Giữa một biển người đang thở hổn hển trên những bậc đá, một người đeo thiết bị rồi bước đi khá nhẹ nhàng trông chẳng khác gì đang bật "chế độ hỗ trợ" trong một trò chơi điện tử.

Những hình ảnh này khiến "chân robot leo núi" nhanh chóng viral trên nhiều nền tảng. Nguồn: @laphanblog

Đến kỳ nghỉ lễ 1/5/2025, thiết bị đã được đưa vào khai thác rộng hơn tại Thái Sơn. Theo các nguồn báo chí Trung Quốc, du khách có thể thuê robot để hỗ trợ leo núi với mức giá khoảng 60 đến 80 nhân dân tệ, tương đương 200.000 đến 300.000 đồng, cho 3 giờ sử dụng. Tại thời điểm đó, Thái Sơn đã chuẩn bị khoảng 500 thiết bị phục vụ du khách. Một số điểm cho thuê thậm chí ghi nhận tình trạng hết thiết bị vào những thời điểm đông khách. Phía đơn vị vận hành cũng từng đặt mục tiêu đưa vào khai thác tới 3.000 bộ. Với người muốn sở hữu hẳn một bộ, giá bán được nêu ở mức dưới 10.000 nhân dân tệ, tức không quá 35 triệu đồng.

Nguồn: @laphanblog

Trước robot leo núi, Thái Sơn đã có robot bốn chân

Đây không phải lần đầu Thái Sơn trở thành nơi robot xuất hiện. Trước đó, những chú robot bốn chân cũng từng gây chú ý khi được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và rác thải trên núi. Địa hình nhiều bậc đá khiến phương tiện cơ giới thông thường khó hoạt động, trong khi robot bốn chân có thể di chuyển trên địa hình phức tạp và hỗ trợ công việc vận chuyển.

Trong hơn một năm qua, loại thiết bị này đã bước ra khỏi phạm vi một khu du lịch để thành một dòng sản phẩm tiêu dùng.

Tính đến tháng 9/2026, một loạt hãng đã bán khung xương trợ lực cho người dùng phổ thông. Hypershell có mẫu X Ultra với công suất tối đa 1.000W, nặng khoảng 1,8 kg và đi được tới 30 km mỗi lần sạc ở chế độ tiết kiệm, cùng 12 chế độ vận động khác nhau. Mẫu Hypershell Halo có giá từ 2.299 USD. WIRobotics của Hàn Quốc bán mẫu Wim S với giá quanh 2.000 USD. Bên cạnh đó là Dnsys với dòng X1 Carbon Pro, còn Wandercraft và Ekso Bionics thì tập trung mảng phục hồi chức năng.

Nguồn tham khảo: Tân Hoa Xã dẫn CCTV, China Tourism News