Cảnh tượng mới nhất tại gian hàng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại Trung Quốc

Cảnh tượng này có gì đặc biệt và đáng chú ý?

Từ ngày 19/10, Lễ hội Cà phê Quốc tế Lục Gia Chủy (Lujiazui International Coffee Culture Festival) chính thức diễn ra tại khu vực Lujiazui Central Green Space, Thượng Hải, Trung Quốc. Giữa hàng trăm thương hiệu cà phê trong và ngoài nước, sự xuất hiện của Trung Nguyên Legend, thương hiệu do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập, đang nhận được sự quan tâm của nhiều người yêu cà phê.

Theo trang tin ExcellentSH của Trung Quốc ngày 21/10, ngay trong ngày đầu mở cửa, gian hàng Trung Nguyên Legend đã đón đông đảo khách tham quan đến check-in, thưởng thức cà phê và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Lượng khách cùng phản hồi của người tiêu dùng vượt kỳ vọng của đơn vị tổ chức hoạt động tại gian hàng.

Điểm nổi bật năm nay là không gian được thiết kế theo hình tròn với tông màu trắng chủ đạo. Bên trong bố trí khu vực trải nghiệm Cà phê Thức tỉnh, mang đến bầu không khí yên tĩnh, khác biệt với sự náo nhiệt của lễ hội bên ngoài.

Đáng chú ý, nữ diễn viên Từ Khiết Nhi (Xu Jie'er) cũng xuất hiện tại gian hàng vào chiều khai mạc. Nữ nghệ sĩ trực tiếp tham gia hoạt động pha cà phê dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đồng thời chụp ảnh lưu niệm và nhận quà tặng sau khi hoàn thành trải nghiệm.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Chính quyền Thượng Hải ngày 20/10, Lễ hội Cà phê Quốc tế Lục Gia Chủy năm nay được tổ chức lần thứ 11, kéo dài từ ngày 19 đến 25/10. Sự kiện quy tụ hơn 390 thương hiệu cà phê đến từ 20 quốc gia, giới thiệu hơn 70 sản phẩm mới, đồ uống đặc biệt và các sản phẩm phiên bản giới hạn.

Trong khi đó, Trung Nguyên Legend đánh dấu lần thứ 5 tham gia lễ hội, tiếp tục mang hương vị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột cùng những nét văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam đến với công chúng Trung Quốc.

Trải nghiệm kéo dài 45 phút, khách tham quan còn có cơ hội nhận quà tặng

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm cà phê, Trung Nguyên Legend còn mang đến một hoạt động khác biệt khi dành khoảng 30 - 45 phút để khách tham quan tự tay thực hiện và thưởng thức một ly cà phê theo phong cách Cà phê Thiền.

Theo ExcellentSH, người tham gia bắt đầu trải nghiệm bằng việc điều hòa nhịp thở, sau đó lần lượt thực hiện các công đoạn làm ấm tách, cảm nhận hương thơm, pha cà phê và chờ từng giọt cà phê chảy xuống từ chiếc phin truyền thống.

Toàn bộ quá trình được thiết kế để người tham gia tập trung vào hương vị, âm thanh và những thao tác pha chế, thay vì chỉ thưởng thức một ly cà phê được chuẩn bị sẵn. Trong nhịp sống bận rộn tại Thượng Hải, trải nghiệm này mang đến một khoảng thời gian thư giãn, giúp khách tham quan cảm nhận rõ hơn nét đặc trưng của văn hóa cà phê Việt Nam.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành trải nghiệm, khách còn có cơ hội mang về bộ quà tặng mang tên "Năng lượng Thức tỉnh". Theo truyền thông Trung Quốc, phần quà gồm phin pha cà phê tương tự loại sử dụng tại gian hàng, cà phê bột và một con dấu kỷ niệm phiên bản giới hạn của lễ hội.

Bên cạnh đó, gian hàng còn triển khai hoạt động thẻ cào may mắn vào những khung giờ nhất định mỗi ngày. Khách tham quan theo dõi tài khoản chính thức của thương hiệu cũng có thể tham gia hoạt động check-in, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực được bố trí riêng.

Ngoài hoạt động Cà phê Thiền, gian hàng còn giới thiệu những hương vị quen thuộc của Việt Nam như cà phê phin, cà phê muối tre, kết hợp cùng các món bánh mì thịt nướng tổng hợp và bánh mì gà sả. Việc đưa cả đồ uống lẫn món ăn Việt Nam đến lễ hội giúp khách quốc tế có thêm cơ hội khám phá văn hóa ẩm thực Việt ngay giữa trung tâm Thượng Hải.

Lần thứ 5 xuất hiện tại lễ hội, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng dấu ấn ở Trung Quốc

Sự hiện diện của Trung Nguyên Legend tại Lễ hội Cà phê Quốc tế Lục Gia Chủy năm 2026 là một phần trong hành trình phát triển thị trường Trung Quốc được doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm qua.

Ngày 21/9/2022, Trung Nguyên Legend đã khai trương không gian Thế giới Cà phê đầu tiên tại số 699 đường Tây Nam Kinh, Thượng Hải. Thời điểm đó, đại diện doanh nghiệp đánh giá Trung Quốc là thị trường quan trọng, với người tiêu dùng năng động, nhanh chóng tiếp cận những xu hướng cà phê mới.

Đến quý I/2026, theo thông tin đăng trên Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung Nguyên Legend tiếp tục khai trương thêm 3 không gian mới tại các khu vực sầm uất ở Thượng Hải.

Đáng chú ý, sức hút của lễ hội cà phê Lục Gia Chủy cũng tăng mạnh qua từng năm. Báo cáo cho thấy trong giai đoạn 2016–2025, quy mô khách tham dự mỗi kỳ đã tăng từ khoảng 12.000 lên 150.000 lượt, trong khi số thương hiệu tham gia tăng từ 24 lên hơn 390.

Trong bối cảnh đó, việc liên tục xuất hiện tại lễ hội mang đến cơ hội để thương hiệu cà phê Việt tiếp cận khách hàng quốc tế. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, Trung Nguyên Legend lựa chọn kết hợp hoạt động thưởng thức, trải nghiệm và tương tác để kể câu chuyện về cà phê Việt Nam.

Theo thông báo từ Trung Nguyên Legend, gian hàng A1-68 tại Lễ hội Cà phê Quốc tế Lục Gia Chủy tiếp tục hoạt động đến hết ngày 25/10/2026, trong khung giờ 10h–22h hằng ngày. Đây cũng là dịp để những người yêu cà phê tại Thượng Hải trực tiếp khám phá hương vị Robusta Buôn Ma Thuột cùng cách thưởng thức cà phê phin mang đậm nét văn hóa Việt Nam.