Chuỗi fast food 20.000 cửa hàng tên nghe rất Tây nhưng đến từ Trung Quốc đang âm thầm phủ khắp Việt Nam

Mang cái tên dễ khiến nhiều người liên tưởng tới một thương hiệu phương Tây, Wallace thực chất là chuỗi thức ăn nhanh có xuất phát điểm tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau hơn hai thập kỷ phát triển và xây dựng mạng lưới hơn 20.000 cửa hàng, thương hiệu này đang từng bước mở rộng tại Việt Nam.

Từ cửa hàng đầu tiên ở Phúc Châu, Wallace phát triển thành chuỗi hơn 20.000 điểm bán tại Trung Quốc

Wallace hoạt động từ năm 2001 tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.



Ban đầu, hai anh em Hua Huaiyu và Hua Huaiqing bỏ khoảng 80.000 nhân dân tệ để mở cửa hàng đầu tiên gần Đại học Sư phạm Phúc Kiến. Sản phẩm chính khi đó là hamburger, gà rán, khoai tây chiên và nước ngọt.



Thời gian đầu, Wallace bán sản phẩm với mức giá gần tương đương KFC và McDonald's nhưng kết quả kinh doanh không tốt. Sau đó, chuỗi này chuyển sang chiến lược giá thấp.

Một trong những chương trình từng giúp Wallace thu hút khách là chương trình “1-2-3”, gồm Coca-Cola giá 1 nhân dân tệ, đùi gà 2 nhân dân tệ và hamburger 3 nhân dân tệ.



Từ đó, Wallace tập trung vào phân khúc bình dân, mở cửa hàng tại các khu dân cư và khu vực có chi phí thuê mặt bằng thấp hơn thay vì cạnh tranh trực tiếp tại các trung tâm thương mại lớn.



Wallace sau đó mở rộng nhanh tại Trung Quốc. Theo giới thiệu của Wallace Việt Nam, hệ thống này hiện có hơn 20.000 cửa hàng.



Trong giai đoạn 2019-2022, chuỗi này mở thêm hơn 14.000 cửa hàng. Một trong những yếu tố giúp Wallace tăng nhanh số điểm bán là mô hình hợp tác đầu tư cửa hàng. Nhân viên và đối tác có thể góp vốn vào từng điểm bán thay vì toàn bộ cửa hàng đều do công ty mẹ tự đầu tư. Cách làm này giúp Wallace giảm lượng vốn bỏ ra cho mỗi điểm bán và mở rộng mạng lưới nhanh hơn.

Wallace bắt đầu đưa mô hình gà rán giá bình dân sang Việt Nam

Theo Wallace Việt Nam, thương hiệu bắt đầu mở rộng sang thị trường Đông Nam Á từ năm 2023, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines.



Website Wallace Việt Nam cho biết riêng khu vực miền Bắc đã có 26 cửa hàng. Hệ thống này tập trung chủ yếu tại Hà Nội và đã mở sang một số địa phương khác. Tại TP.HCM, Wallace cũng đã xuất hiện ở nhiều khu vực như TP Thủ Đức, quận 5, quận 6, quận 12, Bình Tân và Bình Chánh.

Thực đơn tại Việt Nam vẫn tập trung vào các sản phẩm chính gồm burger, gà rán, khoai tây chiên, mì Ý và các combo thức ăn nhanh.



Theo bảng giá, burger gà có giá khoảng 50.000 đồng, burger bò 57.000 đồng, burger tôm 59.000 đồng. Một số combo có giá khoảng 55.000-69.000 đồng, trong khi một miếng gà chiên giòn có giá khoảng 38.000 đồng.



Ngoài các món ăn nhanh kiểu phương Tây, Wallace tại Việt Nam còn bán cơm, lạp xưởng và một số món phù hợp với thói quen ăn uống của người Việt.



Công ty TNHH Wallace Việt Nam hoạt động từ ngày 22/8/2024, trụ sở tại TP.HCM, người đại diện là Cao Ruilong. Ngành nghề là bán buôn thực phẩm, đồ uống, hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối.

Cao Ruilong còn đại điện một pháp nhân khác là Công ty TNHH Food Wallace Việt Nam được thành lập 26/6/2025. ﻿

Tháng 5/2026 xuất hiện Công ty TNHH Thực phẩm Maiwang Việt Nam tại KCN Yên Mỹ, Hưng Yên. Ngành nghề chính được đăng ký là chế biến, bảo quản thịt và sản phẩm từ thịt, chi tiết có sản xuất thịt gà đông lạnh; ngoài ra còn có sản xuất bánh hamburger. Người đại diện Bùi Xuân Mạnh đồng thời đại diện một hộ kinh doanh Wallace tại Phủ Lý.﻿