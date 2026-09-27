Mỗi lần mẹ tôi nấu 6 món này, cả gia đình ăn hết sạch và vẫn thèm thuồng, cứ liên tục đòi ăn thêm

Chúng ta hãy điểm danh 6 món ăn dễ làm và ngon miệng mà bạn sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ. Chúng rất dễ chế biến và ăn kèm với cơm thì tuyệt vời.

Sai lầm phổ biến nhất mà những người mới vào bếp thường mắc phải có lẽ là đánh giá thấp khẩu phần ăn của gia đình. Họ nghĩ rằng mình đã nấu đủ thức ăn, nhưng ngay khi món ăn được dọn lên bàn, ngay lập tức những đôi đũa gắp lia lịa và ăn hết veo trong nháy mắt. Thậm chí nước dùng trộn với cơm cũng sạch bay, và đôi khi có những ánh mắt hấp háy thể hiện sự thèm thuồng do ăn chưa đã. Những điều này khiến người nấu cảm thấy tiếc nuối và nghĩ "Lần sau nhất định phải nấu gấp đôi".

Hôm nay chúng ta hãy điểm danh 6 món ăn dễ làm và ngon miệng mà bạn sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ. Chúng rất dễ chế biến và ăn kèm với cơm thì tuyệt vời. Mỗi lần mẹ tôi nấu các món ăn này, cả nhà đều ăn hết sạch nhưng vẫn luôn thèm thuồng và liên tục "vòi vĩnh" lần sau mẹ nấu nhiều hơn. Hãy học những công thức này và biến bữa ăn của bạn thành một bữa ăn nhanh chóng nhưng vô cùng ngon miệng!

1. Canh thịt bò cà chua, nấm kim châm

Hương vị chua cay hấp dẫn đến nỗi cả nước dùng cũng được húp cạn, chỉ còn lại một bát trống không sau mỗi lần. Món này đúng là "sát thủ cơm"! Nước dùng cà chua, được ninh nhừ, có vị chua ngọt rất ngon miệng. Nấm kim châm ngâm trong nước dùng thì giòn tan và tươi mát. Thịt bò thái lát được nấu chỉ trong 10 giây, mềm đến mức tan chảy trong miệng. Múc một thìa nước dùng và rau củ rồi trộn với cơm. Hương thơm chua ngọt và đậm đà của thịt hòa quyện hoàn hảo. Cả gia đình sẽ giành nhau ăn tới tận phần nước dùng cuối cùng đên khi nồi đã cạn sạch.

Bí quyết nấu canh thịt bò cà chua, nấm kim chấm nhanh gọn:

Sơ chế sạch cà chua và nấm kim châm rồi sơ chế sạch. Mua thịt bò thái lát sẵn và rã đông lượng dùng phù hợp với gia đình. Sau đó bạn xào cà chua đã cắt nhỏ với tỏi và chút đầu ăn đến khi mềm mịn. Sau đó thêm muối và 1 thìa canh sốt cà chua.

Đun sôi trên lửa lớn, thêm nấm kim châm vào và nấu sôi trong 5 phút. Cho thịt bò ba chỉ vào đun thêm 2 phút thì tắt bếp. Như vậy món ăn đã hoàn thành.

2. Cánh gà sốt Cola

Món ăn này ngọt ngào và thơm phức, mềm tan trong miệng, trẻ em sẽ thích thú gặm nhấm đĩa này. Ngay khi món cánh gà sốt cola được dọn ra, lũ trẻ là những người đầu tiên lao đến! Cánh gà được hầm cho đến khi bóng bẩy và có màu nâu đỏ, thịt mềm đến nỗi tự bong ra khỏi xương. Chúng có vị ngọt và mặn hài hòa, ngay cả xương cũng thấm đẫm hương vị. Món ăn này thường hết sạch trong vòng 5 phút sau khi được dọn ra. Lũ trẻ thậm chí còn giơ đĩa trống lên và hét lên: "Mẹ ơi, làm thêm một đĩa nữa đi!".

Bí quyết để làm mọi thứ cùng một lúc:

- Mua 10 cánh gà, sau đó sơ chế sạch. Chần thịt gà rồi vớt ra, để ráo. Sau đó chiên đến khi vàng. Tiếp đó cho vào nồi cùng với 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, một chút muối và bột nêm và một lon coca. Om trong khoảng 10-15 phút sau đó rắc hành lá thái nhỏ cùng chút vừng trắng lên là hoàn thành. Khi om bạn nên để lại một ít nước dùng để trộn với cơm; đừng lo lắng về phần thừa, cánh gà hầm cola thậm chí còn ngon hơn khi nguội, chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng 1 phút vào ngày hôm sau, và mọi người vẫn sẽ thích ăn, thậm chí còn thơm hơn cả khi mới làm.

