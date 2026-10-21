Trấn Thành cao 1m71 mà nhón căng cơ khi đi Ai Cập cùng Hari Won

Từ chiếc bill khiến chủ nhân phải nhờ dân mạng tính tiền đến chiếc bồn tiểu được cho là quá cao, chuyến du lịch Ai Cập của Trấn Thành liên tục xuất hiện những tình huống dở khóc dở cười.

Sau khi cùng Hari Won đặt chân đến Ai Cập, Trấn Thành liên tục cập nhật những hình ảnh trong chuyến đi khiến người hâm mộ chú ý. Nếu loạt ảnh trước đó gây ấn tượng với khung cảnh hai vợ chồng ăn sáng, ngắm nhìn quần thể kim tự tháp Giza, thì bài đăng mới đây của nam MC lại mang đến một góc nhìn đời thường hơn về hành trình khám phá đất nước Bắc Phi.

Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc tham quan, nghỉ dưỡng, Trấn Thành còn hào hứng kể lại loạt tình huống khiến anh vừa bất ngờ vừa bật cười. Với cách kể chuyện đặc trưng, nam nghệ sĩ biến những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt trong chuyến đi thành màn “review sơ sơ” đầy hài hước.

Trấn Thành review "sương sương" chuyến đi Ai Cập

Chiếc hóa đơn khiến Trấn Thành phải cầu cứu cộng đồng mạng

Mở đầu bài đăng, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh một tờ giấy ghi các con số bên cạnh bàn ăn với những món ăn, đồ uống còn trên bàn. Thay vì đưa ra nhận xét về chất lượng hay giá cả, nam MC lại khiến người đọc bật cười khi nhờ mọi người hỗ trợ tính tiền.

“Bill đây!! Ai coi và tính tiền dùm Hai!”, anh viết.

Hoá đơn ở Ai Cập khiến nam MC phải "cầu cứu" dân mạng vì không đọc ra

Qua hình ảnh được đăng tải, các con số trên tờ giấy được ghi tay khá khó đọc. Chưa rõ đây là cách ghi hóa đơn của người bán hay một bảng kê được viết riêng cho bữa ăn, nhưng chính vẻ nguệch ngoạc của những ký hiệu này đã tạo nên tình huống hài hước cho màn review.

Với khách du lịch, việc làm quen với cách ghi giá, đơn vị tiền tệ và những quy ước thanh toán tại một quốc gia khác đôi khi cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Ai Cập sử dụng đồng bảng Ai Cập (EGP), trong khi cách ghi số và trình bày giá cả có thể khác nhau tùy cơ sở kinh doanh. Bởi vậy, nếu không quen với cách ghi chép tại địa phương, việc đọc một tờ bill viết tay cũng có thể khiến du khách lúng túng.

Trang sức bày bán đơn sơ, khách mua theo kiểu “được thì mua”

Một chi tiết khác khiến Trấn Thành thích thú là cách bày bán trang sức tại địa phương. Trong bức ảnh được nam nghệ sĩ chia sẻ, những món đồ nhỏ có phần mặt đá được treo trên một tấm bảng gỗ, bên trên ghi dòng chữ “Metroid From Siwa”.

“Trang sức treo vậy đó! Mua được thì mua!”, Trấn Thành hài hước nhận xét.

Cách bày bán trang sức tại địa phương cũng khiến anh ấn tượng

Không cần quầy kính cầu kỳ hay cách trưng bày bóng bẩy, những món đồ được sắp xếp khá đơn giản, tạo cảm giác gần gũi với hình ảnh các quầy hàng thủ công thường bắt gặp tại những điểm du lịch. Sự tương phản giữa cách bày bán có phần ngẫu hứng và thói quen mua sắm tại các cửa hàng hiện đại cũng là điều khiến nam MC chú ý.

Dòng chữ trên bảng có nhắc đến Siwa, một ốc đảo nổi tiếng ở phía tây Ai Cập, gần biên giới Libya. Nơi đây được biết đến với cảnh quan sa mạc, hồ muối, những khu dân cư mang kiến trúc truyền thống và các sản phẩm thủ công địa phương.

Tuy nhiên, chỉ từ bức ảnh chưa thể xác định chính xác chất liệu của các món trang sức hay nguồn gốc cụ thể của chúng. Dù vậy, chi tiết này vẫn góp thêm một lát cắt thú vị về những trải nghiệm mua sắm mà Trấn Thành bắt gặp trong hành trình khám phá Ai Cập.

Gặp trẻ em bản địa, Trấn Thành bất ngờ vì sự thân thiện

Không chỉ có những tình huống liên quan đến ăn uống hay mua sắm, nam MC còn chia sẻ khoảnh khắc trò chuyện cùng một em nhỏ tại địa phương.

Trong bức ảnh được đăng tải, Trấn Thành ngồi đối diện một bé trai, cả hai có vẻ đang tương tác khá tự nhiên. Hình ảnh này khiến anh đặc biệt ấn tượng với sự cởi mở của trẻ em nơi đây.

“Sao con nít bên này thân thiện quá! Nó nói chuyện với Hai y như bác Hai nó ở nhà! Còn hiểu hay không là chuyện của Hai nha!”, nam nghệ sĩ viết.

