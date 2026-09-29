Thu nhập của Mixue, mỗi ngày lãi hàng tỷ đồng nhưng gần như không kiếm tiền từ ly nước nào

Chỉ với một cây kem 10.000 đồng và ly trà sữa 25.000 đồng mà chuỗi này gom về hơn 22.000 tỷ đồng tiền lãi trong một năm. Điều đáng chú ý là khi bóc tách báo cáo tài chính, phần lớn nguồn thu đó không đến từ những ly đồ uống bán cho khách.

Để hiểu được bức tranh toàn cảnh, trước hết chúng ta cần nhìn vào quy mô. Năm 2025 chuỗi này đạt doanh thu 33,56 tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 128.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 35,2%. Lợi nhuận ròng chạm mốc 5,9 tỷ nhân dân tệ tương đương quanh 22.500 tỷ đồng và tăng 33,1%.

Nếu đem chia đều cho 365 ngày thì mỗi ngày hệ thống thu về khoảng 350 tỷ đồng và giữ lại gần 62 tỷ đồng tiền lãi. Tính đến cuối năm 2025 họ có gần 60.000 cửa hàng bao gồm 55.356 điểm ở Trung Quốc và 4.467 điểm trải dài tại 14 quốc gia khác. Riêng trong năm đó đã có hơn 13.000 cửa hàng mới được mở ra, tức là bình quân khoảng 36 điểm bán mỗi ngày tính cả ngày nghỉ lễ.

Năm 2025, chuỗi đồ uống này đạt doanh thu 33,56 tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 128.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 35,2%. Ảnh: Mixue

97,6% doanh thu không đi qua một ly nước nào

Theo báo cáo nguồn thu năm 2025, việc bán nguyên liệu và thiết bị cho chủ nhượng quyền mang về 32,7 tỷ nhân dân tệ chiếm tới 97,6% tỷ trọng với biên lợi nhuận gộp đạt 29,9%. Trong khi đó phần phí nhượng quyền và dịch vụ chỉ đạt 793 triệu nhân dân tệ chiếm 2,4% tỷ trọng dù biên lợi nhuận gộp lên tới 82,6%.

Có thể thấy gần như toàn bộ doanh thu đến từ việc bán nguyên vật liệu và thiết bị cho chính những người đã bỏ tiền ra mở quán. Phần phí nhượng quyền khoảng 3.000 tỷ đồng, nếu chia cho gần 60.000 cửa hàng thì mỗi điểm bán đóng góp quanh 50 triệu đồng một năm, một tỷ trọng nhỏ trong bảng kết quả kinh doanh. Xét theo cơ cấu doanh thu, đây không vận hành như một chuỗi đồ uống theo nghĩa thông thường, mà gần với mô hình sản xuất và phân phối, trong đó 60.000 cửa hàng là khách hàng mua sỉ. Chủ quán chịu chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên cùng rủi ro về vị trí và mùa vụ. Công ty mẹ thu biên lợi nhuận bán buôn trên mỗi đơn hàng, nhân với quy mô sáu vạn cửa hàng.

Gần như toàn bộ doanh thu Mixue đến từ việc bán nguyên vật liệu và thiết bị cho chính những người đã bỏ tiền ra mở quán. Ảnh: Mixue

Đòn bẩy bán lẻ để tối đa hóa lợi nhuận bán buôn

Nếu dòng tiền chủ yếu nằm ở lượng nguyên liệu bán cho các quán thì thứ mà công ty mẹ cần tối đa hoá không phải là tiền lãi trên mỗi ly nước, mà chính là số lượng cửa hàng và lượng hàng hóa mỗi cửa hàng nhập về. Việc giữ mức giá bán lẻ thấp chính là công cụ để đạt được cả hai mục tiêu đó cùng một lúc. Món đồ càng rẻ thì càng đông khách, khách càng đông thì quán càng phải nhập nhiều nguyên liệu, và khi quán nhập càng nhiều thì công ty mẹ càng bán được lượng lớn hàng hóa.

Đó là lý do vì sao mặt bằng giá ở đây thấp hơn các chuỗi khác chừng 30%, một cây kem chỉ có 10.000 đồng và với 50.000 đồng khách hàng mua được hai ly trà sữa hoặc năm cây kem. Mô hình này vận hành hiệu quả khi thị trường vẫn còn nhiều chỗ trống. Thách thức xuất hiện khi dư địa mở rộng thu hẹp lại.

Ảnh: Mixue

Chuỗi đồ uống đang được nhắc tới chính là Mixue và Việt Nam từng là thị trường lớn thứ ba của họ. Mixue chính thức bước chân vào Việt Nam từ năm 2018 qua pháp nhân Công ty TNHH Snow King Global có trụ sở tại đường Triều Khúc thuộc quận Thanh Xuân ở Hà Nội. Cửa hàng đầu tiên mở cửa đón khách vào tháng 9 năm 2018.

Đến tháng 10 năm 2022 hệ thống đã có hơn 350 cửa hàng với riêng Hà Nội đóng góp hơn 100 điểm. Doanh thu năm đó ước khoảng 485 tỷ đồng và lãi khoảng 68 tỷ, con số suy ra từ mức tăng của năm kế tiếp. Sang năm 2023 doanh thu đạt gần 1.260 tỷ đồng tức tăng gấp 2,6 lần trong khi lãi sau thuế đạt 204 tỷ tương đương mức tăng 3 lần. Tới tháng 9 năm 2024 con số chạm mốc 1.304 cửa hàng đưa Việt Nam lên vị thế thị trường lớn thứ ba toàn cầu. Đến năm 2026, quy mô còn khoảng 1.000 điểm được đánh giá là hoạt động hiệu quả.

