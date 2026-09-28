Hàng trăm gia đình vui hội trung thu tại Phố Lồng Đèn phường Tam Hiệp

Đường Phan Trung rực rỡ với Phố Lồng Đèn do Bcons Central Park tổ chức, mang đến không khí lễ hội náo nhiệt cho các gia đình có con nhỏ. Chuỗi hoạt động khép lại với Đêm Hội Trăng Rằm ngày 24/9 với nhiều tiếng cười cho các em nhỏ và gia đình.

Sự kiện Phố Lồng Đèn và Đêm Hội Trăng Rằm do Bcons tổ chức tại nhà mẫu Bcons Central Park trên đường Phan Trung đã là điểm đến lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ trong mùa Trung Thu – nơi các thành viên được tận hưởng không khí lễ hội sôi động, cùng vui chơi và khám phá ‘tâm điểm’ sống xanh đang thành hình giữa lòng TP. Đồng Nai.

Dàn Lân Sư Rồng khuấy đảo sân khấu, mở màn Đêm Hội Trăng Rằm trong tiếng reo hò của đông đảo gia đình và các em nhỏ.

Khi phố lồng đèn trở thành điểm hẹn kết nối của cả gia đình

Dọc Phố Lồng Đèn, ánh sáng rực rỡ hòa cùng tiếng trẻ nhỏ cười vui rộn rã, biến đường Phan Trung thành điểm hẹn Trung thu được nhiều gia đình lựa chọn. Các em hào hứng chọn lồng đèn Ong Bcons, giao lưu cùng chú hề, xem tạo hình bong bóng và thử vận sức với nhiều trò chơi.

Đêm Hội Trăng Rằm ngày 24/9 khép lại chuỗi ngày hội bằng một đêm Trung Thu náo nhiệt, sôi động. Từ màn múa Lân Sư Rồng sôi động, giao lưu cổ tích cùng chị Hằng đến các tiết mục xiếc, ảo thuật và đố vui nhận quà từ Bcons, không khí Trung thu dường như trở nên bất tận qua những tiếng cười, niềm vui và những tràng vỗ tay đầy hứng khởi.

Đến tham quan Phố Lồng Đèn và tham dự Đêm Hội Trăng Rằm, chị Hoàng Thị Trúc Quỳnh (Phường Trấn Biên) cho biết khu vực này đã lâu mới có một hoạt động Trung Thu quy mô, kéo dài nhiều ngày với đa dạng chương trình vui chơi dành cho các gia đình.

"Khác với không khí xô bồ thường thấy, đường Phan Trung dịp này được trang hoàng rất bắt mắt và chỉn chu, lại nằm ngay trung tâm nên ngày nào tôi cũng tiện ghé, sẵn cho các bé có chỗ chơi vừa vui vừa có quà. Các bạn nhân viên Bcons ở đây rất dễ thương, hướng dẫn cả gia đình tham quan và còn chụp hình Trung thu cho cả nhà nữa", chị Quỳnh nói.

Phố Lồng Đèn trở thành nơi cả gia đình lưu giữ kỷ niệm qua những khung hình lung linh bậc nhất tại Phường Tam Hiệp.

Các em nhỏ được nhận lồng đèn, giao lưu cùng chị Hằng và thưởng thức Lân Sư Rồng, xiếc, ảo thuật tại Đêm Hội Trăng Rằm.

Bắt trọn lễ hội Trung thu ngay dưới thềm nhà

Đáng chú ý, chương trình tổ chức tại nhà mẫu Bcons Central Park - tọa lạc ngay số 236 đường Phan Trung, nơi các gia đình dễ dàng vui chơi Trung Thu giữa trung tâm thành phố mà không cần di chuyển quá xa. Từ đó, Phố Lồng Đèn và Đêm Hội Trăng Rằm không chỉ là một hoạt động theo mùa, mà còn góp phần tạo thêm nơi vui chơi, kết nối và mở ra mong ước về một tương lai sống phồn vinh.

Nhiều gia đình tranh thủ tham quan nhà mẫu, khám phá không gian sống xanh có hơn 60 tiện ích ngay tại khu vực "lõi" của Phường Tam Hiệp.

Bên cạnh không gian vui chơi được trang trí rực rỡ và không kém phần tỉ mỉ, chuỗi ngày hội của Bcons cũng kết hợp giới thiệu sa bàn và mở cửa nhà mẫu Bcons Central Park, mang đến góc nhìn sinh động hơn về tương lai sống xanh, tiện nghi đang thành hình giữa lòng đô thị Đồng Nai.

Từ vị trí ngay trung tâm Phường Tam Hiệp, dự án được phát triển với hệ sinh thái ‘tất cả trong một’ với hơn 60 tiện ích như hồ bơi, resort, khu thể thao, trường học BSchool,… phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và vận động của mô hình gia đình nhiều thế hệ thường gặp.

Sự kiện trung thu là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Bcons nhằm thể hiện thực hóa mong muốn cuộc sống an cư đủ đầy hơn cho người dân tại thành phố Đồng Nai. Bên cạnh hoạt động lễ hội này, Bcons còn là đơn vị tài trợ và phối hợp cùng UBND Phường Tam Hiệp tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" vào ngày 25/9 tại công viên Dương Tử Giang. Tập đoàn Bcons mang đến 1200 phần quà cho các em học sinh, thiếu nhi trên địa bàn Phường Tam Hiệp.

Chuỗi hoạt động văn hóa, cộng đồng trong mùa Trung Thu là một phần trong định hướng của Bcons Central Park nhằm tăng kết nối với địa phương ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án. Thông qua việc tham gia vào những hoạt động chung của cộng đồng, Bcons kỳ vọng từng bước xây dựng sự gắn kết giữa dự án với khu vực và cư dân xung quanh.