Cách kể chuyện dí dỏm khiến người đọc dễ hình dung tình huống: hai bên có thể thoải mái trò chuyện, biểu cảm và tương tác với nhau, nhưng việc hiểu trọn vẹn nội dung đối phương nói lại là chuyện khác.

Trong những chuyến du lịch nước ngoài, rào cản ngôn ngữ đôi khi tạo ra những tình huống khó xử, nhưng cũng có thể trở thành chất liệu cho những kỷ niệm đáng nhớ. Một nụ cười, cử chỉ thân thiện hay cuộc trò chuyện ngắn với người dân địa phương cũng đủ khiến hành trình khám phá trở nên gần gũi hơn, thay vì chỉ xoay quanh những địa danh nổi tiếng.

Chiếc bồn tiểu khiến nam MC lo cho cả dàn đồng nghiệp

Đáng chú ý nhất trong bài đăng có lẽ là câu chuyện về nhà vệ sinh. Trấn Thành cho biết anh bất ngờ khi phát hiện chiếc bồn tiểu nam tại nơi mình sử dụng được lắp đặt ở vị trí khá cao so với tầm vóc của bản thân.

“Quan trọng nhất nè! Sao bên này cái toilet nó cao hơn lavabo vậy? Làm như nó custom riêng cho mấy đứa như Vĩnh Đam hay Quốc Anh hay sao á. Chứ tui 1m71 mà nhón căng cơ luôn đó”, nam MC hài hước chia sẻ.

Hài hước nhất trong bài đăng có lẽ là câu chuyện về nhà vệ sinh.

Không dừng lại ở việc kể về trải nghiệm của mình, Trấn Thành còn nghĩ ngay đến những đồng nghiệp có chiều cao nổi bật như Vĩnh Đam, Quốc Anh và loạt đàn em Quang Hùng MasterD, Sơn K, Captain hay Cool Kid. Anh đùa rằng nếu những người này có dịp sang Ai Cập, chưa biết họ sẽ xoay xở ra sao với thiết kế nhà vệ sinh nói trên.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành điểm nhấn của màn review bởi cách nam nghệ sĩ biến một bất tiện rất đời thường thành tình huống gây cười. Thay vì tập trung vào những trải nghiệm xa hoa thường gắn với các chuyến du lịch của người nổi tiếng, anh lại kể về một chi tiết nhỏ mà bất kỳ ai đi xa cũng có thể gặp phải: cơ sở vật chất tại nơi lưu trú không phải lúc nào cũng giống với những gì mình quen thuộc.

Trên thực tế, chiều cao lắp đặt thiết bị vệ sinh có thể khác nhau tùy thiết kế công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và đối tượng sử dụng. Từ một bức ảnh đơn lẻ, chưa thể kết luận đây là cách thiết kế phổ biến tại Ai Cập hay chỉ là đặc điểm của nhà vệ sinh mà Trấn Thành ghé qua. Bởi vậy, câu chuyện nên được hiểu như một trải nghiệm cá nhân được nam nghệ sĩ kể lại bằng giọng điệu hài hước.

Chuyến du lịch Ai Cập với những trải nghiệm ngoài lịch trình

Trước đó, Trấn Thành và Hari Won đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh du lịch tại Ai Cập. Theo thông tin được nam MC công bố, hai vợ chồng tranh thủ nghỉ ngơi sau giai đoạn bận rộn với nhiều dự án giải trí.

Trong loạt ảnh đầu tiên, cặp đôi xuất hiện tại khu vực Giza, nơi có quần thể kim tự tháp nổi tiếng. Đặc biệt, hình ảnh hai người dùng bữa sáng với tầm nhìn hướng về những công trình cổ đại đã khiến nhiều khán giả thích thú.

Giza nằm gần Cairo, thủ đô Ai Cập, và là điểm đến nổi bật đối với du khách muốn tìm hiểu về nền văn minh Ai Cập cổ đại. Quần thể kim tự tháp Giza gồm những công trình gắn liền với các pharaoh, trong đó Đại kim tự tháp được xây dựng cho pharaoh Khufu cách đây khoảng 4.500 năm. Đây cũng là kỳ quan duy nhất trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại tương đối nguyên vẹn.

Thế nhưng, qua những chia sẻ mới nhất, có thể thấy hành trình của Trấn Thành không chỉ xoay quanh các công trình nổi tiếng hay những khung hình check-in ấn tượng. Những chuyện nhỏ nhặt như đọc hóa đơn, ngắm cách bày bán trang sức, trò chuyện với trẻ em bản địa hay bất ngờ trước thiết kế nhà vệ sinh cũng được anh đưa vào câu chuyện của mình.

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Chính những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy lại mang đến màu sắc gần gũi cho chuyến đi. Với Trấn Thành, một hành trình đáng nhớ không nhất thiết chỉ được tạo nên từ những điểm đến nổi tiếng, mà đôi khi còn nằm ở những tình huống ngoài dự tính đủ để người trong cuộc bật cười và người theo dõi có thêm một góc nhìn thú vị về cuộc sống ở nơi xa.