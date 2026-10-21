Cà phê ngoài trời đường Lê Quang Đạo thưa khách giữa mùa hoa sữa: Hương thu thơ mộng hay “thử thách” mỗi tối?

Giữa lúc Hà Nội đang rà soát, tính chuyện di dời bớt cây hoa sữa ở những tuyến phố trồng quá dày, mùi hương “đặc sản” của mùa thu này vẫn phủ kín nhiều con phố mỗi tối. Tại các quán cà phê nằm ngay dưới hàng hoa sữa, người né vào sau cửa kính, người khó chịu mà vẫn ngồi lì ngoài trời, mỗi người một cách “sống chung”

Bàn ngoài trời thưa dần, khách chọn ngồi sau cửa kính

Những ngày giữa tháng 10, hoa sữa đang vào mùa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Trên đường Lê Quang Đạo, những hàng cây tỏa hương thơm đặc trưng, rõ nhất vào buổi tối. Dưới ánh đèn đường, từng chùm hoa nở dày kín tán cây. Chỉ cần đi ngang qua vài gốc cây đang trổ hoa, mùi hương đã theo người đi đường thêm một quãng.

Những ngày giữa tháng 10, hoa sữa đang vào mùa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội.

Ghi nhận tại các quán cà phê dọc đường Lê Quang Đạo vào buổi tối, lượng khách giữa các địa điểm có sự khác biệt. Một số quán vẫn có khách ra vào, trong khi ở những nơi khác, không gian ngoài trời khá thưa người.

Video: Ghi nhận tình hình các quán cà phê tại đường Lê Quang Đạo vào buổi tối

Ở một quán, dãy ghế ngoài trời giăng đèn lung linh còn bỏ trống khá nhiều, khách chỉ ngồi rải rác vài bàn. Đáng chú ý, tại các quán có cả khu vực ngoài trời và phòng trong nhà, nhiều khách lựa chọn ngồi bên trong, gần cửa kính hoặc tại khu vực có điều hòa, thay vì trực tiếp tận hưởng không khí ngoài trời. Phía sau lớp kính, khu vực trong nhà có phần nhộn nhịp hơn hẳn.



Ở một quán cà phê, dãy ghế ngoài trời giăng đèn lung linh còn bỏ trống khá nhiều, khách chỉ ngồi rải rác vài bàn.

Dù vậy, không phải ai cũng “bỏ chạy” vào trong. Ở không ít quán, những nhóm bạn trẻ vẫn quây quần bên các bàn ngoài trời, vừa nhâm nhi đồ uống vừa trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn. Với họ, gió đêm mát mẻ và không gian thoáng đãng vẫn là thứ khó thay thế, kể cả khi mùi hoa sữa thi thoảng lại theo gió ùa tới.

Ở không ít quán, những nhóm bạn trẻ vẫn quây quần bên các bàn ngoài trời

Lý do cũng không khó hiểu. Với những nhóm đông người, khu vực ngoài trời rộng rãi, dễ kê thêm ghế, lại thoải mái nói cười mà không ngại làm ồn như trong phòng kín. Ngồi lâu trong nhà, dù có điều hòa, có người vẫn thấy bí bách hơn hẳn so với bên ngoài. Thêm nữa, hoa sữa chỉ nở mỗi độ thu về, nên với không ít người, chút khó chịu ấy vẫn đáng đổi lấy cảm giác được ngồi giữa tiết trời đúng chất mùa thu Hà Nội.

Khó chịu với mùi hoa nhưng vẫn ngồi lì ngoài trời

Thú vị là người khó chịu với hoa sữa chưa chắc đã “trốn” vào trong. Một nam khách hàng ngồi tại khu vực ngoài trời chia sẻ rằng bản thân cảm thấy khó chịu với mùi hoa sữa. Dù vậy, anh vẫn chọn vị trí này bởi không gian thoáng hơn so với bên trong quán. Theo anh, khi có gió, mùi hoa đôi lúc chỉ thoảng qua, giúp cảm giác dễ chịu hơn phần nào.

Ở chiều ngược lại, một nữ khách hàng cho biết cô không quá nhạy cảm với mùi hương này. Theo cô, hoa sữa vẫn khá bình thường nếu chỉ ngồi trong thời gian ngắn, nhưng có thể trở nên nồng hơn nếu ở lâu ngoài trời.

Người khó chịu với hoa sữa chưa chắc đã “trốn” vào trong khi đi cà phê

Từ góc nhìn của người làm việc tại quán, lượng khách vẫn duy trì bình thường. Một nhân viên bảo vệ cho biết khách có thể tùy ý lựa chọn chỗ ngồi ngoài trời hoặc vào khu vực phòng kính, phòng mát. Quạt và không gian trong nhà cũng giúp khách có thêm lựa chọn nếu cảm thấy hương hoa bên ngoài quá đậm. Nói cách khác, mùa hoa sữa không khiến quán vắng khách, chỉ khiến chuyện chọn chỗ ngồi trở nên… đáng cân nhắc hơn.

Năm nào cũng “chia phe”, năm nay Hà Nội tính chuyện di dời

Chuyện chọn chỗ ngồi ở quán cà phê thực ra chỉ là một lát cắt nhỏ của cuộc tranh luận về hoa sữa năm nào cũng nóng. Năm nay, câu chuyện còn lên một nấc mới. Ngày 14/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng rà soát các tuyến phố có mật độ hoa sữa cao, đề xuất phương án di dời một phần và trồng thay thế bằng loài cây khác. Toàn thành phố hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, Lê Quang Đạo là một trong những tuyến đường có trồng loài cây này.

Toàn thành phố hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa

Đây không phải lần đầu hoa sữa phải “chuyển nhà”. Năm 2019, hơn 100 cây trên phố Trích Sài (ven hồ Tây) từng được di dời lên khu vực Nam Sơn (Sóc Sơn). Mùa hoa năm nay, cư dân một chung cư ở khu Bắc Linh Đàm còn phải nhờ ban quản lý dùng vòi cứu hỏa phun nước cho hoa rụng bớt. Trên mạng xã hội, cũng có ý kiến đề xuất Hà Nội nên giảm số lượng cây trên cùng một tuyến đường thay vì trồng tập trung quá dày.

Ai nên dè chừng mùi hoa sữa?

Không phải ai cũng bị ảnh hưởng, nhưng theo bác sĩ, cảm giác nhức đầu, khó thở, chóng mặt khi ngửi mùi hoa sữa có thể liên quan đến dị ứng phấn hoa, thường gặp ở người có cơ địa nhạy cảm. Những người này được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời vào mùa hoa, đóng cửa sổ và thay, giặt quần áo sau khi ra ngoài.

Những người dị ứng hoa sữa được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời vào mùa hoa, đặc biệt là buổi tối

Bởi vậy, giữa những ngày hoa sữa nở rộ, cùng một mùi hương có thể mang đến những trải nghiệm rất khác nhau. Người muốn ngồi ngoài trời để tận hưởng tiết trời mát mẻ, người lại chọn một chỗ ngồi sau lớp cửa kính.

Hoa sữa nên được giữ lại như một “đặc sản” của mùa thu Hà Nội, hay nên giảm bớt ở những tuyến phố trồng quá dày? Còn bạn, mùa này bạn chọn ngồi ngoài trời hay “trốn” sau cửa kính?