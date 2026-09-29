Dinh Độc Lập trở thành điểm hẹn nghệ thuật giữa lòng TP.HCM: Ăn tối xem múa, ngắm 3D mapping và giờ là nhạc điện tử quốc tế

Không chỉ là một điểm tham quan quen thuộc của du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh, vài năm gần đây Dinh Độc Lập dần chuyển mình trở thành điểm hẹn đầy mới mẻ của ánh sáng, âm nhạc và cả nghệ thuật ẩm thực.

Trong thời gian gần đây, nhiều chương trình nghệ thuật tầm cỡ đã quyết định chọn nơi đây cho những trải nghiệm mang tính tiên phong như lần đầu đến châu Á, lần đầu trình diễn 3D mapping mừng Giáng sinh hay lần đầu tổ chức show ẩm thực ngay trong khuôn viên di sản.

Dinh Độc Lập do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế vốn là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi nguyên La Mã danh giá. Công trình này là sự kết hợp tài tình giữa phong cách kiến trúc hiện đại với tinh thần kiến trúc truyền thống Á Đông. Điểm nhận diện nổi bật nhất chính là lớp rèm hoa đá mô phỏng những đốt trúc bao quanh tầng hai, được cách điệu tinh tế từ kiểu cửa bàn khoa của cung điện Cố đô Huế. Phía trước công trình là thảm cỏ hình oval có đường kính 102 mét kết hợp cùng đại sảnh có hồ nước bán nguyệt thả sen và súng.

Những mảng ban công rộng lớn cùng rèm hoa đá và nhịp đường thẳng đều đặn đã vô tình biến mặt tiền Dinh thành một phông nền lý tưởng cho các màn trình diễn ánh sáng đương đại.

Mặt tiền Dinh Độc Lập rực sáng bằng hiệu ứng 3D mapping kỳ ảo. Màn trình diễn này là một phần trong chương trình “Bản Trường Ca Hoà Bình” hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Nhìn lại lịch sử mười ba năm về trước khi Dinh đón nhóm nghệ sĩ Pháp

Tháng 12 năm 2013 mặt tiền Dinh lần đầu tiên trở thành sân khấu trình diễn ánh sáng và âm nhạc hoành tráng. Chương trình do các kỹ sư và nghệ sĩ hình ảnh của nhóm Spectaculaires đến từ Pháp thực hiện, và Việt Nam chính là nước đầu tiên ở châu Á được nhóm mang loại hình nghệ thuật này đến trình diễn. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Pháp Orel phụ trách phối hợp cùng Lê Cát Trọng Lý biểu diễn ngay trên ban công trung tâm của tòa nhà giữa những lớp hình ảnh phủ kín mặt tiền. Mục đích của chương trình là tôn vinh di sản kiến trúc của Thành phố Hồ Chí Minh và hàng nghìn người đã đổ về chiêm ngưỡng trong đêm diễn đó.

Một năm sau vào tháng 10 năm 2014, Dinh tiếp tục khoác áo ánh sáng trong một đêm tiệc thị giác ấn tượng. Thanh Bùi và các học trò The Voice Kids đã cùng nhau biểu diễn với sự hỗ trợ của công nghệ 3D mapping hiện đại.

Gần đây nhất vào mùa Giáng sinh 2025 trong khuôn khổ sự kiện LumiFesti Saigon, Dinh Độc Lập lần đầu tiên có trình diễn 3D mapping kết hợp âm nhạc mừng Noel. Mặt tiền công trình được phủ kín bởi những hình ảnh lấy cảm hứng từ trái châu, chuông Giáng sinh đan xen cùng các chi tiết văn hóa Việt như múa lân và tà áo dài. Song song với đó là những bài nhạc Giáng sinh vang lên rộn rã trong khu vườn cổ thụ.

Vài năm gần đây, Dinh Độc Lập dần chuyển mình trở thành điểm hẹn đầy mới mẻ của ánh sáng, âm nhạc và cả nghệ thuật ẩm thực.

Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực đa giác quan

Không chỉ dừng lại ở việc trình diễn ánh sáng, từ Mùng 1 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 17 tháng 2 năm 2026, khuôn viên Dinh Độc Lập còn mở ra một chương trình kết hợp văn hóa cùng nghệ thuật và ẩm thực mang tên VietCharm Culture And Dining Show được tổ chức hằng ngày. Khán phòng được thiết kế theo quan niệm trời tròn đất vuông với không gian hình vuông ôm trọn sân khấu tròn xoay 360 độ nằm ở trung tâm.

Âm nhạc từ đàn tranh, sáo, nhị, trống, chiêng hòa quyện cùng nghệ thuật múa đương đại mang lại trải nghiệm mới lạ. Mỗi tiết mục sẽ đi kèm một món ăn nhất định. Chẳng hạn màn múa Nước sen khởi thủy sẽ song hành cùng món Khai Vị Sen làm từ hạt sen cùng củ sen và ngó sen, hay món Phở Kinh Kỳ được trình bày theo phong cách đương đại đầy tinh tế. Đây là một bước đi táo bạo biến di sản thành không gian thưởng thức nghệ thuật thay vì chỉ là nơi tham quan thuần túy.

Sân khấu VietCharm Culture & Dining Show. Ảnh: VietCharm

Sự cởi mở với đêm nhạc điện tử quy mô quốc tế sắp diễn ra

Sự đa dạng sự kiện của không gian này sẽ tiếp tục được khẳng định vào tối ngày 2 tháng 10 tới khi Dinh Độc Lập trở thành địa điểm tổ chức của NEWORLD, một chuỗi đêm diễn kết hợp âm nhạc cùng hình ảnh và ánh sáng của nghệ sĩ Hy Lạp ARGY và nghệ sĩ techno người Thụy Điển Adam Beyer. Theo đơn vị tổ chức, hình ảnh sẽ được trình chiếu 3D mapping lên chính kiến trúc công trình, và đây cũng là lần đầu ARGY đưa 3D mapping vào một đêm diễn NEWORLD. Chương trình này được quy định chỉ dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên.

Concept NEWORLD tại Thủ đô Buenos Aires (Argentina). Ảnh: BTC.

Từ những đêm ánh sáng năm 2013 cho đến bữa tối xem múa và giờ là sân khấu nhạc điện tử năm nay, Dinh Độc Lập đang cho thấy một công trình di sản hoàn toàn có thể mở ra với đời sống văn hóa đương đại theo nhiều cách tiếp cận khác nhau mà vẫn giữ được sự trang trọng vốn có.