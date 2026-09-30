Người Ý mua 1/3 “khách sạn chạy trên đường ray” của Việt Nam: Giá vé thấp nhất hơn 250 triệu đồng/người cho 8 ngày

SJourney khai thác tàu du lịch hạng sang theo hình thức nghỉ dưỡng xuyên Việt. Trong suốt hành trình, hành khách nghỉ tại khoang riêng, dùng bữa tại nhà hàng, thư giãn ở quầy bar ngay trên tàu và xuống tham quan tại các điểm dừng. Với cách tổ chức này, đoàn tàu được ví như một “khách sạn chạy trên đường ray”.

Ngày 10/9, Arsenale, tập đoàn Italy hoạt động trong lĩnh vực khách sạn hạng sang và du lịch đường sắt, vừa mua 33% cổ phần chiến lược tại SJourney - thương hiệu tàu hỏa du lịch hạng sang của Việt Nam.

Thương vụ đánh dấu việc Arsenale gia nhập thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng hiện diện của tập đoàn Italy tại châu Á.

Khoản đầu tư này tiếp nối thương vụ mua lại Golden Eagle Luxury Trains vào năm 2025 và là một phần trong kế hoạch của Arsenale nhằm xây dựng một nền tảng quốc tế tích hợp dành riêng cho du lịch đường sắt hạng sang thông qua một số điểm đến mang tính biểu tượng trên thế giới.

Là một cổ đông thiểu số chiến lược, Arsenale sẽ hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của SJourney thông qua mạng lưới bán hàng và kênh phân phối quốc tế của Tập đoàn, giúp tăng cường khả năng hiển thị và phạm vi toàn cầu của thương hiệu này. Tập đoàn cũng sẽ cung cấp chuyên môn chiến lược và kinh nghiệm trong ngành để phát triển các hành trình mới và mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai, đồng thời hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ trên tàu và phát triển sản phẩm.

Quan hệ đối tác này cũng bao gồm khả năng cấp phép thương hiệu Golden Eagle, với định vị SJourney by Golden Eagle sẽ được đánh giá như một phần của sự điều chỉnh chiến lược và hoạt động trong tương lai. SJourney sẽ duy trì bản sắc riêng và tiếp tục đại diện cho trải nghiệm địa phương, bắt nguồn sâu sắc từ văn hóa Việt Nam và cộng đồng địa phương.

SJourney khai thác tàu du lịch hạng sang theo hình thức nghỉ dưỡng xuyên Việt. Trong suốt hành trình, hành khách nghỉ tại khoang riêng, dùng bữa tại nhà hàng, thư giãn ở quầy bar ngay trên tàu và xuống tham quan tại các điểm dừng. Với cách tổ chức này, đoàn tàu được ví như một “khách sạn chạy trên đường ray”.

Một trong những hành trình chủ lực của SJourney kéo dài 8 ngày 7 đêm, nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chiều từ Bắc vào Nam, đoàn tàu đi qua Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Phú Yên và Phan Thiết trước khi tới Thành phố Hồ Chí Minh. SJourney cũng khai thác hành trình theo chiều ngược lại.

Theo giới thiệu của SJourney, đoàn tàu gồm 13 toa nhưng chỉ phục vụ tối đa 40 hành khách, gồm 8 toa ngủ, 2 toa Bistro, một bếp mở, một toa lounge và một toa dành cho nhân viên.

Các khoang nghỉ được chia thành ba hạng Standard, Suite và Imperial Suite. Phòng Standard rộng khoảng 10 m2, có giường ngủ, bàn ghế, tủ quần áo, minibar và phòng tắm riêng. Hạng Suite rộng 17 m2, có giường king-size, ghế massage và phòng tắm riêng với bồn tắm.

Ở hạng cao nhất, Imperial Suite rộng tới 51 m2 và chiếm trọn một toa tàu. Khoang này có giường king-size, khu vực tiếp khách riêng và phòng tắm có bồn tắm. Các cabin được phục vụ hằng ngày, có nhân viên phục vụ riêng và dịch vụ chỉnh trang phòng vào buổi tối.

Trên tàu còn có các toa Bistro, khu vực lounge và không gian phục vụ ăn uống. Các bữa sáng, trưa và tối được chế biến ngay trên tàu bằng nguyên liệu địa phương. Gói hành trình bao gồm một số loại nước ngọt, bia, rượu vang theo ly, trà và cà phê.

Với hành trình Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh hoặc chiều ngược lại trong 8 ngày 7 đêm, giá công bố năm 2026 của phòng tiêu chuẩn dành cho 2 người là 19.780 USD, tương đương 9.890 USD/người (khoảng 257 triệu đồng/người).

Hạng Suite có giá 32.580 USD cho 2 người, tương đương 16.290 USD/người (khoảng 423 triệu đồng/người). Đắt nhất là Imperial Suite, với mức giá 63.580 USD cho 2 người, tương đương 31.790 USD/người (khoảng 826 triệu đồng/người). Giá bao gồm 7 đêm lưu trú trên tàu, các bữa ăn, một số đồ uống, nhân viên phục vụ cabin, các chương trình tham quan có hướng dẫn và một số dịch vụ đưa đón theo lịch trình.

Ông Paolo Barletta, Tổng giám đốc Arsenale, cho biết khoản đầu tư vào SJourney là một bước tiếp theo trong quá trình xây dựng nền tảng quốc tế của tập đoàn về du lịch đường sắt hạng sang, đồng thời tăng hiện diện tại châu Á. Theo ông, Việt Nam sở hữu tài nguyên văn hóa, thiên nhiên và một thị trường du lịch đang phát triển, trong khi SJourney đã xây dựng được một cách trải nghiệm đất nước thông qua đường sắt.

Về phía SJourney, SJourney cho biết việc Arsenale trở thành cổ đông sẽ bổ sung năng lực quốc tế, mạng lưới thương mại và kinh nghiệm ngành cho giai đoạn phát triển tiếp theo. SJourney đồng thời khẳng định tiếp tục duy trì bản sắc Việt Nam trong sản phẩm sau khi đón cổ đông Italy.