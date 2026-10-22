Đặt phòng tăng 15 lần trước đêm diễn BIGBANG: Thành phố nào cũng muốn có concert lớn, và đây là lý do

Vé máy bay đến Hà Nội tăng 74%, khách sạn quanh sân vận động hết phòng từ cuối tháng 7. Nhưng kinh nghiệm từ Singapore và Úc cho thấy con số đặt chỗ chưa nói hết thành phố được bao nhiêu từ một concert lớn.

Ba ngày trước khi BIGBANG biểu diễn hai đêm 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã gần như kín chỗ. Theo dữ liệu đặt chỗ Trip.com công bố đầu tháng 10, các khách sạn trong bán kính 3km quanh sân Mỹ Đình trên nền tảng này đều báo hết phòng từ ngày 29/7, gần ba tháng trước đêm diễn.

Lượt đặt phòng cho các đêm 23 và 24/10 cao gấp khoảng 15 lần mức trung bình các ngày trong tháng 10.

Cũng theo Trip.com, lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội giai đoạn 23 đến 26/10 tăng 74%, số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025, góp phần đẩy nhu cầu du lịch đến Hà Nội trong cả tháng 10 tăng 45%. Fan lên kế hoạch rất sớm, vé máy bay được đặt trước trung bình 70 ngày, khách sạn trước 76 ngày, với 65% lượt đặt phòng chốt từ 60 ngày trở lên.

Cú hích đầu tiên đến ngay khi tour được công bố ngày 11/6, và vào đợt mở bán sớm giữa tháng 8, lượng đặt vé bay và khách sạn vọt lên gấp 6 lần mức trung bình hằng ngày.

Những con số này đủ để gọi BIGBANG là sự kiện du lịch lớn nhất của Hà Nội trong tháng. Nhưng câu hỏi đáng đặt ra là, trong cơn sốt đặt chỗ đó, bao nhiêu thực sự là tiền mới chảy vào thành phố?

Lần gần nhất Mỹ Đình đón một siêu sao K-pop là hai đêm BLACKPINK tháng 7/2023. Khi đó, theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố đón hơn 30.000 lượt khách quốc tế và 140.000 lượt khách nội địa trong hai ngày diễn ra đêm nhạc, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 630 tỷ đồng.

Với BIGBANG, dữ liệu đặt chỗ cho thấy sức hút không kém.

Nhưng ở bất kỳ thành phố nào đón một tour lớn, giới kinh tế học đều đặt ra cùng một câu hỏi trong tổng số tiền khách chi tiêu những ngày đó, bao nhiêu thực sự là phần tăng thêm nhờ concert?

Fan bản địa hay fan bay đến: Ai mới thực sự đem tiền về?

Năm 2024, Singapore trở thành điểm dừng Đông Nam Á duy nhất của tour Eras Tour của Taylor Swift, sau khi Tổng cục Du lịch Singapore cấp một khoản tài trợ từ Quỹ Phát triển Du lịch cho nhà tổ chức AEG. Kinh tế gia Erica Tay của Maybank ước tính sáu đêm diễn có thể tạo ra 350 đến 500 triệu đô Sing doanh thu du lịch.

Điểm mấu chốt nằm ở cơ cấu khán giả. Theo CNN, tại Singapore khoảng 70% người xem bay đến từ nước ngoài, và theo Trip.com khi đó, lượng chuyến bay đến Singapore tăng 186%, đặt phòng tăng gần gấp bốn lần. Ngược lại, ở chặng Úc, 98% vé được bán cho người Úc, nên gần như không tạo ra tác động ròng lên GDP quý.

Người dân địa phương chi tiền cho vé concert thì cũng bớt chi cho nhà hàng, rạp phim hay mua sắm, tiền chỉ đổi chỗ trong nền kinh tế chứ không sinh thêm. Ngay cả với Taylor Swift, kinh tế trưởng KPMG Úc Brendan Rynne vẫn cảnh báo rằng tác động kinh tế ròng nhiều khả năng thấp hơn nhiều so với các ước tính được đưa ra.

Áp vào Hà Nội, phần tiền thực sự "mới" đến từ khán giả ngoài thành phố. Dữ liệu Trip.com cho thấy nhóm này không nhỏ: TP.HCM, Seoul, Đài Bắc, Nagoya, Đà Nẵng và Busan là những thành phố gửi khách đến Hà Nội nhiều nhất trong dịp concert. Sự xuất hiện của khách đến từ Seoul, Đài Bắc hay Nagoya đáng chú ý, bởi BIGBANG cũng có lịch diễn tại Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản trong cùng tour. Mỗi vị khách từ những nơi này mang theo chi tiêu cho vé máy bay, phòng ở, ăn uống, đi lại, thứ mà một fan bản địa không tạo ra.

Tiền vé đi đâu, tiền du lịch ở lại đâu?

Một lớp phân tích khác là dòng tiền vé. Với các tour quốc tế, phần lớn doanh thu bán vé chảy về nghệ sĩ, công ty quản lý và nhà tổ chức tour, phần ở lại nước sở tại chủ yếu là chi phí thuê sân, sản xuất, nhân sự và thuế. Thứ một thành phố thực sự giữ được nằm ở chi tiêu của khách ngoài vé, phòng khách sạn, bữa ăn, chuyến taxi, món quà lưu niệm.

Ngay cả khoản chi tiêu này cũng phân bổ không đều. Theo dữ liệu Trip.com, đợt sóng đặt phòng của BIGBANG tập trung dày đặc trong bán kính vài km quanh Mỹ Đình và dồn vào hai, ba đêm. Với một thành phố, giá trị thực nằm ở việc khách có ở lại lâu hơn và tiêu tiền ở những nơi khác ngoài khu vực sân vận động hay không.

Trong khi Hà Nội đón khách concert, fan Việt cũng đang mang tiền đi xem concert ở nước ngoài với tốc độ nhanh hơn. Cùng báo cáo của Trip.com cho thấy lượt đặt chỗ của khách Việt đến Bangkok dịp The Weeknd diễn đầu tháng 10 cao gấp 7 lần trung bình tháng, đến Kuala Lumpur dịp 2 đến 4/11 cao gần gấp 22 lần. Với tour BTS tháng 12, lượt đặt vé đi Bangkok tăng 1.116% và đi Singapore tăng 696% so với tháng 12/2025, dù mức tăng này được tính trên nền thấp hơn nhiều so với Hà Nội.

Đó cũng là lý do các nước trong khu vực coi concert là cuộc cạnh tranh có chủ đích. Singapore trả tiền để giành độc quyền. Sau khi lỡ Taylor Swift, chính phủ Indonesia thông báo lập một quỹ du lịch để đấu thầu các concert của siêu sao.

Trả lời Washington Post, giáo sư Can Seng Ooi của Đại học Tasmania nhận định thương vụ Eras Tour là một phần của "kế hoạch lớn" biến Singapore thành điểm đến nghệ thuật và văn hóa của khu vực, đi cùng chuỗi sự kiện từ Coldplay đến Formula 1.

Hà Nội lần này nhận được hai đêm diễn mà không cần trả tiền giành giật. Nhưng một đợt "cháy phòng" chưa đủ để trả lời thành phố được gì. Câu trả lời sẽ nằm ở những con số chưa ai công bố, bao nhiêu khán giả đến từ ngoài Hà Nội, họ ở lại bao lâu, và họ có tiêu tiền ở đâu khác ngoài bán kính 3km quanh sân Mỹ Đình.