Vượt Thái Lan, Malaysia, Việt Nam thành công đứng top 2 thế giới ở chỉ số đặc biệt này

Đây là xếp hạng cao nhất của Việt Nam từ năm 2019.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 (TTDI). Theo báo cáo, Việt Nam đứng thứ 52/110 nền kinh tế, với điểm số 4,15/7, tăng 7 bậc so với năm 2024.

Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về mức cải thiện điểm số trong giai đoạn 2024-2026. WEF ghi nhận điểm TTDI của Việt Nam tăng 6,3% trong giai đoạn 2024-2026, chỉ sau Albania với mức tăng 7,0% và cao hơn đáng kể mức tăng điểm trung bình 2,1% của 110 nền kinh tế.

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu 2026 (TTDI 2026)

TTDI là bộ chỉ số đánh giá các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành. Chỉ số không trực tiếp đo lường kết quả hoạt động du lịch như lượng khách, mức chi tiêu hay doanh thu, mà tập trung đánh giá các điều kiện giúp một điểm đến có khả năng thu hút, phục vụ và duy trì hoạt động du lịch trong dài hạn.

TTDI 2026 đánh giá ngành du lịch toàn cầu đã bước qua phần lớn giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Năm 2025, lượng khách quốc tế trên toàn cầu đạt kỷ lục 1,5 tỷ lượt và đóng góp 11,6 nghìn tỷ USD vào GDP toàn cầu. Trong giai đoạn 2024-2026, điểm số TTDI của các nền kinh tế trung bình tăng 2,1% - mức cải thiện nhanh nhất kể từ năm 2019. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự gia tăng các nguồn lực văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, cũng như kết nối hàng không và các nguồn lực phục vụ du lịch công vụ.

Khách quốc tế đến Hà Nội. Ảnh: TITC

Theo báo cáo, Nhật Bản là quốc gia có điểm Chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu 2026 cao nhất thế giới. Năm 2025, nước này đón 42,7 triệu lượt khách quốc tế, đồng thời đẩy mạnh chiến lược phân bổ dòng khách tới các điểm đến ngoài những trung tâm quen thuộc như Tokyo, Osaka hay Hiroshima. Và chiến lược này đã mang lại hiệu quả khi sức chi tiêu của du khách tại Nhật Bản đạt 59,7 tỷ USD vào năm 2025.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng thứ hạng cao không đồng nghĩa với việc các điểm đến không đối mặt sức ép. Những nền kinh tế du lịch phát triển thường chịu áp lực về chi phí, tình trạng tập trung khách tại một số điểm đến và tính bền vững của hoạt động du lịch.

Theo WEF, giai đoạn tiếp theo của du lịch toàn cầu sẽ không chỉ là câu chuyện thu hút thêm khách, mà còn nằm ở khả năng quản lý tốc độ tăng trưởng, phân bổ lợi ích cho cộng đồng địa phương, bảo vệ tài nguyên và duy trì hoạt động khi xảy ra các cú sốc về khí hậu, kinh tế hay địa chính trị.