3. Sườn nướng tỏi

Món ăn này giòn tan và mọng nước, ngon đến nỗi bạn không thể ngừng gặm, thậm chí muốn mút sạch cả xương. Mùi thơm của sườn nướng tỏi từ lò nướng lan tỏa xa khắp gian bếp! Sườn được ướp hoàn hảo và nướng cho đến khi lớp vỏ giòn tan. Chỉ một miếng cắn thôi cũng đủ khiến bạn cảm nhận được hương vị thịt và tỏi đậm đà, nước thịt chảy xuống tận ngón tay. Khi món ăn được mang ra, cả nhà đã sẵn sàng đeo găng tay chờ sẵn, và thường thì một mẻ sườn sẽ bị ăn hết trước khi kịp nguội. Bạn chỉ biết nhìn chằm chằm vào mẻ sườn thứ hai trong lò, chảy nước miếng và tiếc nuối vì "không mua đủ sườn".

Bí quyết cho món ăn ngon trọn vẹn:

- Mua 450g sườn heo, chặt nhỏ, thêm 500g tỏi khi ướp cùng nước tương, dầu hào, nướng làm hai mẻ (để tránh bị quá chật và không chín đều), rắc thêm chút thì là sau khi lấy ra khỏi lò, mùi thơm sẽ tăng gấp đôi, và bạn có thể đảm bảo mỗi người ăn được 5 miếng mà không cần phải "để dành".

4. Salad dưa chuột và mộc nhĩ

Món ăn này thanh mát, giúp giảm độ ngấy của thức ăn, nhanh chóng, dễ làm, ngon miệng và sẽ hết veo ngay khi vừa dọn lên bàn. Sau khi ăn quá nhiều các món thịt cá, các món rau trộn lại được ưa chuộng hơn! Dưa chuột đập dập giòn và mọng nước, mộc nhĩ chần mềm và ngon. Trộn chúng với tỏi băm, giấm và dầu mè tạo nên một món ăn chua cay hấp dẫn, giúp cân bằng vị béo ngậy của các món chính. Thường thì các món này sẽ hết sạch trước khi món chính được dọn ra, khiến bạn tiếc nuối vì đã mua quá ít dưa chuột.

Thêm một vài mẹo để món ăn thêm ngon miệng:

- Cho 2 quả dưa chuột và một nắm nấm mộc nhĩ đã chần vào một bát lớn, thêm gia vị vừa đủ, trộn đều rồi cho vào tủ lạnh 10 phút để có hương vị thơm ngon và tươi mát hơn. Vì không cần bật bếp nên làm nhiều cũng không phiền. Món này đảm bảo đủ để làm giảm độ ngấy của thức ăn và tránh tranh giành đũa.

5. Cơm gà xào nấm

Thịt gà mềm tan trong miệng, nấm thơm ngon; ngay cả nước chấm cũng rất ngon khi ăn kèm với cơm. Món ăn này đúng là "giấc mơ của người lười biếng"! Thịt đùi gà mềm tan trong miệng, nấm hương ngấm đẫm mỡ gà. Nước sốt có màu vàng óng, khi trộn với cơm thì thơm ngon, đậm đà. Cả người già lẫn trẻ nhỏ đều thích. Thường thì, vừa dọn ra, sau khi thử miếng ban đầu thì ngay lập tức cả bát lớn được ăn hết sạch. Cuối cùng, ngay cả cuống nấm hương dưới đáy bát cũng bị vét sạch, khiến người ta tiếc nuối vì "không mua đủ đùi gà".

Bí quyết để hoàn thành món ăn nhanh gọn:

Cắt thịt má đùi gà thành từng miến, dùng 3 đùi gà một lúc, thêm 10 cây nấm hương. Sau khi ướp thịt gà với nước tương, dầu hào, tinh bột bắp thì xào thơm cùng với nấm hương đã được sơ chế. Thêm một chút nước tinh bột bắp để làm sánh món ăn.

6. Khoai tây hầm sườn heo

Khoai tây thấm đẫm hương vị đậm đà của thịt, sườn heo mềm đến mức thịt tự bong ra khỏi xương, và nước sốt thì hoàn hảo để trộn cơm. Trong món ăn này, sườn được hầm cho đến khi thịt mềm, khoai tây ngấm đẫm hương thơm của thịt, trở nên mềm và ngon. Nước sốt sánh đặc và hơi ngọt. Cho dù nhấm nháp sườn hay tìm khoai tây, mọi người đều tranh giành nhau. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự tiếc nuối "Lẽ ra mình nên hầm thêm khoai tây".

Mẹo tăng số lượng mà không lãng phí nhiên liệu:

Mua 450g sườn heo và cắt 6 củ khoai tây lớn. Sau khi sơ chế nguyên liệu thì cho vào nồi, nêm các nguyên liệu gia vị, xào đều rồi cho lượng nước nóng vừa đủ. Hầm chúng trong nồi áp suất khoảng 20 phút. Cách này tiết kiệm thời gian và đủ cho một bữa ăn. Gia đình bạn chắc chắn sẽ ăn hết sạch thịt và nước sốt.

Những món ăn mà mọi người "tiếc nuối vì không làm nhiều hơn" xét cho cùng là một cách "tán thưởng" dành cho món ăn ngon. Nếu trong gia đình bạn có những món ăn như vậy thì đừng ngại làm quá nhiều hơn một chút, những món này hoặc bảo quản tốt (như cánh gà sốt cola và sườn heo kho) hoặc thậm chí còn ngon hơn khi ăn nguội.