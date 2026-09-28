Khách quốc tế đang chi hàng chục nghìn USD để đến Việt Nam chơi Golf

Từ những sân golf ven biển do các tên tuổi hàng đầu thế giới thiết kế đến hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai, Việt Nam nổi lên như một điểm đến golf mới của châu Á, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế.

Theo Bloomberg, những sân golf do các huyền thoại như Tiger Woods, Greg Norman, Nick Faldo thiết kế cùng hàng loạt dự án mới đang đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường golf phát triển nhanh nhất thế giới.

James Lee, một golfer (người chơi golf) 39 tuổi đến từ New Jersey (Mỹ), đã bay hơn 13.600 km đến Việt Nam để chơi golf lần thứ hai. Trong chuyến đi 11 ngày, Lee dự định chơi 7 vòng tại 5 sân, trong đó có Ba Na Hills Golf Club, nơi anh đánh giá là một trong những sân đẹp nhất từng trải nghiệm.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến golf đáng chú ý tại châu Á. Dọc bờ biển dài hơn 3.200 km là những sân golf do các tên tuổi như Nick Faldo và Greg Norman thiết kế, trong khi TGR Design của Tiger Woods đang phát triển một sân 18 hố ở phía nam TP.HCM. Hơn 50 dự án khác cũng đang được triển khai, theo National Golf Foundation, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào ngoài Mỹ. Một trong số đó là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump Organization trị giá 1,5 tỷ USD tại miền Bắc.

Câu lạc bộ golf Hoiana Shores là một trong nhiều sân golf góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch golf (Ảnh: Gary Lisbon)

Theo Hiệp hội Golf Việt Nam, số sân golf tại Việt Nam có thể đạt khoảng 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi hiện nay và tăng mạnh so với chỉ 10 sân năm 2005. National Golf Foundation cho biết tốc độ phát triển tại Việt Nam chiếm gần 50% tổng số dự án golf mới ở châu Á.

Sức hút của golf Việt Nam không chỉ nằm ở sân chơi. Các nhân viên phục vụ sân golf, phần lớn là phụ nữ, được đánh giá cao nhờ khả năng đọc địa hình trên khu vực đánh bóng, tư vấn hướng gió, lựa chọn gậy và chăm sóc người chơi trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Một vòng 18 hố ngày thường có giá khoảng 170-200 USD (4,4 - 5,2 triệu đồng), có thể lên 300 USD (7,8 triệu đồng) vào mùa cao điểm và thường đã bao gồm xe golf cùng caddie. Chi phí lưu trú, ăn uống cũng tương đối thấp so với nhiều thị trường golf phát triển, giúp tổng chi phí chuyến đi trở nên hấp dẫn hơn.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, doanh thu từ du lịch golf đạt 1 tỷ USD năm 2025, tăng 67% so với năm 2022 và có thể lên tới vài tỷ USD vào năm 2030. Khách quốc tế chơi golf được Hiệp hội Golf Việt Nam đánh giá có mức chi tiêu khoảng gấp 3 lần khách du lịch nghỉ dưỡng thông thường, vốn thường chi 1.200-1.400 USD mỗi chuyến.

Nhóm khách Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đặc biệt quan tâm đến Việt Nam nhờ mức giá tương đối cạnh tranh, thời tiết mùa đông thuận lợi và việc đặt giờ chơi tại quê nhà khó hơn. Các sân golf cũng điều chỉnh dịch vụ để phục vụ nhóm khách này, từ thực đơn món ăn kiểu Hàn Quốc, Nhật Bản đến việc caddie học thêm ngoại ngữ.

Các caddie người Việt Nam nổi tiếng về chuyên môn và sự tỉ mỉ (Nguồn: Câu lạc bộ Golf Ba Na Hills)

Trong khi đó, golf không còn chỉ dành cho khách quốc tế hay giới đầu tư tại Việt Nam. Khoảng 140.000 người Việt đã đăng ký điểm số để xác lập handicap (chỉ số phản ánh trình độ chơi golf) và Hiệp hội Golf Việt Nam kỳ vọng con số này có thể tăng lên 1 triệu. Tại TP.HCM, các sân tập và phòng golf mô phỏng cũng ngày càng đông khách. Him Lam Ba Son Golf Driving Range từng chỉ có rất ít người Việt chơi golf khi mở cửa năm 2005, hiện đón khoảng 400 người mỗi ngày, một nửa trong số đó là khách trong nước.

Golf cũng đang trở thành một hoạt động gắn với giao lưu và mở rộng quan hệ. Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Phước, một golfer tại TP.HCM cho biết ông chơi golf để thư giãn và mở rộng mạng lưới quan hệ. Các cơ sở golf trong nhà tại thành phố cũng hoạt động đến khuya vào cuối tuần, khi người chơi có thể theo dõi các dữ liệu như khoảng cách, góc đánh và tốc độ bóng trên màn hình.

Câu lạc bộ golf Hoiana Shores nằm dọc theo những bãi biển đẹp như tranh vẽ, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 phút về phía nam (Ảnh: Gary Lisbon)

Làn sóng đầu tư vào golf tại Việt Nam có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. BRG của bà Nguyễn Thị Nga quản lý mạng lưới sân golf, trong đó có Legend Danang Golf Resort với 36 hố, được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Greg Norman. Dọc bờ biển miền Trung, nhiều sân golf tận dụng địa hình tự nhiên, kết hợp với hệ thống nghỉ dưỡng, nhà hàng và các dịch vụ giải trí để tạo thành những điểm đến khép kín.

Việt Nam không phải thị trường duy nhất trong khu vực hưởng lợi từ golf. Thái Lan có hơn 300 sân, Indonesia hơn 150, trong khi Campuchia cũng đang phát triển khoảng một chục sân. Tuy nhiên, Việt Nam đã được World Golf Awards bình chọn là “Điểm đến golf tốt nhất châu Á” trong 9 năm liên tiếp, góp phần củng cố vị thế của thị trường này.

Nhu cầu tăng nhanh cũng khiến nhiều sân tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM thường xuyên kín chỗ. Theo Golfasian, công ty chuyên tổ chức tour du lịch golf tại châu Á, vào mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 4, golfer có thể phải đặt giờ chơi trước 3-6 tháng. Một số sân đang lắp thêm đèn để khai thác các vòng golf ban đêm.

Người nhặt bóng ngồi phía sau xe golf tại Câu lạc bộ Golf Ba Na Hills (Nguồn: Câu lạc bộ Golf Ba Na Hills)

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của ngành golf cũng đặt ra những vấn đề về sử dụng đất. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường rà soát những dự án mới về giấy phép, phê duyệt và nguồn vốn.

Dù vậy, với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu trong nước, dòng khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao và hệ thống sân golf ngày càng hoàn thiện, Việt Nam đang mở rộng vai trò của golf từ một môn thể thao dành cho nhóm nhỏ thành một sản phẩm du lịch có giá trị kinh tế đáng kể. Với những golfer như James Lee, sức hút ấy đủ để họ vượt hàng nghìn km chỉ để có thêm vài ngày trên các sân golf của Việt Nam.