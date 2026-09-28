Phát hiện địa điểm dễ gặp MCK nhất Hà Nội: Quán phở bê đồ bằng xe điện cân bằng, mùa lũ có ngày treo hàng trăm suất

Trước cửa quán có tấm biển ghi mấy dòng vô cùng lạ lùng và hào sảng. Đó là những lời không ưng thì đổi, không hợp khẩu vị thì miễn phí, đói thì hô Treo, mà khó thì dạy nghề không lấy một đồng. Ít ngày qua, hàng phở này bất ngờ được nhắc tên vì một lý do khác hẳn.

Nếu có một danh hiệu không chính thức mà cư dân mạng dành riêng cho MCK, có lẽ đó chắc chắn là nam rapper dễ gặp nhất Việt Nam. Không phải vì anh chàng thường xuyên xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện hay địa điểm sang trọng, mà ngược lại, anh liên tục được người hâm mộ bắt gặp trong những tình huống vô cùng đời thường.

Từ việc đi ăn vặt, ngồi quán cà phê hay thậm chí thong dong ghé những quán ăn vỉa hè, MCK dường như luôn xuất hiện một cách vô tư và gần gũi nhất. Cũng bởi tần suất va phải thần tượng khá dày đặc nên cộng đồng mạng từng hài hước đùa rằng MCK có thể xuất hiện ở bất cứ đâu ngoại trừ trong phòng thu.

Mới đây, biệt danh dí dỏm này tiếp tục được nhắc lại khi một người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc tình cờ chạm mặt MCK tại một quán phở ở Hà Nội. Người này đăng tải hai đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh nam rapper từ phía sau cùng một đoạn video lướt qua không gian quán kèm theo dòng trạng thái vô cùng phấn khích.

Theo chia sẻ của chủ nhân bài viết, ban đầu người này định xin chụp ảnh cùng thần tượng nhưng sau đó quyết định không thực hiện vì MCK tỏ ra ngại ngùng do hôm đó ăn mặc chưa được chỉn chu. Dù vậy, chỉ một cái bắt tay chớp nhoáng cũng đủ khiến người hâm mộ này đứng hình, thậm chí còn hài hước cho biết đến tận thời điểm đăng bài vẫn chưa muốn đi rửa tay.

Một fan khoe bắt gặp MCK ở phở Thế Béo lúc 2 giờ chiều. Nguồn: _ng.leen_

Phía dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng để lại bình luận trêu chọc sự phấn khích đáng yêu này. Người đăng bài còn lầy lội chụp hẳn lòng bàn tay và hỏi mọi người rằng sau khi được thần tượng bắt tay thì bước tiếp theo phải làm gì. Không ít người bày tỏ sự ghen tị ra mặt khi nhận ra rằng chỉ cần đi ăn phở bình thường cũng có cơ hội chạm mặt MCK bằng xương bằng thịt.

Đây vốn không phải lần đầu MCK khiến người hâm mộ thích thú bởi những lần xuất hiện đời thường như thế. Trước đó, nam rapper nhiều lần bị bắt gặp khi đi ăn mì vằn thắn, phở, bún đậu mắm tôm, mì ramen, ăn ốc, ngồi quán cà phê hay thậm chí đi ăn lẩu Haidilao. Những khoảnh khắc này thường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi sự tương phản đầy thú vị giữa hình ảnh một rapper cá tính, bùng nổ trên sân khấu và một thanh niên giản dị đến mức khó tin khi bước ra đời thực.

Nam rapper thường xuyên được bắt gặp khi đi ăn tại Hà Nội

Trải nghiệm ăn phở ngắm nhân viên lướt xe điện cân bằng

Địa điểm được nhắc tới trong lần xuất hiện mới nhất này là quán Phở Thế Béo nằm tại số 16 đường Trần Tế Xương thuộc thủ đô Hà Nội. Đây vốn là một hàng phở đã có tiếng tăm trong nhiều năm và từng gây chú ý mạnh trên mạng xã hội với phong cách phục vụ độc đáo được thực khách gọi vui là bát phở bay.

Điểm khiến không gian quán trở nên khác biệt hoàn toàn nằm ở những chiếc xe điện cân bằng lướt đi thoăn thoắt. Chủ quán và nhân viên có thể sử dụng phương tiện hiện đại này để di chuyển mượt mà, trực tiếp đưa những bát phở nóng hổi nghi ngút khói tới tận bàn cho khách. Hình ảnh những bát phở lơ lửng lướt bay qua khu vực phục vụ từng khiến nơi đây trở thành một địa điểm được nhiều thực khách vô cùng tò mò tìm đến trải nghiệm. Bản thân quán cũng lấy chuyện này ra làm niềm vui khi trên tấm áp phích thực đơn dán trước cửa có in dòng chữ vô cùng bắt tai rằng Hà Nội không vội thì “phở bay” nhé.

