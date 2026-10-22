Thông tin mới nhất về sân bay quốc tế nhưng cả năm không có chuyến bay quốc tế nào

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị rà soát quy hoạch sân bay quốc tế Cần Thơ, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics hàng không và hệ thống giao thông kết nối.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, tham gia ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Trong đó, cơ quan này đề nghị rà soát, đồng bộ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ với định hướng phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics hàng không và làm rõ tính chất nghiên cứu cảng hàng không mới tại Trần Đề.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xác định khu vực TP Cần Thơ có một cảng hàng không quốc tế là Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Cảng được quy hoạch đạt cấp sân bay 4E, với công suất khoảng 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 4,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Hiện Bộ Xây dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành, TP Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị liên quan đang được triển khai.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị cơ quan tổ chức lập Quy hoạch chung TP Cần Thơ chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật và tham khảo hồ sơ quy hoạch chi tiết cảng hàng không đang được xây dựng.

Các nội dung cần xem xét gồm hiện trạng, dự báo nhu cầu vận tải, tổ chức khai thác, kết nối giao thông, quỹ đất và định hướng phát triển dài hạn. Việc rà soát nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch chung thành phố với quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc và quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đối với định hướng phát triển khu thương mại tự do và trung tâm logistics hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển của địa phương trong quá trình lập quy hoạch chi tiết cảng.

Để bảo đảm tính đồng bộ, cơ quan này đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn quy hoạch chi tiết cảng hàng không rà soát, đánh giá tổng thể mối liên kết giữa sân bay với khu thương mại tự do, trung tâm logistics hàng không và hệ thống giao thông kết nối.

Các bên cần làm rõ nhu cầu sử dụng đất, phương án tổ chức không gian và lộ trình phát triển, bảo đảm tính khả thi, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác cảng hàng không hiện hữu.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc phối hợp rà soát nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hàng không và các quy hoạch liên quan, tạo cơ sở tổ chức không gian phát triển phù hợp với định hướng dài hạn của thành phố.

Đối với định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Trần Đề, hồ sơ dự thảo Quy hoạch chung TP Cần Thơ đề xuất nghiên cứu 3 phương án bố trí cảng hàng không mới.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị xác định rõ các phương án này mang tính nghiên cứu định hướng không gian, dự trữ quỹ đất để phục vụ nghiên cứu trong dài hạn, không đồng nghĩa với việc cảng hàng không mới đã được đưa vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc.

Trường hợp tiếp tục nghiên cứu, TP Cần Thơ cần phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan chuyên môn đánh giá đồng bộ những yếu tố liên quan trước khi xem xét đề xuất bổ sung cảng hàng không mới vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc.

Các nội dung cần đánh giá bao gồm nhu cầu vận tải, hiệu quả đầu tư, quốc phòng - an ninh, vùng trời, phương thức bay, an toàn khai thác, điều kiện địa hình, khí tượng, môi trường và khả năng kết nối giao thông.

Trước đó vào tháng 5/2026, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết thành phố đang hoàn thiện quy hoạch tích hợp mới, hướng tới hình thành các trung tâm logistics đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, khu vực quanh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được quy hoạch trở thành trung tâm logistics hàng không của vùng.

Tuy nhiên, việc chưa có đường bay quốc tế thường lệ vẫn là vấn đề khiến địa phương trăn trở. “Sân bay quốc tế mà cả năm không có chuyến bay quốc tế, địa phương cũng rất buồn”, ông Tuyên chia sẻ.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nằm tại phường Thới An Đông, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Sân bay hiện có đường băng dài 3 km, 10 vị trí đỗ tàu bay và nhà ga có công suất thiết kế khoảng 3–5 triệu lượt khách mỗi năm.

Dù vậy, từ năm 2019 đến nay, lượng hành khách qua sân bay chỉ đạt khoảng 1–1,4 triệu lượt mỗi năm. Các đường bay quốc tế thường lệ vẫn chưa được khôi phục sau đại dịch Covid-19.