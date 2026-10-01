Sun PhuQuoc Airways hoàn tất phê chuẩn khai thác Airbus A330 và mở rộng vùng khai thác tới châu Âu

Ngày 30/9/2026, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) phê chuẩn Sun PhuQuoc Airways (SPA) khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330, đồng thời mở rộng vùng khai thác tới châu Âu. Quy trình phê chuẩn được hoàn tất trong chưa đầy sáu tháng, đúng một năm sau khi hãng nhận Chứng chỉ Nhà khai thác tàu bay (AOC), tạo nền tảng để SPA phát triển mạng bay tầm

Chưa đầy sáu tháng hoàn tất phê chuẩn tàu bay thân rộng

Phê chuẩn khai thác tàu bay thân rộng đặt ra yêu cầu kiểm chứng toàn diện đối với hãng hàng không, từ khai thác bay, huấn luyện, kỹ thuật bảo dưỡng, điều phái đến dịch vụ mặt đất. Nộp hồ sơ từ ngày 16/4/2026, SPA đồng thời hoàn thiện hệ thống tài liệu, huấn luyện đội ngũ và thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, kiểm chứng theo yêu cầu của nhà chức trách, từ thực hành thoát hiểm đến các chuyến bay chứng minh. Trong quá trình thẩm định, Cục HKVN đánh giá cao mức độ hoàn thiện của hệ thống tài liệu, năng lực tổ chức thực thi và mức độ tuân thủ của hãng.

Sun PhuQuoc Airways đã đón tàu bay Airbus A330 đầu tiên vào ngày 22/9/2026

Kết quả này tiếp nối quá trình phát triển liên tục của SPA trong năm đầu hoạt động. Kể từ khi nhận AOC ngày 25/9/2025 và khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 1/11/2025, hãng đã được phê chuẩn khai thác tới hơn 10 điểm đến quốc tế tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Trung Á, phục vụ gần 3,4 triệu lượt hành khách.

Tàu bay Airbus A330 hạ cánh tại Cảng HKQT Phú Quốc

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết: “Phê chuẩn khai thác A330 sau đúng một năm kể từ AOC đầu tiên là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc vào con người, hệ thống và quy trình, cùng sự hướng dẫn sát sao của Cục Hàng không Việt Nam. Năng lực khai thác tàu bay thân rộng tạo điều kiện để SPA kết nối trực tiếp Phú Quốc với những thị trường xa hơn, phù hợp với định hướng phát triển mạng bay dài hạn của hãng.”

A330 mở ra không gian phát triển mạng bay tầm xa

Ngày 22/9/2026, SPA tiếp nhận chiếc A330 đầu tiên thuộc sở hữu, số hiệu VN-A969, mở đầu kế hoạch đưa 8 tàu A330 vào đội bay đến tháng 4/2027. Tàu bay sẽ khai thác thương mại từ ngày 3/10 trên chặng Hà Nội - TP.HCM trước khi chuyển sang các đường bay quốc tế.

Ghế Thương gia tàu bay Airbus A330

A330 bổ sung một lớp năng lực mới cho mạng bay của SPA. Nếu đội tàu thân hẹp là nền tảng của mạng bay nội địa và khu vực, A330 mở rộng phạm vi khai thác, cho phép hãng phát triển các đường bay thẳng từ Phú Quốc tới những thị trường xa hơn. Trên nền tảng này, SPA định hướng phát triển mạng bay theo các hành lang thị trường, gắn năng lực đội tàu với đặc điểm và tiềm năng của từng khu vực.

Từ ngày 13/11/2026, A330 dự kiến khai thác đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Moscow (PQC-SVO), mở đầu cho mạng kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới Nga. Cùng với vùng khai thác vừa được phê chuẩn tới châu Âu, SPA có thêm cơ sở để nghiên cứu các đường bay tới Trung Âu, trong đó có Praha (Cộng hòa Séc), đồng thời mở rộng khả năng khai thác trên các đường bay tới Trung Á, với các điểm đến như Almaty và Astana (Kazakhstan).

Nội thất tàu bay được hãng lấy cảm hứng từ Phú Quốc

Bên cạnh Nga, châu Âu và Trung Á, SPA dự kiến đưa A330 vào khai thác các đường bay tới Nhật Bản từ tháng 1/2027 và Australia từ tháng 5/2027, từng bước mở rộng bán kính kết nối trực tiếp từ Phú Quốc.

Ghế Phổ thông Đặc biệt được làm từ da bò nguyên tấm màu cát ấm

Trong giai đoạn tiếp theo, Boeing 787-9 Dreamliner dự kiến gia nhập đội bay, bổ sung năng lực khai thác các đường bay có cự ly xa hơn. Cùng với tàu bay thân hẹp và A330, 787-9 sẽ hình thành cấu trúc đội bay theo từng lớp năng lực, cho phép SPA phân bổ đội tàu phù hợp với từng thị trường và từng chặng bay, qua đó mở thêm dư địa kết nối trực tiếp tới Phú Quốc trong giai đoạn điểm đến bước vào chu kỳ phát triển mới, hướng tới APEC 2027.

Từ AOC đầu tiên đến năng lực khai thác tàu bay thân rộng chỉ trong một năm, Sun PhuQuoc Airways đang từng bước mở rộng từ mạng bay khu vực tới các thị trường xa hơn, đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách quốc tế qua những hành lang kết nối ngày càng rộng mở.