Tin vui cho những người sắp bay chặng Hà Nội – Đà Lạt và Hà Nội – Cần Thơ

Sun PhuQuoc Airways thông báo chuẩn bị mở bán hai đường bay Hà Nội – Đà Lạt và Hà Nội – Cần Thơ, mang đến thêm lựa chọn di chuyển cho những chuyến du lịch cuối năm.

Sun PhuQuoc Airways sắp mở 2 đường bay mới

Ngày 20/10, Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa thông báo sắp mở 2 đường bay mới, gồm Hà Nội – Đà Lạt (HAN – DLI) và Hà Nội – Cần Thơ (HAN – VCA). Thông tin này thu hút sự chú ý của những người đang lên kế hoạch du lịch vào dịp cuối năm, nhất là khi cả hai điểm đến nói trên đều có những nét hấp dẫn riêng.

Nhân dịp mở đường bay mới, Sun PhuQuoc Airways nhấn mạnh thông điệp “Mở bán là có quà”. Tuy nhiên, nội dung được chia sẻ hiện chưa nêu cụ thể giá vé, thời điểm mở bán, ngày khai thác chính thức hay thể lệ nhận quà. Vì vậy, hành khách nên theo dõi thông báo tiếp theo từ hãng để cập nhật thông tin và chủ động lên kế hoạch cho chuyến đi.

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Việc bổ sung các đường bay Hà Nội – Đà Lạt và Hà Nội – Cần Thơ được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho hành khách có nhu cầu du lịch, thăm thân hoặc công tác vào dịp cuối năm. Với những người đang dự định đến Đà Lạt ngắm mùa hoa hay về Cần Thơ trải nghiệm miền sông nước, thông tin mở bán vé của Sun PhuQuoc Airways là điều đáng chú ý trong thời gian tới.

Cần Thơ, Đà Lạt dịp cuối năm có gì?

Tháng 12 là thời điểm Đà Lạt bước vào mùa thời tiết se lạnh, với những buổi sáng sương phủ trên mái nhà và không khí Giáng sinh tràn ngập các tuyến phố. Đây cũng là dịp du khách tìm đến thành phố để tận hưởng mùa cỏ hồng, khám phá các quán cà phê và đón những ngày cuối năm giữa khung cảnh cao nguyên.

Ảnh: vietnamtourism

Tại Đà Lạt, du khách có thể ghé hồ Xuân Hương, dạo quanh quảng trường Lâm Viên với công trình kiến trúc hoa dã quỳ và nụ atiso khổng lồ, hoặc khám phá ga Đà Lạt – nhà ga mang dấu ấn kiến trúc Pháp. Những người yêu thiên nhiên có thể tìm đến thung lũng Tình Yêu, đồi chè Cầu Đất hay các cung đường săn mây, ngắm rừng thông và tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của cao nguyên. Tháng 12 cũng là thời điểm Đà Lạt bước vào mùa lễ hội cuối năm, với sắc hoa và không khí Giáng sinh trên nhiều tuyến phố.

Trong khi đó, Cần Thơ hấp dẫn du khách bởi nét văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. Điểm đến nổi tiếng nhất là chợ nổi Cái Răng, nơi du khách có thể lên thuyền từ sáng sớm, quan sát hoạt động mua bán nông sản trên sông và thưởng thức các món ăn địa phương. Bến Ninh Kiều là địa điểm thích hợp để tản bộ, ngắm sông Hậu và tận hưởng không khí thành phố về đêm.

Ảnh: Internet

Du khách cũng có thể ghé nhà cổ Bình Thủy để tìm hiểu kiến trúc xưa, tham quan thiền viện Trúc Lâm Phương Nam hoặc khám phá các vườn trái cây ở vùng ven đô.

Nếu Đà Lạt ghi dấu với cảnh quan cao nguyên và khí hậu mát mẻ, Cần Thơ lại níu chân du khách bằng ẩm thực phong phú, những chuyến ghe trên sông và nhịp sống bình dị của miền Tây.