Cần nói rõ rằng biên lợi nhuận sau thuế tại Việt Nam năm 2023 đạt 16,2% là kết quả của pháp nhân bán nguyên liệu cho các chủ quán, chứ không phải tổng số tiền mà hơn một nghìn cửa hàng trực tiếp thu từ khách.

Mixue chính thức bước chân vào Việt Nam từ năm 2018 qua pháp nhân Công ty TNHH Snow King Global. Ảnh: Mixue

Khi tốc độ mở rộng nhượng quyền chậm lại

Bước sang nửa đầu năm 2026 đà tăng trưởng chậm lại, và mức độ thể hiện rõ nhất khi đặt hai kỳ kinh doanh liền kề cạnh nhau. Nửa đầu năm 2025 doanh thu đạt 14,87 tỷ nhân dân tệ với mức tăng 39,3% trong khi lợi nhuận ròng đạt 2,72 tỷ nhân dân tệ tăng 44,1%. Đến nửa đầu năm 2026 doanh thu đạt 15,2 tỷ nhân dân tệ tương đương mức tăng 2,3% còn lợi nhuận ròng còn 2,32 tỷ nhân dân tệ ghi nhận mức giảm 15%.

Chỉ sau một năm, tốc độ tăng trưởng doanh thu giảm từ 39,3% xuống 2,3%, mất 37 điểm phần trăm, còn lợi nhuận từ chỗ tăng hơn bốn mươi phần trăm chuyển sang giảm. Phía công ty cho biết nguyên nhân là do chi phí sản xuất tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, cộng với việc chi phí marketing và nhân sự tăng 22,9% cùng chi phí quản lý tăng 39,4%.

Ảnh: Mixue

Song song với diễn biến tài chính trên, số lượng cửa hàng ở nước ngoài cũng giảm từ 4.467 xuống còn 4.378 điểm, tức 89 cơ sở. Phần giảm này tập trung chủ yếu ở Việt Nam cùng Indonesia là hai thị trường quốc tế lớn nhất của họ. Riêng tại Việt Nam từ mức khoảng 1.300 cửa hàng nay hệ thống còn khoảng 1.000 điểm hoạt động hiệu quả, tức là giảm chừng 300 cửa hàng tương đương tỷ lệ 23%. Theo công bố của công ty, đây là bước chuyển từ mở rộng mật độ sang mở rộng bền vững, và sau khi tái bố trí mạng lưới, doanh số bình quân mỗi ngày của các điểm còn lại đã tăng hơn 50%.

Một điều khoản trong hợp đồng nhượng quyền cũng góp phần giải thích tình trạng bão hoà này. Theo phản ánh của một số chủ quán, khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng cùng hệ thống chỉ là 50 mét. Trên một con phố đông đúc người qua lại, việc vài điểm bán cùng thương hiệu nằm trong tầm mắt của nhau là điều có thể xảy ra. Điều đó có nghĩa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của một chủ quán không phải là thương hiệu đồ uống khác mà chính là người cùng hệ thống.

Khoảng cách giữa con số được giới thiệu và số liệu thực tế cũng là một điểm đáng chú ý. Theo ghi nhận vào năm 2023, thời điểm mâu thuẫn giữa một số chủ nhượng quyền và công ty lên cao nhất, vốn mở một cửa hàng được giới thiệu ở mức 600 đến 700 triệu đồng nhưng theo phản ánh của chủ quán, thực tế từ 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Doanh thu mỗi ngày được giới thiệu từ 6 đến 7 triệu đồng nhưng con số họ ghi nhận chỉ còn 1 đến 3 triệu đồng. Thời gian hoàn vốn dự kiến từ 7 đến 8 tháng, trong khi một chủ quán cho biết sau trọn một năm kinh doanh mới thu về được từ 10% đến 15% vốn.

Bước sang nửa đầu năm 2026, đà tăng trưởng của Mixue chậm lại, và mức độ thể hiện rõ nhất khi đặt hai kỳ kinh doanh liền kề cạnh nhau. Ảnh: Mixue

Mâu thuẫn giữa hai bên từ năm 2023 tới nay chủ yếu xoay quanh chính sách chiết khấu và giá nguyên liệu. Điều đó có thể lý giải nếu nhìn lại tỷ trọng 97,6% doanh thu đến từ việc bán nguyên vật liệu cho hệ thống. Mỗi đợt giảm giá bán lẻ làm mỏng phần lãi của chủ quán, nhưng lại làm tăng lượng nguyên liệu mà các cửa hàng phải nhập về.

Bối cảnh chung của thị trường cho thấy Mixue không phải trường hợp duy nhất thu hẹp quy mô. Theo báo cáo của iPos.vn, năm 2025 thị trường F&B nhượng quyền tại Việt Nam chỉ ghi nhận tốc độ tăng trưởng số lượng cửa hàng ở mức 2% trong khi có tới khoảng 50.000 cửa hàng đóng cửa vì quá trình sàng lọc. Mật độ điểm bán hiện tại đã đạt mức một cửa hàng trên 300 người dân, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Nguồn tham khảo: Báo cáo tài chính của Mixue Group niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, bản cáo bạch IPO của doanh nghiệp, báo cáo thị trường ngành F&B Việt Nam của iPos.vn cùng thông tin tổng hợp từ Tuổi Trẻ, VnExpress, VietNamNet.