Triết lý kinh doanh hào sảng với những tô phở treo ấm lòng mùa bão

Ngay trước quầy thu ngân, quán tự tin treo một tấm biển lớn mang tên “Đầu Tàu” ghi mấy dòng cam kết chất lượng mà hiếm hàng ăn nào dám viết ra. Dòng đầu tiên gửi lời chú ý đến khách hàng rằng nếu không ưng thì đổi, không hợp khẩu vị thì miễn phí hoàn toàn. Dòng thứ hai dặn dò ai gửi xe lấy vé thì nhớ báo chủ quán hỗ trợ tiền gửi xe. Và dòng in đậm nhất cũng là dòng đáng chú ý nhất dõng dạc tuyên bố rằng đói thì hô Treo, mà khó thì dạy nghề miễn phí. Nói cách khác, ngoài việc sẵn sàng cho những mảnh đời cơ cực ăn miễn phí, quán còn rộng lượng nhận dạy nghề cho những người đang loay hoay vượt qua giai đoạn khó khăn.

Không chỉ gây chú ý bởi cách phục vụ khác người, Phở Thế Béo còn được nhắc tới nhiều với câu chuyện phở treo đầy tính nhân văn. Theo chia sẻ của chủ quán, mô hình này được thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những vị khách có điều kiện sẽ tự nguyện trả tiền trước cho một hoặc vài suất ăn. Quán có nhiệm vụ giữ lại phần tiền đó để bất cứ ai gặp khó khăn cần một bữa no đều có thể tới ăn mà không phải trả tiền.

Đặc biệt vào thời điểm bão lũ càn quét, số lượng phở được mạnh thường quân treo tăng lên rất nhiều, thậm chí có ngày lên tới hàng trăm suất ấm lòng. Đích thân chủ quán còn cất công mang phở tới bệnh viện và một số điểm tập trung để hỗ trợ người dân vùng rốn lũ. Quán cũng cẩn thận dán riêng một tờ hướng dẫn về phở treo bằng ba thứ tiếng Việt, Anh và Trung, trong đó có mấy dòng ngắn gọn nhưng thấm đẫm tình người: “Nếu bạn đói hãy hô Treo, nếu khó khăn hãy làm việc cùng tôi, cuộc sống là sự sẻ chia”

Thực đơn phong phú với những cái tên siêu thực và vô vàn luồng đánh giá

Quán mở cửa đón khách từ 5 giờ sáng tinh mơ tới 14 giờ chiều hằng ngày. Thực đơn vô cùng đồ sộ với độ dài hơn hai mươi món và mức giá dao động khá rộng. Nhóm quen thuộc và phổ biến nhất gồm phở tái chín, tái bắp, chín gầu và phở trộn bò đồng giá ở mức 50.000 đồng. Phở bò viên cũng chốt giá 50.000 đồng, còn phần bò viên gọi thêm được tính lẻ theo viên với loại thường giá 15.000 đồng và loại bò viên muối có giá 20.000 đồng một viên.

Ở phân khúc giá cao hơn, thực khách có thể lựa chọn nạm tươi chấy tỏi 80.000 đồng, bắp hoa lăn 90.000 đồng, lõi rùa 70.000 đồng hay lõi rùa lăn 100.000 đồng. Bát phở thập cẩm là món đắt nhất trong thực đơn chễm chệ ở mức 100.000 đồng. Món sốt vang mà quán thân thương gọi là sốt vang mẹ nấu có giá 60.000 đồng, còn món gân được quán đặt tên mỹ miều là gân yêu có mức giá 40.000 đồng.

Điều khiến thực đơn này được nhắc tới nhiều không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở cách đặt tên đầy sáng tạo. Bên cạnh những món quen thuộc như tái chín hay nạm luộc là một loạt cái tên lạ tai kích thích trí tò mò như nhũ tảng, đế thân, u hoa tươi, bắp hoa lăn hay lõi rùa lăn. Quán còn kỳ công dịch hết sang tiếng Anh theo lối sát nghĩa word by word khiến trên bảng giá xuất hiện những dòng chữ Tây Ta lẫn lộn vô cùng hài hước như “love tendon” cho món gân yêu, “soft rock” cho phần nhũ tảng, “turtle core” cho bát lõi rùa và “mother cooking wine sauce” cho món sốt vang mẹ nấu.

Dạo quanh các đánh giá trên những nền tảng ẩm thực có thể thấy trải nghiệm tại đây mang lại vô vàn góc nhìn đa dạng. Một số thực khách tấm tắc khen ngợi nước dùng có vị thanh ngọt dễ ăn, phần thịt bò mềm tan trong miệng và đặc biệt mê mẩn phần bò viên trứng muối độc đáo. Có người lại ấn tượng sâu sắc với món sốt vang đậm đà hoặc phong cách phục vụ niềm nở thân thiện của anh chủ quán. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khách quan cho rằng mức giá của quán nhỉnh hơn đôi chút so với mặt bằng chung và hương vị nước dùng sẽ tùy thuộc vào khẩu vị cá nhân của từng người.

Ảnh: Google Review