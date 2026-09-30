Chiếc Airbus khổng lồ dài gần 71m, sải cánh gần 65m vừa lần đầu cất cánh: Bay liên tục trong hơn 4 giờ, sở hữu cánh cửa lớn nhất ngành, trọng lượng chở được tương đương 11 trực thăng Black Hawk

Máy bay Airbus khổng lồ mới nhất được giới thiệu lần đầu cất cánh vào ngày hôm qua - 29/9 theo giờ địa phương.

Ngày 29/9, bầu trời Toulouse (Pháp) ghi nhận một cột mốc mới của Airbus khi chiếc A350F đầu tiên chính thức cất cánh. Đây là mẫu máy bay chở hàng thân rộng hoàn toàn mới được Airbus phát triển, đồng thời là bước khởi đầu cho chiến dịch bay thử trước khi mẫu máy bay này có thể đi vào khai thác thương mại.

Theo thông báo chính thức của Airbus, chiếc máy bay thử nghiệm mang số hiệu MSN700 đã bay liên tục trong 4 giờ 10 phút, đạt độ cao tối đa 25.000 feet. Chuyến bay tập trung kiểm tra những đặc tính bay cơ bản, khả năng điều khiển cũng như hoạt động của các hệ thống chính trên máy bay.

Ảnh Airbus

A350F gây ấn tượng trước hết bởi kích thước. Thông số do Airbus công bố cho thấy máy bay dài 70,8 m, sải cánh 64,75 m và cao hơn 17 m. Nếu dựng thẳng đứng, chiều dài của chiếc máy bay tương đương chiều cao của một tòa nhà hơn 20 tầng.

Bên dưới hai cánh là cặp động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97. Tuy có nhiều điểm chung với những chiếc A350 chở khách quen thuộc, A350F không đơn thuần là một chiếc máy bay được tháo ghế để chuyển sang chở hàng. Chiều dài thân, kết cấu sàn, khoang hàng cùng hàng loạt hệ thống đã được Airbus tối ưu riêng cho nhiệm vụ vận tải.

Một trong những con số đáng chú ý nhất là tải trọng tối đa 111 tấn. Airbus cho biết với mức tải này, A350F có thể thực hiện các chặng bay dài tới khoảng 8.700 km, đồng thời vận chuyển từ pallet tiêu chuẩn tới những kiện hàng lớn như động cơ máy bay hiện đại.

Để dễ hình dung mức tải 111 tấn lớn tới đâu, có thể đặt cạnh trực thăng UH-60M Black Hawk. Theo Lockheed Martin, phiên bản UH-60M có trọng lượng toàn bộ tối đa 9.979 kg, tương đương gần 10 tấn. Như vậy, xét riêng về khối lượng, tải trọng tối đa của A350F tương đương khoảng 11 chiếc trực thăng Black Hawk.

Sự kiện máy bay A350F mới của Airbus cất cánh lần đầu tiên thu hút đông đảo truyền thông (Ảnh Airbus)

Sở hữu cánh cửa lớn nhất ngành hàng không, rộng tới 4,3 m

Khả năng mang lượng hàng lớn cũng kéo theo một yêu cầu đặc biệt: hàng hóa phải có thể được đưa vào máy bay nhanh và thuận tiện. Vì vậy, Airbus đã thiết kế cho A350F một cánh cửa rất lớn ở boong chính.

Theo Airbus, cửa khoang hàng của A350F có khoảng mở thông thủy rộng 4,3 m, cao 3,15 m. Nhà sản xuất giới thiệu đây là cửa hàng hóa boong chính lớn nhất trong ngành hàng không thương mại, rộng hơn khoảng 15% so với cửa trên một số mẫu máy bay chở hàng thân rộng lớn đang khai thác.

Kích thước này không chỉ để tạo ấn tượng. Airbus cho biết cửa đủ lớn để những hàng hóa quá khổ như động cơ turbofan cỡ lớn có thể được đưa vào khoang theo một thao tác tương đối trực tiếp, thay vì mất nhiều thời gian xoay trở như với cửa nhỏ hơn.

Đáng chú ý, cánh cửa khổng lồ không nằm gần mũi mà được bố trí ở phần thân sau. Theo Airbus, lựa chọn này nhằm duy trì trọng tâm tối ưu khi chất hàng: các pallet đầu tiên được đưa qua cửa phía sau rồi chuyển dần về phía trước, giúp quá trình xếp dỡ an toàn và cân bằng hơn. Cánh cửa sử dụng vật liệu composite và hệ thống đóng, mở bằng điện thay cho cơ cấu thủy lực truyền thống.

Ảnh Airbus

Đây cũng là một trong những thay đổi khiến A350F khác biệt đáng kể với các phiên bản A350 chở khách, dù nhìn tổng thể, chiếc máy bay vẫn giữ dáng cánh dài và phần mũi đặc trưng của dòng A350.

Ngoại hình như một “kiện hàng khổng lồ”

Không chỉ các thông số kỹ thuật, chiếc MSN700 vừa cất cánh còn khiến người yêu hàng không chú ý bởi lớp sơn có phần khác thường.

Thay vì một bộ nhận diện đơn giản thường thấy trên máy bay thử nghiệm, toàn bộ thân A350F được biến thành hình ảnh gợi liên tưởng tới một kiện hàng khổng lồ. Những họa tiết như băng dính, nhãn dán và con dấu vận chuyển được bố trí dọc thân máy bay, khiến chiếc A350F trông giống một kiện hàng đang thực sự bay trên bầu trời.

Theo Airbus, thiết kế này bắt nguồn từ một cuộc thi được mở cho công chúng từ năm 2022, thu hút hơn 4.000 đề xuất. Hai phương án cùng lấy cảm hứng từ hộp carton được chọn chiến thắng, sau đó được bộ phận thiết kế của Airbus kết hợp thành lớp sơn cuối cùng trên MSN700. Do máy bay chở hàng gần như không có cửa sổ hành khách, các nhà thiết kế có gần 1.000 m2 bề mặt thân để thể hiện ý tưởng.

Chiếc máy bay nhìn như môt "kiện hàng khổng lồ" (Ảnh Airbus)

Phần đuôi vẫn giữ họa tiết mô phỏng kết cấu sợi carbon quen thuộc trên các máy bay thử nghiệm thuộc gia đình A350. Airbus cho biết A350F cũng là mẫu máy bay chở hàng trên thị trường có khung thân chủ yếu bằng sợi carbon; hơn 70% kết cấu máy bay được làm từ các vật liệu tiên tiến.

Dù đã bay lên bầu trời, hành trình của A350F mới chỉ bắt đầu. Airbus dự kiến sử dụng hai máy bay MSN700 và MSN701 trong chương trình thử nghiệm. Trong đó, MSN700 tập trung vào đặc tính điều khiển, hệ thống lái tự động và hiệu năng, còn MSN701 sẽ đảm nhiệm nhiều bài thử về hệ thống, điều hòa không khí, phát hiện khói cũng như vận hành trong điều kiện nóng và lạnh.

Theo Airbus, chiến dịch này dự kiến kéo dài khoảng 10 tháng với khoảng 400 giờ bay thử, hướng tới chứng nhận kiểu loại của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA). A350F hiện được hãng dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2027.