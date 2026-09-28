Chuỗi burger nổi tiếng nhất nước Mỹ In N Out có mặt tại Việt Nam dù chưa từng có cửa hàng nào ở Châu Á

Thương hiệu In N Out Burger là cái tên mà người Mỹ sẵn sàng xếp hàng dài để mua nhưng suốt gần 80 năm qua chuỗi này chưa từng mở một cửa hàng nào ở châu Á.

Trong ngành đồ ăn nhanh của Mỹ In N Out là một trường hợp vô cùng kỳ lạ. Ra đời năm 1948 tại bang California tới nay chuỗi này vẫn thuộc sở hữu của gia đình Snyder và do chính gia đình trực tiếp điều hành chứ chưa từng bán nhượng quyền cho bất kỳ ai.

Với lịch sử gần 80 năm, thương hiệu này được biết đến với phong cách phục vụ đặc trưng cùng thực đơn tập trung vào burger, khoai tây chiên và đồ uống. Đây cũng là cơ hội để những người yêu ẩm thực tại Việt Nam tìm hiểu thêm về một trong những chuỗi burger quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Mỹ.

Thực đơn ba món quen thuộc và bí mật thú vị chưa từng có trên bảng giá

Thực đơn mà hãng mang theo trong những buổi bán chớp nhoáng như thế thường chỉ gói gọn trong ba món.

Đầu tiên là Double Double phiên bản được gọi nhiều nhất gồm hai miếng thịt bò và hai lát phô mai kèm hành tây cùng cà chua và xà lách quyện trong phần sốt riêng của hãng.

Tiếp theo là Animal Style đặc biệt hơn hẳn bởi đây vốn là một món thuộc cái mà người hâm mộ gọi là thực đơn bí mật tức là những cách gọi món không hề in trên bảng giá mà chỉ do khách quen truyền tai nhau suốt nhiều năm. Phiên bản này có mù tạt áp trực tiếp lên miếng thịt khi nướng rồi thêm dưa chuột muối cùng hành phi và phần sốt đặc trưng nhiều hơn bình thường.

Cuối cùng là Protein Style giữ nguyên phần nhân nhưng bỏ hẳn lớp vỏ bánh mì để thay bằng lá xà lách cuốn bên ngoài vốn là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người hạn chế tinh bột.

Sự kiện chớp nhoáng sắp đổ bộ ngay tại trung tâm TP.HCM

Lần này điểm đến tiếp theo chính là Việt Nam. Thương hiệu In N Out Burger sẽ mở bán từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại không gian của MZ Club And Restaurant số 56 Bùi Thị Xuân, thuộc phường Bến Thành (Quận 1 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh với ba món kể trên.

Số lượng suất ăn có giới hạn và áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước chứ không có hình thức đặt chỗ. Đơn vị tổ chức hiện chưa công bố giá bán cũng như số lượng suất cụ thể. Chỉ biết rằng đúng sau bốn tiếng đồng hồ quầy hàng sẽ dọn đi sạch sẽ y hệt như những gì từng diễn ra ở các nước trước đó.

In N Out Burger sẽ mở bán từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều ngày 28/9/2026 tại không gian của MZ Club And Restaurant số 56 Bùi Thị Xuân thuộc phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: In-N-Out Burger

Sự xuất hiện của một thương hiệu burger nổi tiếng của Mỹ trong một chương trình giới hạn tại TP.HCM cho thấy sức hút ngày càng lớn của những trải nghiệm ẩm thực quốc tế tại thị trường Việt Nam. Không đơn thuần là thưởng thức một món ăn nhanh, những sự kiện như vậy còn mang đến cơ hội khám phá câu chuyện thương hiệu, phong cách phục vụ và văn hóa ẩm thực phía sau sản phẩm.

Đối với In-N-Out Burger, triết lý được nhấn mạnh trong chương trình là “Quality You Can Taste®” – chất lượng có thể cảm nhận qua hương vị. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp thương hiệu duy trì hình ảnh riêng trong thị trường burger cạnh tranh.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và với số lượng phục vụ giới hạn, sự kiện In-N-Out Burger tại TP.HCM năm 2026 vẫn tạo nên một điểm nhấn thú vị trong đời sống ẩm thực đô thị, đồng thời mang đến cho thực khách Việt cơ hội trải nghiệm một thương hiệu burger có lịch sử lâu đời tại Mỹ.