Đừng làm chả nem kiểu cũ nữa, gói thế này vừa nhanh vừa giòn lại lạ miệng, ngon không cưỡng nổi

Quan trọng nhất, cách dàn nhân trực tiếp lên lá ram giúp rút bớt công đoạn chia từng viên nhân và cuốn từng chiếc, rất phù hợp khi muốn làm một mẻ nem nhanh mà vẫn có lớp vỏ giòn đẹp.

Nếu từng ngại làm nem vì phải ngồi gói từng chiếc, căn lượng nhân rồi cuốn cho thật đều, cách làm này sẽ đơn giản hơn khá nhiều. Thay vì đặt một viên nhân vào giữa lá ram rồi cuốn, phần nhân được trộn nhuyễn, dàn mỏng trực tiếp lên lá ram và cuốn lại, sau đó đem chiên. Cách làm này tận dụng đúng kiểu vỏ ram mỏng, giúp cuốn nem nhanh hơn mà khi chiên vẫn có lớp vỏ giòn rụm. Các kiểu ram với nhân tôm, thịt hoặc cá vốn cũng đã có nhiều biến thể trong ẩm thực Việt.

Điểm hay là chỉ cần giữ nguyên cách cuốn này, bạn có thể thay đổi phần nhân để làm thành nhiều loại nem khác nhau. Dưới đây là hai phiên bản dễ làm nhất.

Nem tôm thịt – nhân mềm, thơm, vỏ giòn

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Nguyên liệu: 200g thịt vai xay, 150g tôm tươi, 20g mộc nhĩ, một ít hành tím, hành lá, 1/2 củ cà rốt, nước mắm, tiêu và lá ram.

Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng rồi băm hoặc xay cùng thịt. Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch và băm nhỏ. Cà rốt, hành tím và hành lá cũng băm thật nhỏ.

Cho tất cả nguyên liệu vào bát, nêm một chút nước mắm, tiêu rồi trộn kỹ theo một chiều để phần nhân kết dính. Không nên cho quá nhiều nước mắm hoặc nguyên liệu có nhiều nước vì nhân càng ướt thì khi dàn lên lá ram càng khó thao tác.

Trải một lá ram lên mặt phẳng. Thay vì cho nhân thành một cục ở giữa, lấy một lượng nhân vừa phải rồi dàn thành một lớp mỏng, đều trên khoảng 2/3 bề mặt lá. Chừa lại một phần mép để khi cuốn nhân không bị tràn ra ngoài.

Gấp hai mép bên vào, sau đó cuộn từ một đầu đến hết lá. Cuốn vừa tay, không ép quá chặt để nhân có khoảng trống khi chín. Cách gói này cũng tương tự nguyên tắc cuốn ram thông thường, chỉ khác ở chỗ phần nhân được dàn mỏng trước khi cuộn.

Đun dầu ở lửa vừa, cho nem vào chiên đến khi lớp vỏ vàng giòn. Không nên để dầu quá nóng ngay từ đầu vì lá ram rất mỏng, dễ vàng nhanh trong khi phần nhân bên trong chưa chín.

Vớt nem ra giấy thấm dầu. Khi cắt đôi, phần nhân tôm thịt mềm, thơm, còn lớp vỏ bên ngoài mỏng và giòn.

Nem chả cá – đổi nhân là có ngay một phiên bản khác

Nguyên liệu: 300g chả cá thác lác hoặc chả cá dai, 50-70g thịt xay, một ít thì là, hành lá, tiêu, nước mắm và lá ram.

Chả cá cho vào bát, thêm thịt xay, thì là và hành lá thái nhỏ. Nêm một chút tiêu và nước mắm nếu phần chả cá chưa được nêm sẵn. Trộn đều đến khi hỗn hợp dẻo và kết dính.

Nếu dùng chả cá đã có vị đậm, nên nêm thật ít gia vị để tránh món bị mặn. Phần nhân cũng không cần thêm trứng hay quá nhiều rau củ vì mục đích là giữ độ dai, ngọt của chả cá.

Tiếp tục dùng đúng cách cuốn ở trên: trải lá ram, dàn một lớp nhân mỏng và đều, chừa mép, gấp hai bên rồi cuộn lại. Có thể làm những cuốn nhỏ vừa ăn để khi chiên nhanh chín và phần vỏ giòn đều.

Cho nem vào dầu nóng vừa, chiên đến khi vỏ chuyển màu vàng đẹp. Vớt ra để ráo rồi ăn nóng cùng rau sống và nước mắm chua ngọt.

Phần chả cá bên trong có độ dai mềm, thơm mùi thì là, bên ngoài lại giòn rụm. So với nem tôm thịt, phiên bản này có phần nhân gọn hơn và ít nguyên liệu hơn nhưng vẫn rất hợp với kiểu cuốn mới.

Ảnh minh họa

Muốn nem giòn ngon, đừng bỏ qua 3 điểm này

Thứ nhất, nhân phải có độ dẻo vừa phải. Nếu nhân quá ướt, lá ram dễ mềm và khó cuốn; nếu quá khô, nhân không kết dính, khi chiên dễ bị rời.

Thứ hai, dàn nhân mỏng và đều. Đây là điểm quan trọng nhất của cách làm này. Lớp nhân quá dày sẽ khiến cuốn nem khó chín đều, trong khi phần vỏ đã vàng trước.

Thứ ba, cuốn vừa tay và chiên ở lửa vừa. Lá ram mỏng nên không cần chiên quá lâu. Khi vỏ đã vàng giòn, vớt ra ngay để giữ được độ giòn mà không làm phần nhân bị khô.

Cùng một cách cuốn nhưng chỉ cần thay nhân là đã có hai món hoàn toàn khác nhau. Nem tôm thịt có vị ngọt của tôm và thịt, còn nem chả cá dai thơm, nhẹ vị hơn. Quan trọng nhất, cách dàn nhân trực tiếp lên lá ram giúp rút bớt công đoạn chia từng viên nhân và cuốn từng chiếc, rất phù hợp khi muốn làm một mẻ nem nhanh mà vẫn có lớp vỏ giòn đẹp.