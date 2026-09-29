Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây “biển nước mặn giữa phố": Rộng 680ha, lớn nhất miền Bắc, thuộc đại dự án hơn 500.000 tỷ đồng, kết nối loạt công trình khổng lồ

Hệ thống biển hồ nhân tạo này là một trong những hạng mục cảnh quan đáng chú ý tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Đại đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long do Vingroup là chủ đầu tư đang cho triển khai một loạt công trình đáng chú ý. Từ công viên giải trí rộng hàng chục ha, những hồ nước và không gian sinh thái quy mô hàng trăm ha cho đến các khu thể thao, sân golf hay tổ hợp thương mại, mỗi khu vực đều được định hướng mang một chức năng riêng.



“Biển” nước mặn giữa đại đô thị

Trong tổng thể Vinhomes Global Gate Hạ Long, mặt nước không chỉ xuất hiện dưới dạng những hồ cảnh quan nhỏ. Một trong những hạng mục được chủ đầu tư giới thiệu là hệ thống biển hồ Lagoon rộng khoảng 680ha, được gọi là hệ thống biển hồ lớn nhất miền Bắc.

Theo thông tin trên Vinhomes Market, Lagoon sử dụng 100% nước biển tự nhiên được lọc trong, kết hợp với bờ cát trắng. Hệ thống này được định hướng tạo nên không gian trải nghiệm biển ngay bên trong khu đô thị, thay vì chỉ đóng vai trò hồ cảnh quan.

Hệ thống Lagoon 680 ha tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sử dụng 100% nước biển tự nhiên và cát trắng.

Với diện tích khoảng 680ha, quy mô mặt nước này tương đương gần 952 sân bóng đá tiêu chuẩn. Vinhomes cũng giới thiệu Lagoon như một phần trong tổng thể cảnh quan, cây xanh và mặt nước của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

800ha là diện tích được Vinhomes giới thiệu cho Wonder Mangroves, công viên câu cá rừng ngập mặn. Đây là mô hình Fishing Park, được chủ đầu tư cho biết nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên hiện hữu. Trong khi đó, Lagoon có diện tích khoảng 680ha và là hệ thống biển hồ sử dụng nước biển tự nhiên.

Không đứng riêng lẻ trong đại đô thị

Lagoon được đặt trong một hệ sinh thái tiện ích có quy mô lớn, với nhiều hạng mục được quy hoạch để bổ trợ cho nhau. Theo Vinhomes, dự án đại đô thị có quần thể 12 sân golf với tổng diện tích khoảng 950ha, VinWonders rộng hơn 81ha, Wonder Tower cao 45 tầng, hệ thống trường học và nhiều khu chức năng thương mại, dịch vụ.

Một hạng mục khác cũng gây chú ý là Wonder Mangroves 800ha, được giới thiệu là công viên câu cá rừng ngập mặn. Nếu Lagoon mang tới không gian mặt nước biển và bãi cát, Wonder Mangroves lại khai thác lớp cảnh quan sinh thái rừng ngập mặn.

Trong cấu trúc đó, các công trình giải trí và sự kiện đóng vai trò tạo dòng khách. Vinhomes giới thiệu VinWonders Park rộng hơn 81ha, trong khi khu tổ hợp nhà hát - trung tâm hội nghị - sự kiện ngoài trời đang được triển khai theo một phương án kiến trúc riêng.

Phối cảnh minh họa biệt thự sở hữu bãi biển riêng sau nhà tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Đặc biệt, phương án kiến trúc cho tổ hợp nhà hát và trung tâm hội nghị còn bao gồm khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời có sức chứa khoảng 50.000-60.000 người. Đây là một trong những hạng mục có khả năng tạo thêm hoạt động quy mô lớn cho toàn khu khi được triển khai.

Bên cạnh đó là VinWonders rộng hơn 81ha, tòa tháp văn phòng Wonder Tower 45 tầng, trung tâm thương mại, khu giáo dục và các khu đô thị chức năng.

"Biển hồ" Lagoon không phải một tiện ích tách biệt mà nằm trong chuỗi trải nghiệm gồm nghỉ dưỡng, vui chơi, thể thao, hội nghị và sự kiện hoành tráng chưa từng có. Sự kết hợp này tạo ra một cấu trúc khác với mô hình khu đô thị thuần nhà ở. Các tiện ích được quy hoạch theo nhiều nhóm: mặt nước và sinh thái, vui chơi giải trí, thể thao, thương mại, hội nghị - sự kiện, giáo dục và lưu trú.

Hệ thống Biển hồ Lagoon lớn nhất miền Bắc 680ha với 100% nước biển tự nhiên được lọc trong xanh cùng bờ cát trắng mịn màng. Ảnh minh họa

Vinhomes Global Gate Hạ Long được giới thiệu với quy mô khoảng 6.220ha, phát triển khoảng 380.000 cư dân và khởi công từ năm 2025. Thông tin trên Vinhomes Market hiện cho biết dự án đang trong quá trình xây dựng.

Đến tháng 6/2026, thông tin về dự án đã được điều chỉnh. Theo thông tin được công bố, tổng mức đầu tư dự kiến của Hạ Long Xanh được nâng lên 515.513 tỷ đồng, tăng gần 59.000 tỷ đồng so với mức 456.639 tỷ đồng trước đó.

Vinhomes Global Gate Hạ Long đang được định hướng như một tổ hợp đô thị có nhiều lớp trải nghiệm, trong đó mặt nước chiếm một vị trí đáng kể. Nếu các hạng mục được triển khai theo quy hoạch, cư dân và du khách sẽ có thể tiếp cận đồng thời không gian biển hồ Lagoon, khu rừng ngập mặn Wonder Mangroves, hệ thống sân golf, VinWonders, các công trình hội nghị - sự kiện và những khu thương mại, dịch vụ trong cùng một đại đô thị quy mô hàng nghìn ha đang được phát triển bên vịnh Hạ Long.

Ảnh: Vinhomes Markets