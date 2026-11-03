Chỉ cần vài nguyên liệu rẻ tiền trong chợ, biến thành mâm cơm 4 món vừa ngon vừa đẹp mắt

Đặc biệt, không nên làm cả bốn món đều đậm vị hoặc nhiều dầu mỡ.

Không phải cứ muốn một mâm cơm ngon là phải mua thịt cá đắt tiền. Với vài nguyên liệu bình dân, nếu biết kết hợp cách chế biến, vẫn có thể làm được một mâm cơm đủ món, màu sắc đẹp mắt mà ăn cả nhà vẫn thấy ngon miệng.

Mâm cơm dưới đây gồm thịt nạc rim gừng, tép đồng rang khế, đậu phụ chiên sả ớt và canh bí xanh nấu lạc. Các món có vị khác nhau nên khi ăn cùng một bữa sẽ không bị ngấy, trong khi tổng chi phí chỉ khoảng 90.000–100.000 đồng tùy giá thực phẩm từng nơi.

Thịt nạc rim gừng – món mặn ăn với cơm nóng rất hợp

Ảnh minh họa

Khoảng 200g thịt nạc vai thái miếng mỏng, ướp với nước mắm, một chút đường, tiêu và gừng thái sợi. Cho thịt vào chảo đảo đến khi săn lại, thêm một chút nước rồi rim ở lửa nhỏ.

Khi nước gần cạn, cho thêm gừng và vài lát ớt, đảo đến khi phần nước rim sánh lại, bám quanh miếng thịt. Thịt nạc vai có chút mỡ xen kẽ nên khi rim theo cách này vẫn mềm, không bị khô như thịt nạc hoàn toàn.

Tép đồng rang khế – nhỏ con nhưng cực kỳ đưa cơm

Khoảng 150–200g tép đồng làm sạch, để ráo. Khế chua thái lát mỏng, vắt nhẹ cho bớt nước. Phi thơm hành tím, cho tép vào rang đến khi săn và chuyển màu thì thêm khế.

Nêm nước mắm, một chút đường và tiêu, tiếp tục đảo trên lửa vừa đến khi tép khô ráo, khế mềm nhưng vẫn giữ được vị chua nhẹ. Cuối cùng thêm hành lá hoặc lá chanh thái sợi. Vị mặn ngọt xen chút chua của khế giúp món này ăn cùng cơm nóng rất bắt miệng.

Đậu phụ chiên sả ớt – rẻ tiền nhưng không hề nhạt nhẽo

Đậu phụ cắt miếng vừa ăn, thấm khô rồi chiên vàng các mặt. Phần sả băm, tỏi và ớt đem phi thơm, nêm một chút nước mắm và đường để tạo thành hỗn hợp đậm vị.

Cho đậu phụ vào đảo nhẹ để lớp sả ớt bám quanh bên ngoài. Món này có lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm, thơm mùi sả và cay nhẹ nên có thể dùng như món ăn kèm hoặc món nhậu đều hợp.

Canh bí xanh nấu lạc – món thanh vị để cân bằng cả mâm cơm

Bí xanh gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Lạc rang hoặc lạc sống giã hơi dập, cho vào nồi nước nấu trước đến khi nước có vị bùi nhẹ. Sau đó cho bí xanh vào, nêm muối hoặc gia vị vừa ăn và nấu đến khi bí vừa chín tới.

Có thể thêm hành lá, rau mùi hoặc một chút tiêu trước khi tắt bếp. Bát canh có vị thanh, hơi bùi, giúp cân bằng những món rang và rim đậm đà trên mâm.

Mẹo để mâm cơm rẻ nhưng vẫn ngon

Với những mâm cơm tiết kiệm, nên chọn một món có thịt, một món từ nguyên liệu nhỏ hoặc rẻ như tép, thêm đậu phụ và một món canh rau. Cách này vừa giảm chi phí vừa tạo được nhiều hương vị khác nhau.

Đặc biệt, không nên làm cả bốn món đều đậm vị hoặc nhiều dầu mỡ. Món rim và món rang đã có vị mặn thơm, vì vậy món đậu phụ chỉ cần cay nhẹ, còn canh nên giữ vị thanh. Khi đặt lên mâm, thêm một đĩa rau hoặc vài lát ớt, hành lá để tạo màu cũng khiến bữa cơm bình dân nhìn hấp dẫn hơn nhiều.