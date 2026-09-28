Hàng không liên tục mua máy bay mới, vì sao giá vé Tết 2027 vẫn khó giảm sâu?

Thời gian gần đây, các hãng hàng không liên tục nhận máy bay mới để bổ sung cho cao điểm Tết Nguyên đán 2027, làm dấy lên kỳ vọng giá vé có thể giảm mạnh.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 22/9, cả nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, thuộc 13 doanh nghiệp - đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Trên thực tế trong tháng 9, các hãng liên tiếp đón máy bay mới.

Cụ thể, Vietjet tiếp tục tiếp nhận thêm máy bay Airbus A330 thân rộng, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế và nhu cầu vận chuyển dịp cuối năm.

Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên trong tổng số 8 máy bay thân rộng dự kiến nhận từ tháng 9 đến tháng 4/2027.

Ngày 21/9, Vietravel Airlines tiếp nhận Airbus A321 mang số hiệu VN-A292 tại sân bay Nội Bài. Máy bay có 228 ghế, dự kiến được đưa vào khai thác từ ngày 1/10 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật.

Việc các máy bay thân rộng đồng loạt được bổ sung vào dịp cuối năm khiến nhiều người kỳ vọng giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2027 sẽ giảm.

Hàng không liên tục bổ sung máy bay mới, giá vé Tết 2027 có giảm? (Ảnh minh họa: VNA).

Theo chuyên gia hàng không PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống, việc các hãng tăng đội máy bay diễn ra ngay trước mùa cao điểm cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027 khiến nguồn cung có thể dồi dào hơn, phục vụ nguồn cầu cao đột biến. Tuy nhiên, cần phải hiểu điều này không đồng nghĩa toàn bộ số máy bay mới đều được sử dụng để vận chuyển khách nội địa mà có thể còn phục vụ đường bay quốc tế và kế hoạch cụ thể của từng hãng hàng không.

Ông Tống dự đoán, giá vé máy bay Tết Đinh Mùi 2027 khó giảm sâu trên những đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt các chặng lệch chiều từ TP.HCM đi miền Trung, miền Bắc trước Tết và chiều ngược lại sau kỳ nghỉ. “ Về lý thuyết, nguồn cung tăng có thể giúp giảm áp lực về giá. Tuy nhiên, giá vé còn phụ thuộc nhu cầu trên từng đường bay, thời điểm đặt vé, khả năng tăng chuyến của từng hãng và chi phí khai thác ”, ông Tống nói.

Khảo sát thực tế sáng 28/9 cho thấy giá vé máy bay Tết 2027 trên nhiều đường bay từ TP.HCM có mức tăng khoảng 500.000 - 900.000 đồng/vé/chiều so với cuối tháng 8.

Giá nhiên liệu vẫn bất ổn

Nhiên liệu Jet A1 tăng mạnh từ 170 USD lên 184-188 USD/thùng do căng thẳng leo thang tại Trung Đông cũng là nguyên nhân khiến giá máy bay Tết được dự báo khó hạ nhiệt.

Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty du lịch Vietfood Travel, cho biết doanh nghiệp hiện chưa nhận được thông báo chính thức từ các hãng hàng không về việc điều chỉnh giá vé hoặc phụ thu nhiên liệu đối với vé sỉ phục vụ tour Tết 2027. Một số tuyến tour Tết đã được doanh nghiệp của ông đặt cọc, giữ chỗ từ sớm theo chính sách của từng hãng.

Tuy nhiên, những chặng chưa chốt giá hoặc lượng chỗ mua bổ sung vẫn phụ thuộc vào chính sách của từng hãng, thời điểm xuất vé và diễn biến thị trường trong những tháng tới, đặc biệt là biến động của giá nhiên liệu bay. Nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, buộc các hãng điều chỉnh giá vé hoặc phụ thu thì giá tour Tết đối với những sản phẩm chưa chốt đầu vào cũng có thể phải rà soát lại.

Như vậy, theo ông Nghĩa, đội máy bay tăng lên mức kỷ lục có thể giúp nguồn cung hàng không dồi dào hơn nhưng chưa đủ để tạo ra mặt bằng giá vé Tết thấp hơn. Trong mùa cao điểm, việc tăng số lượng máy bay có thể giúp hạn chế tình trạng khan chỗ, nhưng giá vé vẫn phụ thuộc lớn vào cung - cầu thực tế trên từng chặng.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện truyền thông hãng hàng không Vietjet Air cho biết, giá nhiên liệu bay tăng thường tạo áp lực lên chi phí khai thác của các hãng hàng không, từ đó tác động đến giá vé. Tuy nhiên, không phải cứ giá nhiên liệu tăng bao nhiêu thì giá vé cũng tăng bấy nhiêu.

“Nhiên liệu là một trong những khoản chi phí lớn của hãng bay. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí mỗi chuyến bay tăng theo. Hãng có thể chuyển một phần chi phí phát sinh sang giá vé hoặc phụ thu nhiên liệu. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào cung - cầu. Ngoài ra, cạnh tranh giữa các hãng, tỷ giá USD, phí sân bay, chi phí thuê hoặc mua máy bay và chính sách phòng hộ nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến giá vé”, vị này nói.

Thực tế tác động từ giá nhiên liệu không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay. Những hãng đã mua nhiên liệu trước hoặc sử dụng hợp đồng khóa giá có thể chịu ảnh hưởng chậm hơn khi giá thị trường tăng. “ Vì vậy, giá nhiên liệu tăng là yếu tố gây áp lực lên giá vé, nhưng không quyết định mức tăng. Giá vé còn phụ thuộc vào cơ cấu chi phí, sức mua, chính sách giá và chiến lược kinh doanh của từng hãng”, vị này nói thêm.

Trong khi đó, theo đại diện truyền thông của Vietnam Airlines, một trong những nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng cao vào các dịp lễ, Tết là tình trạng lệch chiều bay.

Ví dụ, trong thời gian trước Tết, nhu cầu di chuyển từ phía Nam ra phía Bắc thường tăng mạnh, trong khi chiều ngược lại từ Bắc vào Nam có lượng khách thấp hơn, thậm chí máy bay phải khai thác chiều về với tỷ lệ lấp đầy thấp. Sau Tết, tình trạng này diễn biến theo chiều ngược lại. Dù hãng hàng không tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại, nhưng vẫn xảy ra tình trạng lệch chiều, một chiều đông khách, chiều còn lại ít khách hoặc rỗng.

Cũng theo vị này, việc tăng chuyến trong những giai đoạn cao điểm Tết có ý nghĩa lớn về mặt xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, xét về hiệu quả kinh doanh, việc khai thác các chuyến bay lệch chiều không mang lại hiệu quả cao.

“Do đó, ngay cả khi giá vé trên chiều đông khách tăng, doanh thu cũng phải bù đắp cho chi phí khai thác chiều ngược lại có ít khách. Đây là một trong những yếu tố khiến việc tăng nguồn cung trong dịp Tết không đồng nghĩa giá vé sẽ giảm mạnh”, vị này nói.