Người bán xôi, người mở quán trà sữa, người làm spa, ai thích "hack não" thì làm... logistic: Trào lưu game mô phỏng chông gai đời thật khiến cả MXH mê mẩn tối ngày

Nhiều cư dân mạng trên Threads rần rần chia sẻ những trò chơi mở quán trà sữa, bán bánh mì, nấu xôi, làm spa thú cưng, thậm chí thử sức với nghề logistics ngay trong game.

Trên Threads những ngày gần đây, các game mô phỏng công việc và kinh doanh liên tục được người dùng chia sẻ, rủ nhau chơi thử. Điểm chung của loạt game này là lấy những công việc rất đời thường làm nội dung chính: người chơi có thể trở thành chủ quán trà sữa, bán bánh mì, bán xôi, chăm sóc thú cưng hoặc tự vận hành một cửa hàng.

Nhiều bài đăng chia sẻ màn chơi nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cảm giác “nhìn đơn giản mà chơi mới thấy mệt”. Có người vào game chỉ để thử cho biết nhưng sau đó lại dành hàng giờ để hoàn thành từng đơn hàng, nâng cấp cửa hàng và tìm cách phục vụ được nhiều khách hơn.

Một số người còn rủ bạn bè cùng chơi, chia sẻ thành tích hoặc than thở về những tình huống trong game. Việc một trò chơi mô phỏng bán trà sữa, bánh mì hay xôi có thể khiến người chơi “căng thẳng” vì khách đứng chờ cũng trở thành một phần thú vị của trải nghiệm.

Làm chủ quán trong game tưởng dễ mà không dễ

Với các game mô phỏng bán đồ ăn, người chơi thường phải thực hiện gần như toàn bộ quy trình. Từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến giao món cho khách, mỗi bước đều cần thao tác đúng và đủ nhanh.

Chẳng hạn, trong game trà sữa đang được chia sẻ trên Threads, người chơi phải tự mua nguyên liệu, chuẩn bị topping, pha đồ uống, đóng nắp rồi giao cho khách. Khi lượng khách tăng, tốc độ thao tác trở thành yếu tố quyết định.

Tình huống trong game cũng được xây dựng khá giống những vấn đề có thể gặp ngoài đời. Khách có thể thay đổi yêu cầu, gọi món phức tạp hoặc không hài lòng với sản phẩm. Khi cửa hàng quá đông, người chơi dễ bị quá tải, phục vụ chậm và nhận đánh giá thấp.

Giao diện của game giả định bán bánh mì (trái) và bán xôi (phải) (Ảnh chụp màn hình trò chơi)

Chính những tình huống này khiến game không chỉ có cảm giác “chơi cho vui”. Người chơi bắt đầu phải tính toán thứ tự đơn hàng, tốc độ phục vụ và cách sử dụng tiền để nâng cấp cửa hàng. Một thao tác sai có thể khiến cả hàng khách phải chờ, trong khi điểm đánh giá và doanh thu đều bị ảnh hưởng.

Nhiều người chơi vì thế thích thú với cảm giác được “làm chủ” nhưng không phải chịu rủi ro thật. Nếu bán hàng thất bại, họ chỉ cần chơi lại. Nếu cửa hàng đông khách đến mức không xử lý nổi, vấn đề vẫn chỉ nằm trong màn hình.

Không dừng ở các công việc F&B, xu hướng game mô phỏng còn mở rộng sang những nghề ít được đưa vào trò chơi hơn. Người chơi có thể thử sức với các công việc liên quan đến kho hàng, vận chuyển và logistics.

Điển hình như game hoá thân làm nhân viên của phòng chứng từ tại một công ty về logistics (xuất nhập khẩu). Người chơi có nhiệm vụ đọc chứng từ, phát hiện sai sót, chọn mã HS để phân loại hàng hoá, ký số truyền tờ khai và xử lý mọi tình huống phát sinh…

Nếu những game bán trà sữa khiến người chơi phải nhanh tay để không bị khách phàn nàn, các game logistics lại đặt nặng khả năng sắp xếp và xử lý nhiều công đoạn.

Sự đa dạng này cũng cho thấy sức hút của dòng game mô phỏng không nhất thiết nằm ở một nghề cụ thể. Điều khiến người chơi tò mò là cơ hội được thử những công việc quen thuộc dưới một góc nhìn khác.

Một phần giao diện game giả định nhân viên logistics (Ảnh chụp màn hình trò chơi)

Vì sao những công việc “rất đời” lại thành game?

Khác với những trò chơi đưa người dùng vào thế giới hoàn toàn hư cấu, game mô phỏng đánh vào một nhu cầu khá quen thuộc: con người luôn tò mò muốn biết những công việc, ngành nghề hay hoạt động phía sau một thứ mình thường thấy diễn ra như thế nào. Từ The Sims, Cooking Mama đến House Flipper hay PowerWash Simulator, những trò chơi mô phỏng từng thu hút lượng lớn người chơi đều cho phép họ thử làm những việc vốn rất bình thường trong đời sống.

Điểm thú vị là khi được đưa vào game, những công việc tưởng đơn giản lại nhanh chóng trở thành thử thách. Làm một ly trà sữa chẳng hạn, người chơi phải chú ý từng yêu cầu về loại trà, topping, lượng đường, đá, sau đó tiếp tục xử lý các đơn hàng khác. Chỉ cần khách đến cùng lúc, người chơi có thể nhanh chóng rơi vào cảnh “quá tải”.

Những tình huống như vậy cũng dễ trở thành nội dung để chia sẻ trên mạng xã hội. Một đơn hàng “oái oăm”, khách liên tục thay đổi yêu cầu hay cửa hàng đông đến mức không kịp phục vụ đều có thể khiến người chơi vừa bực vừa buồn cười. Quan trọng hơn, game cho phép họ thử những vai trò mà ngoài đời có thể chưa từng trải qua.

Giao diện game bán trà sữa (Ảnh chụp màn hình trò chơi, nguồn: @narcissa_.mf))

Với một bộ phận người chơi, trải nghiệm này thậm chí giúp họ nhận ra mình có khả năng phù hợp với việc kinh doanh hay làm chủ hay không. Sau vài lượt chơi, việc phải xử lý khách hàng, nhân sự, doanh thu và hàng loạt vấn đề cùng lúc khiến không ít người đùa rằng “chơi game xong càng chắc chắn không nên khởi nghiệp”. Đây cũng là một kiểu thử nghề không có rủi ro: người chơi có thể thử làm chủ, thất bại, đóng cửa hàng rồi chơi lại mà không mất tiền thật.

Có lẽ đó là lý do những game mô phỏng công việc vẫn luôn có chỗ đứng, dù chủ đề không mới. Từ bán trà sữa, nấu ăn, sửa nhà đến vận hành kho hàng và logistics, các trò chơi này biến những công việc quen thuộc thành trải nghiệm tương tác, cho phép người chơi vừa giải trí vừa khám phá xem một công việc thực sự vận hành phía sau những gì họ nhìn thấy mỗi ngày.