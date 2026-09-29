Việt Nam có một "con đường trên không" hàng đầu châu Á, từng xác lập 4 kỷ lục thế giới, đưa du khách lên độ cao 1.487m do Sun Group đầu tư

Tuyến cáp treo Sun World Ba Na Hills vừa được xướng tên ở hạng mục Cáp treo hàng đầu châu Á 2026 tại World Travel Awards 2026 khu vực châu Á.

Tại World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, tuyến cáp treo Sun World Ba Na Hills được vinh danh ở hạng mục Cáp treo hàng đầu châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên tuyến cáp treo tại Bà Nà Hills được trao giải ở một hạng mục riêng dành cho hệ thống cáp treo.

Bên cạnh đó, Sun World Ba Na Hills cũng tiếp tục được vinh danh Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026, đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp nhận danh hiệu này. Việc tuyến cáp treo được trao một giải thưởng riêng cho thấy hành trình di chuyển từ chân núi lên khu du lịch Bà Nà được ghi nhận như một trải nghiệm độc lập, thay vì chỉ được xem là phương tiện kết nối điểm đến.

Tuyến cáp treo Sun World Ba Na Hills được vinh danh ở hạng mục Cáp treo hàng đầu châu Á 2026.

Theo Sun Group, hệ thống cáp treo tại Sun World Ba Na Hills hiện gồm 5 tuyến, với tổng công suất gần 7.000 khách/giờ. Các tuyến được hãng Doppelmayr chế tạo, kết nối nhiều khu vực trong quần thể như Suối Mơ, Bà Nà, Debay, Morin, Thác Tóc Tiên, L’Indochine, Hội An, Marseille, Bordeaux và Louvre.

Tuyến cáp treo từng lập 4 kỷ lục Guinness thế giới

Trước khi được vinh danh ở cấp độ khu vực châu Á năm 2026, cáp treo Bà Nà đã được biết đến nhờ 4 kỷ lục Guinness thế giới được thiết lập bởi hệ thống cáp treo số 3.

Theo thông tin Sun Group công bố, hệ thống này từng giữ kỷ lục tuyến cáp treo dài nhất thế giới với chiều dài 5.801m. Tuyến cáp cũng lập kỷ lục về độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới, đạt 1.368,93m. Hai kỷ lục còn lại thuộc về tổng chiều dài cáp 11.587m và tuyến cáp có trọng lượng cáp nặng nhất thế giới, đạt 141,24 tấn.

Hệ thống này được xây dựng theo công nghệ của Áo và đáp ứng các tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo châu Âu, theo thông tin được Sun Group giới thiệu.

Từ những kỷ lục về chiều dài, độ chênh cao đến trọng lượng cáp, công trình được thiết kế để giải quyết bài toán đưa du khách lên khu vực Bà Nà ở độ cao 1.487m so với mực nước biển.

Tuyến cáp treo đầu tiên Suối Mơ – Bà Nà được khánh thành ngày 25/3/2009, đồng thời đánh dấu thời điểm khu du lịch Sun World Ba Na Hills chính thức khai trương.

Trong quá trình phát triển quần thể, hệ thống cáp treo tiếp tục được mở rộng với nhiều tuyến khác. Đến nay, cáp treo trở thành một trong những cấu phần chính của hành trình khám phá Bà Nà, kết nối du khách từ khu vực chân núi với các điểm đến ở nhiều cao độ khác nhau.

Điểm đặc biệt của hành trình nằm ở chính sự thay đổi của cảnh quan trong quá trình di chuyển. Khi cabin rời ga, du khách lần lượt đi qua không gian núi rừng, các tầng mây và khu vực đỉnh Bà Nà. Sun Group mô tả đây là trải nghiệm giúp du khách quan sát cảnh quan Bà Nà từ trên cao, thay vì chỉ sử dụng cáp treo như một phương tiện vận chuyển.

Trở thành một trải nghiệm du lịch tại Sun World Ba Na Hills

Từ năm 2019, hệ thống cáp treo Bà Nà tiếp tục được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới.

Đến năm 2026, giải thưởng Cáp treo hàng đầu châu Á tiếp tục bổ sung một dấu mốc mới cho công trình này. Nếu trước đây những con số về chiều dài tuyến, độ chênh cao hay trọng lượng cáp là điểm nhấn của Bà Nà, thì danh hiệu năm nay ghi nhận một khía cạnh khác: trải nghiệm đi cáp treo đã trở thành một phần riêng trong hành trình du lịch tại Sun World Ba Na Hills.

Hành trình vượt mây để chạm tới đỉnh Bà Nà giờ được ghi nhận như một trải nghiệm độc lập và hấp dẫn.

Sun World Ba Na Hills hiện nằm cách trung tâm Đà Nẵng hơn 20km, ở độ cao 1.487m so với mực nước biển. Bên cạnh hệ thống cáp treo, quần thể này còn có Làng Pháp, Cầu Vàng, Fantasy Park cùng hệ thống nhà hàng và các điểm vui chơi, giải trí khác.

Với việc được trao danh hiệu riêng tại World Travel Awards 2026, tuyến cáp treo Bà Nà tiếp tục có thêm một lớp giá trị trong hệ sinh thái du lịch của Sun World Ba Na Hills, từ một công trình hạ tầng lập kỷ lục thế giới trở thành một trải nghiệm được ghi nhận độc lập trên bản đồ du lịch châu Á.