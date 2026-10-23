Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ làm sân bay nằm hoàn toàn trên mặt biển, rộng gấp 28 lần sân vận động Mỹ Đình, vốn đầu tư 9.200 tỷ

Cảng hàng không Vân Phong dự kiến được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ, với diện tích khoảng 497,1 ha (rộng gấp 28 lần sân vận động Mỹ Đình 17,5 ha). Đây được xem là mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch với mục tiêu là xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị loại I, lên thành phố vào năm 2030 theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; đồng thời phát triển thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch quốc tế và cửa ngõ giao thương có sức cạnh tranh cao.

Đáng chú ý, quy hoạch đề cập các khu vực nghiên cứu lấn biển với tổng diện tích dự kiến khoảng 6.247 ha, gắn với những khu vực như Bắc Vân Phong, cảng Nam Vân Phong, cảng Ninh Chữ, cảng Cà Ná, khu vực Cảng hàng không Vân Phong…

Theo Quyết định 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa) được bổ sung vào danh sách quy hoạch.

Theo phương án nghiên cứu, sân bay Vân Phong sẽ được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ, với diện tích khoảng 497,1 ha (rộng gấp 28 lần sân vận động Mỹ Đình 17,5 ha). Đây được xem là mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Dự án được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, thuộc khu vực huyện Vạn Ninh trước đây, cách TP Nha Trang khoảng 65 km. Sân bay được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có khả năng khai thác các loại máy bay thân rộng.

Công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 9.214 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung sân bay Vân Phong nhằm hình thành cửa ngõ giao thông hàng không quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch, dịch vụ và logistics. Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo động lực chiến lược cho sự phát triển của Khu kinh tế Vân Phong và các khu vực lân cận.